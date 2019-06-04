Жуков рухнул на Зеленского, придавив "гозманов" в России: 9 мая как гарант от ядерной войны

В России и в ряде других стран наблюдаются попытки дискредитации героев Второй мировой войны. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В своей статье под названием "О Дне Победы" дипломат напомнил, что 22 июня отмечается День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. Уже начинается подготовка и к празднованию в следующем году 75-летия Победы.

Однако далеко не для всех память о Дне Победы остается священной. С течением временем все чаще приходится сталкиваться с "историческим беспамятством" и искусственным зарождением сомнений.

"Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы - это не что иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне. Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности "цивилизованного" мира. Тогда как в Европе, мол, забыли о "прошлых обидах", примирились и "толерантно" выстраивают "отношения, устремленные в будущее", - отметил политик.

Русские на страже мира

Оппоненты России всячески пытаются умалить роль СССР во Второй мировой войне, называя Москву главным виновником конфликта - наряду с нацистской Германией. Преступления фашистов пытаются уравнять с освободительной миссией Красной армии.

Учитывая это, дипломат напомнил, что Нюрнбергский трибунал четко определил добро и зло в этом процессе. Так, Советский Союз пожертвовал миллионами жизней ради победы антигитлеровской коалиции. Несмотря на это, в систему образования на Западе внедряются искажения истории, принижается подвиг советского народа и преувеличивается значение высадки союзников в Нормандии.

Беспокойство вызывают и попытки властей США и Евросоюза поддерживать начинания своих младших партнеров, которые строят карьеру на базе русофобии. При этом им прощаются дискредитация нацменьшинств и прославление союзников нацистов.

Однако русские не хотят войны и повторения ужасов и страданий. Историческое предназначение нашего народа - быть стражами мира. Поэтому Россия протягивает руки тем, кто желает стать добросовестным партнером.

"У западных коллег уже давно есть наши предложения, открывающие реалистичные пути к преодолению конфронтации и созданию надежного заслона всем, кто допускает возможность ядерной войны. Их подкрепило сделанное в мае нынешнего года обращение государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности к Североатлантическому альянсу начать профессиональный деполитизированный диалог по проблемам стратегической стабильности", - пояснил Лавров.

Как относятся в России ко Дню Победы и при чем тут "гозманы"?

Ранее фонд "Общественное мнение" узнал, как граждане России относятся к акции "Бессмертный полк" и Дню Победы в целом. Опрос проводился 18-19 мая в 53 регионах страны, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

Так, 94% жителей страны оказались прекрасно информированы об акции "Бессмертный полк". 81% респондентов также утвердительно ответили на вопрос о том, проводились ли шествия в их населенных пунктах. Специалисты также поинтересовались у респондентов, участвовали ли в "Бессмертном полку" их родственники и друзья. 60% ответили утвердительно, у ещё 23% таких знакомых не было. 11% затруднились с ответом.

Что касается празднования Дня Победы, то оно понравилось 78% граждан, и только 8% выступили против. 15% указали на то, что речь идет о великом празднике, 17% понравились парад Победы в Москве и военная техника, а 11% положительно оценили организацию самого мероприятия в целом.

При этом в российском обществе нашлись свои возмутители спокойствия. Одним из них стал президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман. Он потребовал отменить 9 мая парад Победы в Москве, сославшись на авиакатастрофу в Шереметьево, в которой погиб 41 человек. По мнению политика, в России необходимо было объявить траур, а парад якобы стал "кощунственным".

"Отмените парад 9 мая! Хоть вид сделайте, что люди вам важнее бессмысленных понтов", - написал он в блоге на портале "Эхо Москвы".

Провокационные заявления Гозмана и его соратников восприняли в штыки представители общественности и деятели культуры, указав на значение победы над нацизмом русского народа во Второй мировой войне.

"Есть слово "виктория". Даже у наших братьев-украинцев слово "перемога" - одни перемогли других. А тут победа. Прошла общая беда - и врагов, и соотечественников. Война была большой бедой, забрала огромное количество жизней. Она прошла. Это победа", - пояснил Царьграду актер театра и кино Валерий Баринов.

Бардак вокруг Второй мировой войны

Весной 2019 года на демарш решилась Польша, которая отказалась приглашать представителей России на мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. Как заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский, Варшава разослала приглашения государствам, с которыми она сегодня работает на благо мира, якобы основанного на соблюдении международного права. При этом Москву Польша считает агрессором, нарушившим договоренности в 1939 году, и "самой большой угрозой".

Как объяснил Царьграду председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, в Европе наблюдается процесс ревизии итогов Второй мировой войны. Особенно это заметно в Польше, Венгрии и Румынии.

"Именно поляки заключили с немцами пакт о ненападении еще в 1934 году. Именно польская "Армия Крайова" уничтожала советских партизан на территории Белоруссии и Украины. И этот факт не нужно замалчивать - это было! В этом отношении они мало чем отличались от УПА (запрещена в РФ) Степана Бандеры. При этом никаких слов покаяния от поляков за сотрудничество с немцами мы не дождались", - подчеркнул эксперт.

В стороне не остался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который признал, что Кремль негативно относится к поступку польского руководства.

Жуков рухнул на Зеленского

Другим вопиющим фактом стал инцидент в Харькове. 2 июня стало известно о том, что группа украинских вандалов разрушила памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. МИД России осудил провокационный поступок, однако более любопытна реакция новых властей Украины. Вернее, их абсолютная пассивность.

Действия вандалов поддержал печально известный Украинский институт национальной памяти (УИНП). В заявлении организации говорится, что этот памятник является символом "коммунистического тоталитарного режима", поэтому его было необходимо демонтировать на основании скандального закона "о декоммунизации".

"Закон требует демонтировать такие объекты. А исключение по деятелям науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения", - указано в заявлении.

Однако возникает вопрос: почему властные полномочия были делегированы кучке радикалов? Или украинские чиновники не имеют возможности влиять на ситуацию в стране?

Не лучше повел себя и президент Украины Владимир Зеленский, который не стал вмешиваться в ситуацию. За него пришлось отдуваться пресс-секретарю Юлии Мендель, назвавшей акт вандализма "ярким примером непродуманности гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы".

"Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города, что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны", - написала она в соцсетях.

При этом в АПУ обвинили МИД России во "вмешательстве во внутренние дела суверенного государства".

Учитывая подобные тенденции, стоит признать, что заявления главы МИД России Сергея Лаврова сегодня как никогда актуальны. Если Москва не будет бороться с фальсификацией истории Второй мировой войны, то подвиг предков может быть попросту забыт, а мир окажется на грани ядерной войны.