Журавлёв двумя словами осадил предсказавшего досрочные выборы президента Зюганова

Ранее лидер коммунистов России Геннадий Зюганов во время конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа?" предсказал возможные досрочные президентские выборы в 2020 году. Рассуждая о думских выборах в сентябре, он заметил, что не исключает, что "могут быть досрочные и президентские выборы".

В Сети предсказание Зюганова встретили довольно негативно.

"Т.е. не исключаете переворот? Понимаю. Американский "хозяин" больше ждать не может", - предположила Татьяна @F3EAI2eQHT3G8rP.

Депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв ответил Зюганову на его предположение весьма коротко - всего двумя словами и одним смайликом в виде сжатого кулака.

"Не дождётся!" - осадил он коммуниста он у себя в Twitter.

Фото: скриншот twitter/ZhuravlevRodina

Некоторые же предположили, что он, может быть, в курсе того, о чём не знают другие.

"Это "ж-ж-ж" неспроста. Дедушка Зю чего-то знает", - пишет @Beloselsky.

"Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента. Вот это фокус! Дядюшка Зюганов знает что-то очень важное. Он - конформист и соглашатель - такого бы не ляпнул!" - поясняет Фарит Мухамадеев @MuhamadeevFarit.