«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»

Рядовой 30-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елистаров расстрелял из автомата бойцов националистического полка «Азов» (деятельность и идеология организации запрещена в РФ). О конфликте на почве идеологических разногласий сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает ФАН.

«Военнослужащий <...> открыл огонь из автомата по националистам, в результате два «азовца» госпитализированы с ранениями», – заявил он.

Инцидент произошел 5 июля в районе Новолуганского, добавил Филипоненко. Он также сообщил о перестрелке в рядах 54-й бригады ВСУ, случившейся 4 июля из-за злоупотребления алкоголем. Один из украинских солдат погиб, но командование бригады предпочло скрыть истинные причины гибели бойца, подчеркнул представитель луганских ополченцев.

В официальном отчете о гибели солдата говорится, что его убили в перестрелке с силами самопровозглашенной Луганской народной республики, отметил Филипоненко.

Настроения в рядах ВСУ в последнее время меняются, а влияние украинских националистов и неонацистов из полка «Азов» снижается, заявил в разговоре с НСН политолог Олег Соскин.

«Инцидент, который произошел, говорит о том, что происходят какие-то изменения на уровне военного руководства. Назначен другой начальник генштаба ВСУ. Система вооруженных сил Украины неоднородна. Она состоит из контрактников, призывников, добробатов, таких как «Азов», и они функционируют в разных системах идеологической и политической подготовки», – сообщил эксперт.

По его словам, в «Азове» есть «агрессивные элементы», порожденные «языческо-жреческой идеологией» подразделения. В частности, Соскин отметил «эзотерическо-мистические» взгляды основателя «Азова», нардепа Андрея Билецкого.

«Там есть свои жрецы. «Азов» фактически действует в формате гитлеровских СС. Ясно, что его бойцы пытаются распространить эту идеологию и на другие воинские подразделения. Думаю, на этой почве и произошло столкновение», – предположил политолог.

Он также добавил, что новый президент Украины Владимир Зеленский приказал «прекращать войну», и многие украинские солдаты и офицеры не хотят убивать «братьев-славян».

20 июня представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о пьяном командире ВСУ, расстрелявшем подчиненных. Он также добавил, что в результате инцидента военнослужащие получили серьезные ранения, при этом командование бригады скрыло эту информацию.

Спустя три дня руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил об еще одном случае «неуставных отношений» в рядах украинской армии. Полковник ВСУ из штаба Операции объединенных сил (ООС) до смерти избил свою подчиненную — женщину-военнослужащую, которая от полученных травм скончалась.

По его словам, полковник «действовал в приступе ярости». Украинское командование вновь попыталось скрыть инцидент, однако было возбуждено уголовное дело, добавил Безсонов.

Пьянство и насилие регулярно приводят к смертям солдат в рядах ВСУ, сообщали неоднократно в ДНР и ЛНР.

В январе 2019 года украинский солдат, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, случайно зашел на позиции ополченцев. Его взяли в плен. Пленный рассказал, что в рядах ВСУ крепнет недовольство действиями властей, а экс-президент Украины Петр Порошенко — одна из самых ненавистных фигур.

Другой инцидент на почве злоупотребления спиртным произошел на линии разграничения в Донбассе в конце декабря 2018 года. Боец ВСУ «хватил лишку» и подорвался на мине. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Военнослужащий бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки, допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение», — рассказал он.

В апреле прошлого года Марочко сообщил, что боец ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «напился вусмерть», пытался самовольно покинуть расположение части и не заметил растяжку, установленную своими же сослуживцами. В результате дезертир лишился ног. Спустя два месяца представитель ополчения ЛНР заявил, что два военнослужащих ВСУ погибли при взрыве ручной гранаты — они также были под воздействием алкоголя.

При этом Киев признает, что пьянство — серьезный бич украинской армии. В середине апреля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «за прошлый год <...> на гауптвахты по протоколам были направлены по решению суда 630 военнослужащих и почти 1300 человек вследствие совершения административных правонарушений, в том числе пьянства».