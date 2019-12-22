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Журавлёв двумя словами осадил предсказавшего досрочные выборы президента Зюганова
22 декабря 2019, 16:39 • 106 • Политика
Депутат Алексей Журавлёв всего двумя словами и смайликом ответил на слова лидера коммунистов страны Геннадия Зюганова, предсказавшего возможные досрочные выборы президента России в 2020 году. "Не дождётся!" - осадил в ответ парламентарий.
Ранее лидер коммунистов России Геннадий Зюганов во время конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа?" предсказал возможные досрочные президентские выборы в 2020 году. Рассуждая о думских выборах в сентябре, он заметил, что не исключает, что "могут быть досрочные и президентские выборы".
В Сети предсказание Зюганова встретили довольно негативно.
"Т.е. не исключаете переворот? Понимаю. Американский "хозяин" больше ждать не может", - предположила Татьяна @F3EAI2eQHT3G8rP.
Депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв ответил Зюганову на его предположение весьма коротко - всего двумя словами и одним смайликом в виде сжатого кулака.
"Не дождётся!" - осадил он коммуниста он у себя в Twitter.
Фото: скриншот twitter/ZhuravlevRodina
Некоторые же предположили, что он, может быть, в курсе того, о чём не знают другие.
"Это "ж-ж-ж" неспроста. Дедушка Зю чего-то знает", - пишет @Beloselsky.
"Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента. Вот это фокус! Дядюшка Зюганов знает что-то очень важное. Он - конформист и соглашатель - такого бы не ляпнул!" - поясняет Фарит Мухамадеев @MuhamadeevFarit.
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