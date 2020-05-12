Жулики из "Новой газеты" дадут фору даже "известному фальсификатору" Немцову - Милонов

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов высказался в интервью Nation News об итогах голосования на сайте "Новой газеты" в рамках журналистской премии, организованной Фондом им. Бориса Немцова.

Ранее организация приняла решение отменить результаты голосования ввиду его манипулятивного характера, передаёт "Новая". В итоге победителя будут выбирать организаторы премии и представители совета фонда.

Ранее РИА ФАН установило, что голосование проходило со значительными нарушениями. Лидером по его итогам стала Виктория Ивлева, которая была представлена в качестве активистки и фотографа. В действительности выяснилось, что она работает в "Новой газете".

Милонов заметил, что так называемые либералы настолько увлеклись фальсификациями, что самим организаторам премии пришлось стыдливо отменять итоги голосования.