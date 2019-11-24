Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали в своём Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили в дипмиссии.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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