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Жовто-блакитные мечты
09 июня 2018, 19:09 • 114 • Карикатуры
Президент Петр Порошенко не сомневается, что над Севастополем будет поднят украинский флаг. Городские власти подобные заявления главы государства назвали "измышлением больного сознания".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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