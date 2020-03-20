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Журавко заявил, что Киев скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в ВСУ
20 марта 2020, 22:35 • 151 • Украина
Не коронавирусом единым больна украинская армия, так бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал информацию от военного спикера ЛНР Андрея Марочко о вспышке COVID-19 в ВСУ, с которой украинское командование не в состоянии справиться.
Ранее появилась информация, что прибытие 30-й отдельной механизированной бригады для ротации в зону так называемой ООС (киевской Операции объединенных сил в Донбассе) откладывается на неопределенный срок из-за угрозы паники в связи с выявленным случаем заражения одного из офицеров коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По информации из источников, украинские военные медики на передовой оказались не готовы к пандемии, сообщает Марочко.
Комментируя эту ситуацию Федеральному агентству новостей, экс-депутат Рады Алексей Журавко напомнил, что не коронавирусом единым «живет» украинская армия. Другие инфекции там тоже чувствуют себя вполне вольготно.
По словам политика, неблагополучие в ВСУ — это зеркало, в котором отражаются проблемы всей Украины.
Ситуация с коронавирусом — одно из следствий тотального воровства и отсутствия нормального управления в стране, считает Журавко.
В связи с этим политик делает неутешительный прогноз относительно боеспособности ВСУ на фоне пандемии COVID-19.
По информации источников ФАН, в настоящее время во Львове лечится заболевший COVID-19 офицер из 30-й бригады ВСУ, которая должна была войти в Донбасс для ротации с 72-й бригадой. Ранее в ВСУ заявили, что ротация задерживается из-за карантина, но, по данным источников, это ложь. На самом деле ротация отложена из-за заболевших в 30-й бригаде, которых много, но их количество скрывается. Если ротация все-таки будет произведена (а это возможно, поскольку военные на передовой ропщут), тогда количество заболевших увеличится на порядок.
При этом киевские власти отказываются признать, что эпидемию не удается взять под контроль: согласно официальной информации, которой мало кто верит, количество заболевших на Украине невелико.
По официальным данным на утро 20 марта ситуация по COVID-19 на Украине такова:
Автор: Ольга Петренко
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