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Жулики из "Новой газеты" дадут фору даже "известному фальсификатору" Немцову - Милонов

12 мая 2020, 18:55  •  62 • Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об итогах голосования на сайте "Новой газеты" в рамках журналистской премии, организованной Фондом им. Бориса Немцова. Он заметил, что жулики, работающие в этом издании, дадут фору даже самому "известному фальсификатору" Немцову.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов высказался в интервью Nation News об итогах голосования на сайте "Новой газеты" в рамках журналистской премии, организованной Фондом им. Бориса Немцова.
Ранее организация приняла решение отменить результаты голосования ввиду его манипулятивного характера, передаёт "Новая". В итоге победителя будут выбирать организаторы премии и представители совета фонда.
Ранее РИА ФАН установило, что голосование проходило со значительными нарушениями. Лидером по его итогам стала Виктория Ивлева, которая была представлена в качестве активистки и фотографа. В действительности выяснилось, что она работает в "Новой газете".
Милонов заметил, что так называемые либералы настолько увлеклись фальсификациями, что самим организаторам премии пришлось стыдливо отменять итоги голосования.
Даже Немцов, который при жизни был известным фальсификатором, и тот, наверное, в гробу переворачивается. Это, конечно, позор, - подчеркнул депутат.

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