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Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
24 ноября 2019, 12:24 • 148 • Украина
Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова.
© Serguei Fomine/Russian Look globallookpress.com
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.
В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали в своём Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.
«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили в дипмиссии.
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