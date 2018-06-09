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Жовто-блакитные мечты

09 июня 2018, 19:09  •  114 • Карикатуры

Президент Петр Порошенко не сомневается, что над Севастополем будет поднят украинский флаг. Городские власти подобные заявления главы государства назвали "измышлением больного сознания".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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