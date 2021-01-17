Жозеп Боррель как конструктор ветряных мельниц

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности борется с дезинформацией

Поначалу ничто не предвещало особых проблем. 2 июля 2019 г. на саммите ЕС кандидатура известного европейского политика Жозепа Борреля была предложена на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и через полгода он вступил в должность, сменив на этом посту итальянку Федерику Могерини.

Дело выглядело как вполне рутинное, и в Москве рассчитывали начать с новым главой европейской дипломатии предметный диалог. Собственно, он был давно известен как стандартный продукт европейской фабрики политиков, без каких-либо пугающих особенностей. Тем более что ещё до вступления в должность новый верховный представитель обозначил стандартную для европейца позицию: «Санкции сообщества в отношении России пока должны быть сохранены, но при этом Брюссель должен вести диалог с Москвой [мол, мы будем давить вас санкциями, а вы продолжайте с нами диалог; имеется в виду, что Европе нужен российский газ. – Ред.]». Как говорится, другого и не ждали. От МИД РФ Боррелю даже поступило приглашение «посетить Россию, как только позволит ситуация с распространением коронавируса».

Однако всё пошло не по плану. Чем больше верховный представитель входил во вкус новой должности, тем больше он давал поводов задуматься над направлением его мысли. Оказывается, он считает внешнюю политику Евросоюза близорукой и вялой, её необходимо менять. И в том, как Боррель задумывал эту политику менять, он стал отдалённо напоминать известного литературного героя Дон Кихота. Правда, аналогия хромает. Дон Кихот воображал, что ветряные мельницы являются замаскированными врагами, и обрушивался на них, как на врагов. А Боррель и борется с ветряными мельницами, и тут же сам их сооружает.

Так, недавно Боррель издал боевое наставление для Совета Европы в части, касающейся информационных сражений. Документ называется «Необходимость борьбы против дезинформации и манипуляций».

Собственно, это продолжение линии Государственного департамента США. В частности, документ от Борреля заявляет: «Во время инфодемии COVID-19 мы увидели, каким распространенным и губительным для нашей демократии является иностранное вмешательство и дезинформация. Необходимость отпора им в высшей степени актуальна. Некоторые иностранные акторы, государственные и негосударственные, занимаются целевыми компаниями дезинформации нашей общественности. Например, многоязычные СМИ, контролируемые Россией, открыто высмеивают западных разработчиков вакцины. Доходит до абсурдных обвинений, что эти вакцины превратят людей в обезьян. Такие дезинформационные кампании, очевидно, направлены против стран, где Россия хочет продавать свою вакцину "Спутник V"».

Кстати, в Москве не пропустили этих нападок Борреля, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по этому поводу. Хотя что плохого в том, что в фантазиях верховного представителя европейцев предупреждают об опасности превращения в обезьян? Может, не даёт покоя чувство, что европейцы и без вакцины обогнали всю планету в состязании за расчеловечивание человека?

А ещё Боррель сравнил методы России с методами запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ)*. Опять же обижаться не на что: любой санитар любого захолустного психдиспансера квалифицирует подобное суждение как симптом раздвоения сознания. Здоровому человеку не додуматься до такого.

«Дезинформация уже давно с нами. Теперь она быстро распространяется через возможности Интернета. Она каждый день настигает европейцев в их домах. Россия и Китай пытаются через эти возможности подорвать наши демократические системы, обесценить наши ценности свободы и плюрализма, баланса интересов и так далее».

Составители документа, появившегося в ведомстве Борреля, констатируют беспомощность свободного мира с его честными СМИ. Оказывается, коварные русские блогеры рыскают в Европе повсюду. Они узнают о протестах «жёлтых жилетов» во Франции или о движении «думающих поперёк» в Германии, опираясь не на официальные СМИ, а на другие источники. И власти в таких случаях чувствуют себя дискомфортно.

Однако Боррель знает, как пресечь деятельность врагов европейских свобод: «Уже много лет и Европейская служба внешних действий (EEAS) является пионером в отслеживании прокремлевской дезинформации. Теперь мы расширяем наше пространство контроля. Недавно мы опубликовали «Пятый специальный доклад о дезинформации по проблеме COVID-19», который показывает, как подобная дезинформация вредит во время мирового кризиса».

Надо сказать, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности взялся за возведение не одной, а сразу нескольких ветряных мельниц Он раздаёт интервью европейским изданиям, в которых настаивает на укреплении европейской политики путём наращивания ее экономического и военного потенциала. Мол, альянс Европа – США в прежнем виде не возродится, поэтому нужно искать опору на собственные силы, развивая «стратегическую автономию». Мысль не новая, но каковы ресурсы «стратегической автономии» Европы по отношению к заокеанскому старшему партнёру, ни один европейский политик сказать не может.

Отдельную «мельницу» Боррель строит на белорусско-российском направлении. Например, в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung он говорит : «Мы сократили контакты с белорусским режимом. Но тут нельзя переусердствовать, нам нельзя толкнуть Белоруссию в объятия Москвы… Что касается поддержки демократической оппозиции Белоруссии, мы помогаем им финансами».

Да, переусердствовать боязно. Впрочем, этот гигант мысли может быть и бесцеремонным, как тогда, когда, находясь 25 сентября 2020 г. с визитом в Киеве, он унизил Украину, заявив: «Европа – не банкомат и не благотворительная организация». Всё сразу встало на свои места. Комплекс европейского превосходства по отношению к восточным славянам прорвался наружу. В человеке, который возглавляет дипломатическую службу Европейского союза, это глубоко разочаровывает.

Всё-таки Москве сложно будет иметь дело с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, хотя он и тянется к «диалогу» с Москвой.