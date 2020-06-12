«Жизни белых тоже важны!» Протесты и жестокость полиции • 46 • Аналитика

Источник: pikabu.ru



Протест-шоу

Все начиналось интригующе. И для чернокожего населения страны, и для президента, и для праздно интересующейся публики в других странах. Протесты обещали стать действенным способом если не государственного переворота в США, то хотя бы инициатором масштабных изменений в стране. Но, похоже, все выступления, разогреваемые лозунгами типа «Мы не будем молчать!» или «Жизни черных важны!», заканчиваются без особых результатов. А вот «хайпа» погромы с протестами (очень сложно их отделить друг от друга) собрали немало. Каждый уважающий себя деятель культуры, искусства, бизнеса и тому подобного всех оттенков кожи выкладывает у себя на страничке ничего не значащие посты о поддержке чернокожих. Темнокожие знаменитости наперебой делятся детскими воспоминаниями о расовой дискриминации в детском саду, школе и на игровых площадках. При этом до сих пор нет внятных требований от протестующих. Непробиваемому Трампу нечем даже реагировать.



Что еще изменять в законодательстве США? Чернокожие уже сейчас в некоторых аспектах обладают большими правами, чем белые. Профессора высших учебных заведений стараются не принимать экзамены у афроамериканцев «тет-а-тет», дабы избежать судебного преследования за расизм. Поставил такому студенту оценку «неудовлетворительно» и доказывай потом, что это не из-за его цвета кожи. Или взять американский кинематограф. Ни один современный фильм, претендующий на кассовый успех, не обходится без присутствия в кадре чернокожего, а еще лучше на пару с актером-монголоидом. А если фильм по каким-то невообразимым причинам все-таки выходит на экран в расово неполноценном составе, то рискует навлечь на себя волну критики. Так было с сериалом «Чернобыль» от HBO: сценаристка и актриса Карла Мэри Свит год назад позабавила всех гневным постом о нехватке в фильме чернокожих персонажей. Скорее всего, Свит никого сочувствия к несчастному афроамериканскому населению не питает, просто решила получить свою дозу славы. Которую, как известно, в будущем можно монетизировать.





Источник: iz.ru

В США все пытаются заработать дивиденды на протестной ситуации. И в предприимчивости населению страны отказать нельзя. Не исключено, в крупных корпорациях проводятся ежедневные утренние летучки на тему «А как мы еще можем поддержать национальное негритянское меньшинство?» HBO убрало из проката американскую классику «Унесенные ветром», ссылаясь на недопустимость некоторых сцен с рабами-неграми. Исторические сцены в фильме достаточно точно воспроизводят быт и нравы того времени, говорят эксперты. Функционеры компании стыдятся собственной истории? Или НВО таким образом старается как-то оправдаться за отсутствие негров в сценарии «Чернобыля»?



Протесты мая и июня 2020 года в США, похоже, запомнятся только снесенными памятниками конфедератам. В Ричмонде собираются демонтировать памятник генералу Роберту Эдварду Ли, одному из самых известных американских военачальников XIX века. Такие жесты рассматриваются как расплата потомков за грехи предков в рабовладельческие годы. Что же, стоит напомнить толпе, требующей справедливости, что именем генерала-конфедерата назван еще танк времени Второй мировой войны М3 «Ли». Чем не повод для восстановления исторической справедливости и переименования?





Источник: benjerry.com

Самое парадоксальное, что волной борьбы с расизмом захлестнуло и Европу. Уставшие от карантина бельгийцы решили сбросить с постамента памятник второму королю страны Леопольду II в Антверпене, прославившемуся в своё время хищнической колонизацией Африки. В Великобритании по нож пошел памятник Эдварду Колстону, меценату, работорговцу и купцу XVII—XVIII веков. Избирательность людской массы поражает: уничтожая память о притеснении чернокожих, англичане забывают о тех зверствах, которые их предки творили в Индии в эпоху колонизации. Очевидно, современные индусы не достигли того уровня цивилизованности, чтобы заслужить внимание и сочувствие просвещенного коллективного Запада. Борьба с расизмом в формате протестного шоу рождает только новые проявления нетерпимости и отвлекает от настоящих проблем. К примеру, чрезмерной жесткости правоохранителей к белому населению страны.



Цвет кожи не всему виной

Жесткость полиции США во многом оправдывают наличием в Конституции второй поправки, гарантирующей населению право на ношение и хранение оружия. При этом в американской табели о рангах профессия полицейского считается очень престижной: многие соискатели годами ждут шанса стать частью правоохранительной систем Соединенных Штатов. Полисмен у американцев действительно является символом защиты и справедливости просто потому, что отбор на эту должность очень строг. Почему же тогда случился такой резонанс с убийством Флойда? Если бы несчастный был белым, такой волны возмущения не было бы. Не случился протест четыре года назад, когда двое полицейских безнаказанно застрелили Даниэля Шейвера, отца двух детей. Он всего лишь помахал в окне пневматической винтовкой, очевидцы вызвали полицейских, которые и убили несчастного. Пять пуль из автоматической винтовки не оставили живого места на лице и груди Шейвена, молящего в этот момент о пощаде. Сотрудника полиции оправдали, а общественность США молча проглотила такой беспредел. Очевидно, в счет оплаты долга за многовековое рабство чернокожих.





Источник: pikabu.ru

Безусловно, американская полиция относится с определенным предубеждением к афроамериканцам, этого отрицать нельзя. Если чернокожий окажется в исконно «белом» квартале глубокой ночью, к нему будет масса вопросов. Исследования показывают, что черные себя чувствуют себя неуверенно и опасаются сотрудников правоохранительных органов, ожидая к себе гораздо худшего обращения, чем к белым. Но все при этом забывают о исконно «черных» кварталах во многих городах Соединенных Штатах, где белому человеку опасно показываться в любое время суток. Если полицейские до недавнего времени рисковали своей жизнью в Бронксе, то неужели они после этого будут лояльны ко всем чернокожим? И здесь неожиданно появляется статистика базы данных The Washington Post, где упоминается о 2019 годе, когда в перестрелках полицейские застрели в два раза больше белых, чем черных граждан. Убили 494 человека с белой кожей, 258 темнокожих и 238 представителей других рас и национальностей.



Здесь стоит сделать поправку на соотношения представителей двух национальностей в стране: белых в США в шесть раз больше, чем черных. В этой ситуации, когда афроамериканцы составляют лишь 13% населения США, они составляют 26% всех погибших от рук полиции. Но есть и другой аспект этого вопроса. Оказывается, половину всех убийств, которые доходят до суда, совершают афроамериканцы. И вот тут появляется обратное возмущение. Всего 13% населения США обуславливают половину убийств в стране? Может, поэтому и не стоит удивляться стрельбе полицейских по чернокожим и неоправданному насилию?



Интересное исследование провел афроамериканский экономист из Гарвардского университета Роланд Фрайер. Он собрал полицейскую статистику в десяти регионах США и показал, что чернокожие и латиноамериканцы действительно чаще попадают под пресс полиции: их бьют, заключают в наручники, наводят на них пистолеты и даже арестовывают. А в случае открытия полицейскими огня на поражение Фрайер не нашел никакой статистически значимой зависимости от цвета кожи. Полицейские уверенно и жестоко убивают, не обращая внимания на цвет кожи преступника. И пока у каждого американца будет потенциальное право на владение оружие, такая жестокость будет оправданной. Все начиналось интригующе. И для чернокожего населения страны, и для президента, и для праздно интересующейся публики в других странах. Протесты обещали стать действенным способом если не государственного переворота в США, то хотя бы инициатором масштабных изменений в стране. Но, похоже, все выступления, разогреваемые лозунгами типа «Мы не будем молчать!» или «Жизни черных важны!», заканчиваются без особых результатов. А вот «хайпа» погромы с протестами (очень сложно их отделить друг от друга) собрали немало. Каждый уважающий себя деятель культуры, искусства, бизнеса и тому подобного всех оттенков кожи выкладывает у себя на страничке ничего не значащие посты о поддержке чернокожих. Темнокожие знаменитости наперебой делятся детскими воспоминаниями о расовой дискриминации в детском саду, школе и на игровых площадках. При этом до сих пор нет внятных требований от протестующих. Непробиваемому Трампу нечем даже реагировать.Что еще изменять в законодательстве США? Чернокожие уже сейчас в некоторых аспектах обладают большими правами, чем белые. Профессора высших учебных заведений стараются не принимать экзамены у афроамериканцев «тет-а-тет», дабы избежать судебного преследования за расизм. Поставил такому студенту оценку «неудовлетворительно» и доказывай потом, что это не из-за его цвета кожи. Или взять американский кинематограф. Ни один современный фильм, претендующий на кассовый успех, не обходится без присутствия в кадре чернокожего, а еще лучше на пару с актером-монголоидом. А если фильм по каким-то невообразимым причинам все-таки выходит на экран в расово неполноценном составе, то рискует навлечь на себя волну критики. Так было с сериалом «Чернобыль» от HBO: сценаристка и актриса Карла Мэри Свит год назад позабавила всех гневным постом о нехватке в фильме чернокожих персонажей. Скорее всего, Свит никого сочувствия к несчастному афроамериканскому населению не питает, просто решила получить свою дозу славы. Которую, как известно, в будущем можно монетизировать.В США все пытаются заработать дивиденды на протестной ситуации. И в предприимчивости населению страны отказать нельзя. Не исключено, в крупных корпорациях проводятся ежедневные утренние летучки на тему «А как мы еще можем поддержать национальное негритянское меньшинство?» HBO убрало из проката американскую классику «Унесенные ветром», ссылаясь на недопустимость некоторых сцен с рабами-неграми. Исторические сцены в фильме достаточно точно воспроизводят быт и нравы того времени, говорят эксперты. Функционеры компании стыдятся собственной истории? Или НВО таким образом старается как-то оправдаться за отсутствие негров в сценарии «Чернобыля»?Протесты мая и июня 2020 года в США, похоже, запомнятся только снесенными памятниками конфедератам. В Ричмонде собираются демонтировать памятник генералу Роберту Эдварду Ли, одному из самых известных американских военачальников XIX века. Такие жесты рассматриваются как расплата потомков за грехи предков в рабовладельческие годы. Что же, стоит напомнить толпе, требующей справедливости, что именем генерала-конфедерата назван еще танк времени Второй мировой войны М3 «Ли». Чем не повод для восстановления исторической справедливости и переименования?Самое парадоксальное, что волной борьбы с расизмом захлестнуло и Европу. Уставшие от карантина бельгийцы решили сбросить с постамента памятник второму королю страны Леопольду II в Антверпене, прославившемуся в своё время хищнической колонизацией Африки. В Великобритании по нож пошел памятник Эдварду Колстону, меценату, работорговцу и купцу XVII—XVIII веков. Избирательность людской массы поражает: уничтожая память о притеснении чернокожих, англичане забывают о тех зверствах, которые их предки творили в Индии в эпоху колонизации. Очевидно, современные индусы не достигли того уровня цивилизованности, чтобы заслужить внимание и сочувствие просвещенного коллективного Запада. Борьба с расизмом в формате протестного шоу рождает только новые проявления нетерпимости и отвлекает от настоящих проблем. К примеру, чрезмерной жесткости правоохранителей к белому населению страны.Жесткость полиции США во многом оправдывают наличием в Конституции второй поправки, гарантирующей населению право на ношение и хранение оружия. При этом в американской табели о рангах профессия полицейского считается очень престижной: многие соискатели годами ждут шанса стать частью правоохранительной систем Соединенных Штатов. Полисмен у американцев действительно является символом защиты и справедливости просто потому, что отбор на эту должность очень строг. Почему же тогда случился такой резонанс с убийством Флойда? Если бы несчастный был белым, такой волны возмущения не было бы. Не случился протест четыре года назад, когда двое полицейских безнаказанно застрелили Даниэля Шейвера, отца двух детей. Он всего лишь помахал в окне пневматической винтовкой, очевидцы вызвали полицейских, которые и убили несчастного. Пять пуль из автоматической винтовки не оставили живого места на лице и груди Шейвена, молящего в этот момент о пощаде. Сотрудника полиции оправдали, а общественность США молча проглотила такой беспредел. Очевидно, в счет оплаты долга за многовековое рабство чернокожих.Безусловно, американская полиция относится с определенным предубеждением к афроамериканцам, этого отрицать нельзя. Если чернокожий окажется в исконно «белом» квартале глубокой ночью, к нему будет масса вопросов. Исследования показывают, что черные себя чувствуют себя неуверенно и опасаются сотрудников правоохранительных органов, ожидая к себе гораздо худшего обращения, чем к белым. Но все при этом забывают о исконно «черных» кварталах во многих городах Соединенных Штатах, где белому человеку опасно показываться в любое время суток. Если полицейские до недавнего времени рисковали своей жизнью в Бронксе, то неужели они после этого будут лояльны ко всем чернокожим? И здесь неожиданно появляется статистика базы данных The Washington Post, где упоминается о 2019 годе, когда в перестрелках полицейские застрели в два раза больше белых, чем черных граждан. Убили 494 человека с белой кожей, 258 темнокожих и 238 представителей других рас и национальностей.Здесь стоит сделать поправку на соотношения представителей двух национальностей в стране: белых в США в шесть раз больше, чем черных. В этой ситуации, когда афроамериканцы составляют лишь 13% населения США, они составляют 26% всех погибших от рук полиции. Но есть и другой аспект этого вопроса. Оказывается, половину всех убийств, которые доходят до суда, совершают афроамериканцы. И вот тут появляется обратное возмущение. Всего 13% населения США обуславливают половину убийств в стране? Может, поэтому и не стоит удивляться стрельбе полицейских по чернокожим и неоправданному насилию?Интересное исследование провел афроамериканский экономист из Гарвардского университета Роланд Фрайер. Он собрал полицейскую статистику в десяти регионах США и показал, что чернокожие и латиноамериканцы действительно чаще попадают под пресс полиции: их бьют, заключают в наручники, наводят на них пистолеты и даже арестовывают. А в случае открытия полицейскими огня на поражение Фрайер не нашел никакой статистически значимой зависимости от цвета кожи. Полицейские уверенно и жестоко убивают, не обращая внимания на цвет кожи преступника. И пока у каждого американца будет потенциальное право на владение оружие, такая жестокость будет оправданной. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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