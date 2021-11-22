Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / В мире

Жозеп Боррель и подпоручик Дуб

22 ноября 2021, 15:30  •  47 • В мире
«Вы меня не знаете, но вы меня узнаете!»
Над Европой вновь раздался забытый клич подпоручика Дуба, героя романа «Приключения бравого солдата Швейка»: «Вы меня не знаете, но вы меня узнаете!» Этой фразой бывший школьный учитель Дуб, которого Швейк называл «идиотом в квадрате», грозил непослушным подчиненным.
В романе Ярослава Гашека подпоручик Дуб исповедует заполошный патриотизм, страдает повышенной подозрительностью, слывёт доносчиком и испытывает особую неприязнь к ироничному Швейку. Дуб изо всех сил пытается казаться военным, но выглядит нелепо. Вот и сейчас тень подпоручика поднялась над Европой, которая ощутила себя брошенной из-за похода Америки на Китай. И чем громче предводитель внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель выражает свою озабоченность новым положением, тем больше он напоминает подпоручика Дуба.
В феврале Боррель наезжал в Москву, чтобы добиться «обращения вспять негативной тенденции в наших отношениях». Однако после встречи с С. Лавровым, который умеет сажать на горшок самозваных горлопанов, ничего, кроме классического «вы меня не знаете, но вы меня узнаете», от главного европейского дипломата не прозвучало. На дипломатическом зыке это выглядело так: «Реакция, которую я получил, была явно обратной. Как Европейскому союзу нам придется задуматься над более широкими последствиями и наметить дальнейший путь».
А потом в ведомстве Борреля появился «Стратегический компас для Европы в области безопасности и обороны». Работу над «компасом» начали летом 2020 года. Перечислили все возможные угрозы и вызовы Евросоюзу: кибератаки, дезинформация, революционные технологии, использование мигрантов. Обозначили четыре направления: 1) «Действовать», 2) «Обезопасить», 3) «Инвестировать», 4) «Сотрудничать с партнерами».
На первом направлении («Действовать») главное – создание сил быстрого реагирования Евросоюза. Предполагается, что эти силы будут «модульными», включающими сухопутные, воздушные и морские компоненты. Под модульностью понимается возможность применять разное количество солдат – от нескольких сот до двух-трёх тысяч. В зависимости от задания будет меняться и «модуль». Представляя «компас», Боррель несколько раз упомянул ситуацию на белорусско-польской границе, назвав сложившееся там положение «идеальным примером вызовов, описанных в компасе». «Мы сталкиваемся с гибридной войной… когда в качестве оружия используется все», – добавил глава европейской дипломатии.
Третье направление («Инвестировать») предусмотрено для уменьшения зависимости стран ЕС от технологий и промышленности других стран. В «Стратегическом компасе» названо несколько видов вооружений и техники, на которых Евросоюзу следует сосредоточиться: морские беспилотники, боевые воздушные системы будущего, космическое наблюдение за Землей, боевые танки.
На четвёртом направлении («Сотрудничать с партнёрами») предполагается расширение сотрудничества ЕС не только с НАТО и с региональными организациями, в частности с Африканским союзом и ОБСЕ. Среди основных стран-партнеров «Стратегический компас» называет США, Норвегию, Великобританию и Канаду. Намечено расширение сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдовой. Если отбросить словесную шелуху, «Стратегический компас» ориентирует на оперативное создание мобильных войск под конкретный кризис, для переброски в ту или иную зону напряженности (боевых действий).
Нет, мы не думаем, что современный подпоручик Дуб планирует затеять мировую войну. Просто новые войска ЕС заставят Москву быть осмотрительнее. Здесь полезно вспомнить высказывание Черчилля о советско-германском договоре о ненападении 1939 года (пакте Молотова – Риббентропа): «Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет. В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германской армии…»
О том, как в странах Евросоюза воспринимают идеи Жозепа Борреля, следовало бы рассказать отдельно. Желающих сунуть голову в мясорубку новых военных конфликтов не так много. Впереди – жаркие дискуссии с неопределенным финалом. Так что завершим наш короткий комментарий цитатой из славного романа о бравом солдате Швейке:
«Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль:
– Солдаты, ваша почетная задача трудна, вам предстоят тяжелые походы, лишения, мытарства разного рода. Но я твердо верю в вашу выносливость и вашу силу воли.
– Молчал бы дурень, что ли, – срифмовал Швейк….
Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув еще раз «Солдаты, вперед!» повалился на мешок телеграфиста Ходоунского и проспал до самой Тыравы-Волоски, где его, наконец поставили на ноги».
Фото: REUTERS/Pool
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





47
Источник
Похожие новости
20 ноября 2021, 22:35
«Казалось, в стране царила анархия»: попросивший убежища в Белоруссии американец рассказал RT, как покинул США
20 ноября 2021, 23:45
Политическая почва: почему в США занимаются разработкой новых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине
21 ноября 2021, 10:55
В Эстонии возмущены – мнение стран Балтии игнорируют в ЕС
21 ноября 2021, 17:15
«Истерика нагнетается искусственно»: в Кремле отреагировали на заявления о «вторжении» России на Украину
21 ноября 2021, 18:30
Закат правосудия вручную, или Литва и методички ЦРУ
21 ноября 2021, 02:05
$136 млн на исследования, разработку и испытания: удастся ли Пентагону создать систему перехвата гиперзвукового оружия
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму...
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 09:05
На Украине испытали уникальную систему, делающую деньги из ничего
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
16 ноября 2021, 13:00
Кто и зачем убивает детей правящей элиты?
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.