Журнал МВФ "подсказал" вирус для пандемии: "Вакцина отсутствует"

В журнале МВФ "Финансы и развитие" за июнь 2018 года обнаружилась интересная подборка, косвенно намекающая на глобальный карантин. Как отмечает телеграм-канала "Толкователь", перечень вирусов, из-за которых человечеству придётся жить по-новому, весьма внушителен.

За полтора года до объявления пандемии и практически мирового локдауна в журнале МВФ была опубликована статья о вероятности скорых эпидемий. Приводился также перечень вирусов, которые могут стать причиной вспышки.

Интересно, отмечает автор телеграм-канала "Толкователь", что в перечне был и коронавирус, правда, иной модификации.

"Нынешний ковид - правда, под названием ТОРС, шестая строка сверху - тоже в этом списке. Верно даже указано, что он передастся от летучих мышей. Есть ещё интересный вид ковида – "верблюжий", под названием БВРС-КоВ. По нему якобы смертность может достигать 35%. Не удивлюсь, что и он скоро появится, чтобы люди не расслаблялись", - иронично отмечает блогер.

Кроме того, в журнале МВФ оправдывали и введение карантинов, невзирая на права человека.

"Необходимость карантинов вполне оправдана, несмотря на то что они могут вызвать опасения относительно прав человека. Также может оказаться необходимым нормировать медико-биологические средства при их ограниченности. (Также проявится) Неэффективность рыночного механизма", - цитирует "Толкователь" выдержку из материала.

По сути, добавляет блогер, людей честно обо всём предупреждали ещё за 1,5 года до пандемии COVID.

В приведенном журналом списке инфекций также говорится, что от многих из них вакцины просто нет. Впрочем, исследования в области некоторых вирусов всё же ведутся. Здесь нельзя не заметить частое упоминание фонда CEPI, который, судя по перечню, финансово помогает в разработке вакцин от лихорадки Ласса, БВРС-КоВ, вируса Нипах.

По открытым источникам, Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI) была запущена в 2017 году, и свой вклад в развитие этой структуры внёс небезызвестный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.