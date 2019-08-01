ЖКХ переводят на президентский тариф? • 115 • Аналитика Рано посчитали, рано опросили

В ближайшие дни многим из нас предстоит весьма неприятно удивиться, познакомившись с новыми платёжками за услуги ЖКХ. Обещали, как это в России и принято, что подорожает немногое и ненамного, но в итоге, скорее всего, всё будет по-другому. Подорожает практически всё, и почти всё – намного.









Но самое обидное даже не это. Слишком многое подорожает совсем не так, как было намечено с 1 июля. Обсчёт или, если хотите, обман, случится просто по факту, когда менять что-то можно будет уже только через суд. Обсчитают и обманут, разумеется, не всех, но многих, скорее всего, даже очень многих. И потом кому-то что-то даже могут вернуть, вот вернули же в Зеленограде четыре с половиной миллиона на всех… Всех жителей семи домов, где с каждого ежемесячно брали по 460 лишних рублей за отопление.



Однако даже если кому-то вернут и больше, неприятный осадок уже никуда не денется. И после первого августа уже наверняка не будут такими благостными отчёты служб, изучающих общественное мнение. Ведь буквально накануне реального, а не бумажного, повышения тарифов на ЖКУ подавляющее большинство россиян, а точнее, 81% опрошенных холдингом «Ромир», оценили систему коммунального хозяйства в районе собственного проживания положительно.



Граждан спрашивали не только об общем состоянии системы коммунальных услуг по месту жительства, но и о существующих проблемах. В итоге просто хорошей службу ЖКХ посчитали 76% россиян, а очень хорошей — всего 5% опрошенных. Негативно оценили систему ЖКХ всего 15% респондентов, а критически её оценили лишь 4% россиян.



Позитивный результат был получен не иначе как потому, что в «Ромире» спросили про тарифы как раз тогда, когда они ещё не выросли. Но и в ходе опроса размеры платежей оказались такими, что нет проблем с оплатой, только для 8% россиян. Почти половина опрошенных, 42%, уже тогда считала тарифы высокими, а почти четверть (23%) – неподъёмными. По сравнению с опросами 2013 и 2016 годов данные стали получше, но вот какими они будут после 1 августа?



Не случайно буквально на днях, то ли во избежание грядущего массового протеста, то ли уже под впечатлением митингов оппозиции, хотя и совсем по другому поводу, власть решила действовать на опережение. Президент страны Владимир Путин срочно вызвал на собеседование главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, чтобы тот разобрался, почему рост тарифов на коммунальные услуги во многих регионах России вдруг оказался «необоснованным».







Хотя какое может быть опережение, если повышенные тарифы начали действовать вот уже как месяц назад? Да и термин о «необоснованном» росте тарифов глава государства не придумывал сам, а позаимствовал у возмущённых граждан. Из числа тех, кому удалось или же было дозволено дозвониться до самого ВВП по «прямой линии».



Тариф обратной силы не имеет?

Суда по сообщениям и комментариям СМИ, собеседование с Игорем Артемьевым у главы государства получилось вполне конструктивным. Наши цели ясны, задачи поставлены. Но вот за кем будет победа, не совсем понятно. Как видно, не за гражданами, а за коммунальщиками. Некоторых из них пожурят, кого-то для острастки даже посадят. И то только за то, что «не по чину берут».



"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", — сказал глава государства.



Путин не только напомнил Артемьеву о жалобах граждан во время президентской прямой линии на необоснованный, по их мнению, рост тарифов. Он заодно вспомнил и про 12 дыр в законодательстве, которыми пользуются коммунальщики на местах.



В ответ глава ФАС сообщил, что насчитал сотни случаев использования тех самых 12 дырок. И напомнил президенту, что правительство вот уже много лет не устанавливает тарифы в России по принципу "инфляция-минус". Не совсем понятно, но вроде бы люди должны платить всё меньше и меньше. Однако почему-то получается всё больше и больше.









Не будем спорить, что из собеседования президента с главой ФАС так и напрашивается вывод: в августе тарифам ЖКХ подскочить просто не позволят. Тем более что те самые «12 дырок» уже закрыты. Вышло и постановление кабинета министров, которое запрещает делать тарифы выше, чем это установлено правительством. Однако граждане по-прежнему продолжают переплачивать за услуги ЖКХ порой весьма сомнительного качества.



И дальше, похоже, всё пойдёт как раньше. Тарифы опять будут повышаться: из-за инфляции, из-за повышения НДС, из-за санкций, но в первую очередь из-за того, что у кого-то где-то опять кончились деньги. Вот только до бесконечности выезжать на хребте простой публики не удастся. Можно ещё раз, другой, может быть даже третий, сделать вид, что ситуация под контролем, и коммунальная отрасль вот-вот станет этаким локомотивом экономики. Но как-то плохо в такое верится.



Да и сам факт того, что Путин и Артемьев решили сверить часы только сейчас, производит тяжёлое, я бы сказал, гнетущее впечатление. Неужели за месяц, который прошёл после официального и повсеместного повышения тарифов, никто не смог промониторить, а затем представить и главе ФАС, и президенту страны исчерпывающие данные о том, кто и где напортачил с индексацией расценок? А заодно подать хотя бы приблизительные данные о том, где с людей вообще берут не по тарифам, а как захочется местным коммунальщикам?



Реформа как бизнес-проект

О том, что цены коммунальные услуги надо повышать и их будут повышать, нам говорили давно, но не говорили, когда они застынут хотя бы ненадолго. Ещё можно понять, когда с финансами и курсом рубля не всё в порядке, но сейчас-то дело с этим обстоит, что называется, лучше некуда. Центробанк начал снижать ставки, ипотека дешевеет, банкиры паникуют, что кредитовать публику вскоре придётся себе в убыток.



Сейчас Игорь Артемьев набрался смелости сказать, что та история 20-летней давности с перманентным повышением тарифов ЖКХ наконец-то завершена. Скорее всего, он всерьёз рассчитывал, что президент даст отмашку на долгожданное прекращение ползучего роста коммунальных тарифов. Однако глава государства такой отмашки не дал и даже возразил: "Не совсем, если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию".



А ведь все мыслимые и немыслимые рубежи цен, которые когда-то назывались необходимыми для того, чтобы обеспечить самоокупаемость отрасли, достигнуты. Причём достигнуты уже не раз. И пусть не пытается московская официозная пресса убедить нас в том, что в Москве до сих пор чуть ли не самые низкие среди мировых столиц расценки на услуги ЖКХ. И пусть даже приводит в обоснование своих выводов вроде бы вполне убедительные графики.







Пытливый читатель сразу поймёт, что пересчёт тут идёт на квадратные метры, а не на рубли или евро в заработной плате рядового москвича или берлинца. Вот только средняя зарплата у среднего берлинца как минимум раза в три-четыре выше, чем у среднего москвича. Не будем спорить, что при этом и квадратных метров жилья на него приходится почему-то побольше. Но к тому же и уровень услуг берлинской или лондонской ЖКХ, мягко говоря, чуть лучше, чем в благополучной по российским меркам столице.



В попытках как-то оправдать несусветный рост тарифов россиянам любят напоминать, что они задолжали за жилищно-коммунальные услуги аж 4,4 триллиона рублей. И это только те долги, по которым успели принять судебное решение о взыскании. Несложно почитать, что каждый из нас, оказывается, вроде бы не заплатил коммунальщикам чуть ли не по 100 тысяч. Хорошо ещё, что рублей, а не долларов. Не трогайте имя Сталина, не трогайте его эпоху, это далеко не ваш уровень ума



Почему же никто не считает, сколько нам, россиянам, задолжали наши же коммунальщики? За протечки и веерные отключения электричества, за просрочки с подачей воды после отключения и вечно неубранный мусор. Почему вообще никто не хочет считать, куда ушли миллиарды и триллионы, направленные за многие годы на реформу отрасли? Опять не хватило, или снова кто-то что-то уворовал?



Тут явно пора заняться разбором завалов и Счётной палате, и Генпрокуратуре со Следственным комитетом. Простого контроля со стороны антимонопольщиков явно недостаточно. Читатели, надеюсь, не забыли, что про пенсии им не так давно тоже говорили что-то до боли похожее на то, чем сейчас оправдывают рост коммунальных тарифов. Однако россияне проглотили годы бесплатного прозябания без заработанной пенсии, так почему бы не провернуть нечто подобное и по линии ЖКХ? В ближайшие дни многим из нас предстоит весьма неприятно удивиться, познакомившись с новыми платёжками за услуги ЖКХ. Обещали, как это в России и принято, что подорожает немногое и ненамного, но в итоге, скорее всего, всё будет по-другому. Подорожает практически всё, и почти всё – намного.Но самое обидное даже не это. Слишком многое подорожает совсем не так, как было намечено с 1 июля. Обсчёт или, если хотите, обман, случится просто по факту, когда менять что-то можно будет уже только через суд. Обсчитают и обманут, разумеется, не всех, но многих, скорее всего, даже очень многих. И потом кому-то что-то даже могут вернуть, вот вернули же в Зеленограде четыре с половиной миллиона на всех… Всех жителей семи домов, где с каждого ежемесячно брали по 460 лишних рублей за отопление.Однако даже если кому-то вернут и больше, неприятный осадок уже никуда не денется. И после первого августа уже наверняка не будут такими благостными отчёты служб, изучающих общественное мнение. Ведь буквально накануне реального, а не бумажного, повышения тарифов на ЖКУ подавляющее большинство россиян, а точнее, 81% опрошенных холдингом «Ромир», оценили систему коммунального хозяйства в районе собственного проживания положительно.Граждан спрашивали не только об общем состоянии системы коммунальных услуг по месту жительства, но и о существующих проблемах. В итоге просто хорошей службу ЖКХ посчитали 76% россиян, а очень хорошей — всего 5% опрошенных. Негативно оценили систему ЖКХ всего 15% респондентов, а критически её оценили лишь 4% россиян.Позитивный результат был получен не иначе как потому, что в «Ромире» спросили про тарифы как раз тогда, когда они ещё не выросли. Но и в ходе опроса размеры платежей оказались такими, что нет проблем с оплатой, только для 8% россиян. Почти половина опрошенных, 42%, уже тогда считала тарифы высокими, а почти четверть (23%) – неподъёмными. По сравнению с опросами 2013 и 2016 годов данные стали получше, но вот какими они будут после 1 августа?Не случайно буквально на днях, то ли во избежание грядущего массового протеста, то ли уже под впечатлением митингов оппозиции, хотя и совсем по другому поводу, власть решила действовать на опережение. Президент страны Владимир Путин срочно вызвал на собеседование главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, чтобы тот разобрался, почему рост тарифов на коммунальные услуги во многих регионах России вдруг оказался «необоснованным».Хотя какое может быть опережение, если повышенные тарифы начали действовать вот уже как месяц назад? Да и термин о «необоснованном» росте тарифов глава государства не придумывал сам, а позаимствовал у возмущённых граждан. Из числа тех, кому удалось или же было дозволено дозвониться до самого ВВП по «прямой линии».Суда по сообщениям и комментариям СМИ, собеседование с Игорем Артемьевым у главы государства получилось вполне конструктивным. Наши цели ясны, задачи поставлены. Но вот за кем будет победа, не совсем понятно. Как видно, не за гражданами, а за коммунальщиками. Некоторых из них пожурят, кого-то для острастки даже посадят. И то только за то, что «не по чину берут»."Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", — сказал глава государства.Путин не только напомнил Артемьеву о жалобах граждан во время президентской прямой линии на необоснованный, по их мнению, рост тарифов. Он заодно вспомнил и про 12 дыр в законодательстве, которыми пользуются коммунальщики на местах.В ответ глава ФАС сообщил, что насчитал сотни случаев использования тех самых 12 дырок. И напомнил президенту, что правительство вот уже много лет не устанавливает тарифы в России по принципу "инфляция-минус". Не совсем понятно, но вроде бы люди должны платить всё меньше и меньше. Однако почему-то получается всё больше и больше.Не будем спорить, что из собеседования президента с главой ФАС так и напрашивается вывод: в августе тарифам ЖКХ подскочить просто не позволят. Тем более что те самые «12 дырок» уже закрыты. Вышло и постановление кабинета министров, которое запрещает делать тарифы выше, чем это установлено правительством. Однако граждане по-прежнему продолжают переплачивать за услуги ЖКХ порой весьма сомнительного качества.И дальше, похоже, всё пойдёт как раньше. Тарифы опять будут повышаться: из-за инфляции, из-за повышения НДС, из-за санкций, но в первую очередь из-за того, что у кого-то где-то опять кончились деньги. Вот только до бесконечности выезжать на хребте простой публики не удастся. Можно ещё раз, другой, может быть даже третий, сделать вид, что ситуация под контролем, и коммунальная отрасль вот-вот станет этаким локомотивом экономики. Но как-то плохо в такое верится.Да и сам факт того, что Путин и Артемьев решили сверить часы только сейчас, производит тяжёлое, я бы сказал, гнетущее впечатление. Неужели за месяц, который прошёл после официального и повсеместного повышения тарифов, никто не смог промониторить, а затем представить и главе ФАС, и президенту страны исчерпывающие данные о том, кто и где напортачил с индексацией расценок? А заодно подать хотя бы приблизительные данные о том, где с людей вообще берут не по тарифам, а как захочется местным коммунальщикам?О том, что цены коммунальные услуги надо повышать и их будут повышать, нам говорили давно, но не говорили, когда они застынут хотя бы ненадолго. Ещё можно понять, когда с финансами и курсом рубля не всё в порядке, но сейчас-то дело с этим обстоит, что называется, лучше некуда. Центробанк начал снижать ставки, ипотека дешевеет, банкиры паникуют, что кредитовать публику вскоре придётся себе в убыток.Сейчас Игорь Артемьев набрался смелости сказать, что та история 20-летней давности с перманентным повышением тарифов ЖКХ наконец-то завершена. Скорее всего, он всерьёз рассчитывал, что президент даст отмашку на долгожданное прекращение ползучего роста коммунальных тарифов. Однако глава государства такой отмашки не дал и даже возразил: "Не совсем, если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию".А ведь все мыслимые и немыслимые рубежи цен, которые когда-то назывались необходимыми для того, чтобы обеспечить самоокупаемость отрасли, достигнуты. Причём достигнуты уже не раз. И пусть не пытается московская официозная пресса убедить нас в том, что в Москве до сих пор чуть ли не самые низкие среди мировых столиц расценки на услуги ЖКХ. И пусть даже приводит в обоснование своих выводов вроде бы вполне убедительные графики.Пытливый читатель сразу поймёт, что пересчёт тут идёт на квадратные метры, а не на рубли или евро в заработной плате рядового москвича или берлинца. Вот только средняя зарплата у среднего берлинца как минимум раза в три-четыре выше, чем у среднего москвича. Не будем спорить, что при этом и квадратных метров жилья на него приходится почему-то побольше. Но к тому же и уровень услуг берлинской или лондонской ЖКХ, мягко говоря, чуть лучше, чем в благополучной по российским меркам столице.В попытках как-то оправдать несусветный рост тарифов россиянам любят напоминать, что они задолжали за жилищно-коммунальные услуги аж 4,4 триллиона рублей. И это только те долги, по которым успели принять судебное решение о взыскании. Несложно почитать, что каждый из нас, оказывается, вроде бы не заплатил коммунальщикам чуть ли не по 100 тысяч. Хорошо ещё, что рублей, а не долларов.Почему же никто не считает, сколько нам, россиянам, задолжали наши же коммунальщики? За протечки и веерные отключения электричества, за просрочки с подачей воды после отключения и вечно неубранный мусор. Почему вообще никто не хочет считать, куда ушли миллиарды и триллионы, направленные за многие годы на реформу отрасли? Опять не хватило, или снова кто-то что-то уворовал?Тут явно пора заняться разбором завалов и Счётной палате, и Генпрокуратуре со Следственным комитетом. Простого контроля со стороны антимонопольщиков явно недостаточно. Читатели, надеюсь, не забыли, что про пенсии им не так давно тоже говорили что-то до боли похожее на то, чем сейчас оправдывают рост коммунальных тарифов. Однако россияне проглотили годы бесплатного прозябания без заработанной пенсии, так почему бы не провернуть нечто подобное и по линии ЖКХ? Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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