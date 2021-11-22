Жозеп Боррель и подпоручик Дуб

«Вы меня не знаете, но вы меня узнаете!»

Над Европой вновь раздался забытый клич подпоручика Дуба, героя романа «Приключения бравого солдата Швейка»: «Вы меня не знаете, но вы меня узнаете!» Этой фразой бывший школьный учитель Дуб, которого Швейк называл «идиотом в квадрате», грозил непослушным подчиненным.

В романе Ярослава Гашека подпоручик Дуб исповедует заполошный патриотизм, страдает повышенной подозрительностью, слывёт доносчиком и испытывает особую неприязнь к ироничному Швейку. Дуб изо всех сил пытается казаться военным, но выглядит нелепо. Вот и сейчас тень подпоручика поднялась над Европой, которая ощутила себя брошенной из-за похода Америки на Китай. И чем громче предводитель внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель выражает свою озабоченность новым положением, тем больше он напоминает подпоручика Дуба.

В феврале Боррель наезжал в Москву, чтобы добиться «обращения вспять негативной тенденции в наших отношениях». Однако после встречи с С. Лавровым, который умеет сажать на горшок самозваных горлопанов, ничего, кроме классического «вы меня не знаете, но вы меня узнаете», от главного европейского дипломата не прозвучало. На дипломатическом зыке это выглядело так: «Реакция, которую я получил, была явно обратной. Как Европейскому союзу нам придется задуматься над более широкими последствиями и наметить дальнейший путь».

А потом в ведомстве Борреля появился «Стратегический компас для Европы в области безопасности и обороны». Работу над «компасом» начали летом 2020 года. Перечислили все возможные угрозы и вызовы Евросоюзу: кибератаки, дезинформация, революционные технологии, использование мигрантов. Обозначили четыре направления: 1) «Действовать», 2) «Обезопасить», 3) «Инвестировать», 4) «Сотрудничать с партнерами».

На первом направлении («Действовать») главное – создание сил быстрого реагирования Евросоюза. Предполагается, что эти силы будут «модульными», включающими сухопутные, воздушные и морские компоненты. Под модульностью понимается возможность применять разное количество солдат – от нескольких сот до двух-трёх тысяч. В зависимости от задания будет меняться и «модуль». Представляя «компас», Боррель несколько раз упомянул ситуацию на белорусско-польской границе, назвав сложившееся там положение «идеальным примером вызовов, описанных в компасе». «Мы сталкиваемся с гибридной войной… когда в качестве оружия используется все», – добавил глава европейской дипломатии.

Третье направление («Инвестировать») предусмотрено для уменьшения зависимости стран ЕС от технологий и промышленности других стран. В «Стратегическом компасе» названо несколько видов вооружений и техники, на которых Евросоюзу следует сосредоточиться: морские беспилотники, боевые воздушные системы будущего, космическое наблюдение за Землей, боевые танки.

На четвёртом направлении («Сотрудничать с партнёрами») предполагается расширение сотрудничества ЕС не только с НАТО и с региональными организациями, в частности с Африканским союзом и ОБСЕ. Среди основных стран-партнеров «Стратегический компас» называет США, Норвегию, Великобританию и Канаду. Намечено расширение сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдовой. Если отбросить словесную шелуху, «Стратегический компас» ориентирует на оперативное создание мобильных войск под конкретный кризис, для переброски в ту или иную зону напряженности (боевых действий).

Нет, мы не думаем, что современный подпоручик Дуб планирует затеять мировую войну. Просто новые войска ЕС заставят Москву быть осмотрительнее. Здесь полезно вспомнить высказывание Черчилля о советско-германском договоре о ненападении 1939 года (пакте Молотова – Риббентропа): «Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет. В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германской армии…»

О том, как в странах Евросоюза воспринимают идеи Жозепа Борреля, следовало бы рассказать отдельно. Желающих сунуть голову в мясорубку новых военных конфликтов не так много. Впереди – жаркие дискуссии с неопределенным финалом. Так что завершим наш короткий комментарий цитатой из славного романа о бравом солдате Швейке:

«Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль: – Солдаты, ваша почетная задача трудна, вам предстоят тяжелые походы, лишения, мытарства разного рода. Но я твердо верю в вашу выносливость и вашу силу воли. – Молчал бы дурень, что ли, – срифмовал Швейк…. Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув еще раз «Солдаты, вперед!» повалился на мешок телеграфиста Ходоунского и проспал до самой Тыравы-Волоски, где его, наконец поставили на ноги».