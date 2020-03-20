Журавко заявил, что Киев скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в ВСУ

Не коронавирусом единым больна украинская армия, так бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал информацию от военного спикера ЛНР Андрея Марочко о вспышке COVID-19 в ВСУ, с которой украинское командование не в состоянии справиться.

Ранее появилась информация, что прибытие 30-й отдельной механизированной бригады для ротации в зону так называемой ООС (киевской Операции объединенных сил в Донбассе) откладывается на неопределенный срок из-за угрозы паники в связи с выявленным случаем заражения одного из офицеров коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Сарафанное радио очень быстро разнесло информацию о заболевшем майоре Супрунюке из 30-й омсбр (отдельной мотострелковой бригады ВСУ), которую тщательно пытались скрыть. В связи с этим случаем в бригаде введены карантинные мероприятия», — пишет военный спикер ЛНР.

По информации из источников, украинские военные медики на передовой оказались не готовы к пандемии, сообщает Марочко.

«Нет элементарных дезинфицирующих средств. Единственное, что сделали: старшины выдали всем по дополнительному куску хозяйственного мыла», — сообщает о ситуации в ВСУ представитель ЛНР.

«Надеюсь, это для смазывания веревки», — пошутил Марочко по поводу назначения мыла.

Комментируя эту ситуацию Федеральному агентству новостей, экс-депутат Рады Алексей Журавко напомнил, что не коронавирусом единым «живет» украинская армия. Другие инфекции там тоже чувствуют себя вполне вольготно.

«Власти Украины продолжают скрывать проблемы в армии, которые есть не только в прифронтовой зоне в Донбассе, но и в тылу, практически во всех областях страны. У них очень большие проблемы с защитными масками, с лекарствами, с организацией первой медицинской помощи. Все это давно уже ни для кого не секрет», — отметил Журавко.

По словам политика, неблагополучие в ВСУ — это зеркало, в котором отражаются проблемы всей Украины.

«Такая же ситуация по всей Украине — армию ведь от страны отделить невозможно, — напоминает собеседник ФАН. — А привело к нынешней ситуации тотальное воровство, которое пронизывает украинскую армию сверху донизу. Им из-за рубежа присылают деньги на вооруженные силы, так вот, эти средства мгновенно разворовываются. В воровстве участвуют все: от рядовых до генералов».

Ситуация с коронавирусом — одно из следствий тотального воровства и отсутствия нормального управления в стране, считает Журавко.

«Посмотрите на результат: в армии эпидемия коронавируса, масштабы которой скрываются. По моей информации случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Западной Украине, коронавирус выявлен в киевских бригадах ВСУ. Но коронавирус — не единственная проблема украинской армии. Надо понимать, что по армии гуляют туберкулез, дизентерия и другие кишечные болезни, о которых молчат. И о смертности в ВСУ от различных заболеваний, которая есть, тоже молчат. Да и вообще там, извините за выражение, полный бардак: недавно, например, изнасиловали молодого парня, я об этом писал», — напоминает экс-депутат Рады.

В связи с этим политик делает неутешительный прогноз относительно боеспособности ВСУ на фоне пандемии COVID-19.

«Мой прогноз таков: украинская армия будет и дальше продолжать разлагаться: нормального финансирования нет, а то, что поступает, разворовывают; достойного руководства нет — на горизонте не видно ни одного настоящего офицера, который был бы в состоянии навести там порядок. Так что вспышка коронавируса — это не единственная проблема ВСУ, но именно это может окончательно добить украинскую армию», — подчеркнул Алексей Журавко.

По информации источников ФАН, в настоящее время во Львове лечится заболевший COVID-19 офицер из 30-й бригады ВСУ, которая должна была войти в Донбасс для ротации с 72-й бригадой. Ранее в ВСУ заявили, что ротация задерживается из-за карантина, но, по данным источников, это ложь. На самом деле ротация отложена из-за заболевших в 30-й бригаде, которых много, но их количество скрывается. Если ротация все-таки будет произведена (а это возможно, поскольку военные на передовой ропщут), тогда количество заболевших увеличится на порядок.

При этом киевские власти отказываются признать, что эпидемию не удается взять под контроль: согласно официальной информации, которой мало кто верит, количество заболевших на Украине невелико.

По официальным данным на утро 20 марта ситуация по COVID-19 на Украине такова: