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Журавко заявил, что легалайз превратит Украину в "наркотический хаб"
27 октября 2020, 10:00 • 20 • Украина
Данные экзитпола Всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского показали, что подавляющее число украинцев поддерживают легалайз легких наркотиков в стране. Согласно экзитполу, за легализацию каннабиса в медицинских целях выступило 70% опрошенных жителей Украины.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился своим мнением насчет перспектив легализации наркотиков на Украине, а также возможных последствий данного решения.
Как отмечает Журавко, ему печально слышать подобные цифры. По его словам, верить подобным опросам не стоит, так как неизвестно, кто их контролирует и за чьи финансы они проводились.
Он предупредил, что если президент Зеленский действительно решится легализовать каннабис на Украине, то это приведет к необратимым последствиям.
По мнению политика, легализация "легкодействующих" препаратов не убережет украинцев от более тяжелых наркотиков.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявлял, что даже "невинная оговорка про медицину" в случае с легалайзом открывает "воротца в ад" на Украине.
Будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский высказывался за легализацию медицинской марихуаны в стране. Также он одобрительно отнесся к возможности легализации проституции. Он заявил, что на Украине необходимо дать возможность "продавать секс за деньги" на территории одного города, приведя в пример американский Лас-Вегас.
Автор: Иван Давыдов
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