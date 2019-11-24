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Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

24 ноября 2019, 12:24  •  148 • Украина
Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова.
 
© Serguei Fomine/Russian Look globallookpress.com
 

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали в своём Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили в дипмиссии.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.
#crimeaisukraine

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