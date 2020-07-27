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Жора Жиров поговорил с Жириновским за Дегтярёва: "Этот край вообще край, конечно..."
27 июля 2020, 16:05 • 34 • Политика
Царьградовский "борец с режимом" Жора Жиров поговорил по телефону с Владимиром Жириновским от лица врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва: "Этот край вообще край, конечно..." - признался "Дегтярёв".
В очередном выпуске stand-up-проекта "Жора Жиров против режима" полюбившийся нашим зрителям комик затронул самые животрепещущие темы мировой и российской политики. Не смог наш "либерал" обойти вниманием и назначение члена ЛДПР Михаила Дегтярёва на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Да и как тут обойти, если Жоре Жирову "позвонил" сам лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Что? Какой край? А, ну этот край вообще край, конечно", - многозначительно скаламбурил комик от лица очевидно, самого Дегтярёва. А после тут же согласился немедленно выехать... в сауну.
Кроме российских политических перестановок, Жора, конечно, затронул одну из самых громких тем последних дней: участие в президентской гонке в США рэпера Канье Уэста. Ведущий порассуждал о том, почему чернокожий рэпер мог бы стать идеальным лидером Соединённых Штатов.
"Сейчас, конечно, в США всё хорошо, - считает Жора Жиров, - но если вдруг настанет большая ж..., то муж Ким Кардашьян на практике знает, что с ней делать". Догадливый зритель наверняка понял, о чём идёт речь, тем более что жена Канье Уэста прославилась именно этой частью тела, вернее, её размерами. "Ну просто уникальный человек", - уверен ведущий.
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