«Жизнеутверждающее явление в мировых масштабах»: как Канада заложила основы официального многоязычия

170 лет назад Ассамблея провинции Канада отменила положение, согласно которому единственным официальным языком являлся английский. В стране было провозглашено равноправие английского и французского языков, которое заложило основы для будущего канадского многоязычия. Сегодня несколько государственных языков официально признаются в более чем в 130 странах мира. По словам экспертов, оно способствует развитию мыслительных способностей людей, культурно обогащает их и повышает уровень взаимопонимания в обществе.

В наши дня Северная Америка прочно ассоциируется в массовом сознании с англо-саксонским миром, однако ведущую роль в колонизации континента выходцы из Великобритании стали играть не сразу. Достаточно долго пальма первенства принадлежала их европейским соседям, отделённым от Туманного Альбиона проливом Ла-Манш.

Новая Франция и Канада

По мнению ряда современных учёных, ещё в доколумбовые времена берегов Северной Америки смогли достичь исландские викинги и баскские рыболовы. Однако закрепиться на территории континента надолго они не смогли. В 1497 году венецианец Джованни Кабото, действуя по поручению британского короля Генриха VII, изучал берега Северной Америки и высадился на острове Ньюфаундленд.

Жак Картье демонстрирует коренным канадцам пушку

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Однако инициативу по изучению и освоению континента быстро перехватили французы. В 1524 году берега Америки исследовал тосканец на французской службе Джованни да Верраццано, а в 1534 году на канадском острове Гаспе высадился бретонский мореплаватель Жак Картье, объявивший исследованные им земли территорией Франции. Он же впервые применил географический термин «Канада», позаимствовав само слово из языка лаврентийских ирокезов, на котором оно означало «поселение» или «земля».

После нескольких неудачных попыток закрепиться в Северной Америке, французы в 1600 году основали поселение в Тадуссаке, в 1605-ом — Порт-Рояль, а в 1608-ом — Квебек. Следует отметить, что первое постоянное британское поселение на континенте — Форт Джеймса (будущий Джеймстаун) — было основано только в 1607 году.

Изначально дела у французов пошли лучше, чем у англичан. В их владения в Северной Америке, известные под собирательным названием Новая Франция, вошли четыре колонии: Канада (Квебек, Онтарио и берега Великих Озёр), Акадия (канадский Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда), Новая Земля (Ньюфаундленд) и Луизиана (долина реки Миссисипи).

Пик французского господства в Северной Америке пришёлся на конце XVII — начало XVIII века, когда Париж претендовал на большую часть известных европейцам земель на континенте. Однако в 1713 году по Утрехтскому мирному договору Великобритании отошёл Ньюфаундленд. В ходе Семилетней войны 1756—1763 годов Франция была вынуждена отказаться от прав на Акадию и Канаду в пользу Англии. А Луизиана вскоре была поделена между Испанией и Великобританией.

Единственным владением Франции в Северной Америке остались небольшие острова Сен-Пьер и Микелон, однако французское население Канады, за исключением некоторого количества чиновников, выехавших в метрополию, никуда не делось. Оно осталось жить в шести отдельных британских колониях на территории современной Северной Америки: в Новой Шотландии, Нью-Брансуик, Ньюфаундленде, на Острове Принца Эдуарда, в Британской Колумбии и Соединённой Канаде.

Канадское многоязычие

После победы Великобритании в борьбе за Северную Америку, английский язык стал вытеснять французский из делового оборота, а большинство административных должностей заняли англичане. Местами это создавало предпосылки для возникновения противоречий — в отдельных регионах, где французы составляли абсолютное большинство населения, в органах власти их было не более трети. Однако со временем британцы осознали, что сами не заинтересованы в обострении ситуации. Поэтому в 1848 году Ассамблея провинции Соединённая Канада приняла акт, лишивший английский язык статуса единственного официального.

Отцы-основатели Канадской конфедерации

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1 июля 1867 года на базе британских колоний в Северной Америке была образована Канадская конфедерация. Бывшая провинция Соединённая Канада была разделена на провинции Онтарио и Квебек. Конституционным актом 1867 года и английский, и французский языки получили на территории конфедерации официальный статус. Хотя на практике английский всё ещё применялся шире (в частности, в сфере образования), французский с этого момента стал на законных основаниях использоваться в судах, органах власти и печати.

В 1931 году права Канады, как британского доминиона, были расширены, а в 1982 году она официально стала независимым государством. На этом фоне становились более весомыми и права франкоязычного населения страны. Так, сфера применения французского была расширена законом об официальных языках 1969 года и канадской хартией прав и свобод 1982 года.

Сегодня английский является родным примерно для 57% канадцев, а французский — для 21%. При этом далеко не все владеют сразу двумя официальными языками. Около 15% жителей страны не говорят по-английски, а порядка 70% — по-французски. И это никому особо не мешает. Оставшиеся 22% населения и вовсе не говорят по-французски или по-английски — почти 6,5 млн человек пользуются языком иммигрантов: китайским, хинди, украинским, эскимосским, кри и другими.

Впрочем, официальный статус языка на государственном уровне решает далеко не всё — он регулирует деятельность федеральных властей. Что же касается местного самоуправления, имеющего в Канаде широчайшие полномочия, то здесь официальные языки определяются, соответственно, актами провинций и территорий.

Административно-территориальные единицы могут быть англоязычными, франкоязычными и двуязычными. В некоторых из них официальный статус имеют также языки коренных народов (индейцев и эскимосов). Таким образом в большинстве жизненных ситуаций жители Канады могут получать государственные и муниципальные услуги, учить детей, читать газеты и смотреть телевизор на том языке, на котором им это удобнее. А вот если бы на каком-то историческом этапе существования Канады федеральные власти попытались принудить, например, компактно проживающих франкоканадцев перейти на английский, то неизвестно, смогла ли бы эта страна сохранить своё единство.

Многоязычие в современном мире

«Чаще всего получается так, что чем выше культурное, языковое многообразие, тем успешнее страна и её экономика. Ещё в Древнем Риме это начали принимать во внимание. Зато попытки культурной унификации часто ведут к обеднению сразу во всех смыслах», — рассказал в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. По его словам, это стало одной из предпосылок развития и России (на всех стадиях ей существования), и Соединённых Штатов Америки.

«Языковое богатство страны или исторической области часто прямо коррелируется с её успешностью, способностью к прогрессу. Вот возьмём один из самых ярких регионов Украины — Закарпатье. Там многие люди даже не билингвы, а квадролингвы — говорят на русском, украинском, венгерском, а ещё на польском, словацком или румынском. При этом прекрасно развиваются и хорошо уживаются друг с другом. Но достаточно перейти через Карпатские перевалы на Галичину, и мы увидим совсем другую картину, сформированную под влиянием националистических настроений», — отметил эксперт.

Как рассказал в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, на Украине языковая ситуация сегодня ненормальная. С момента провозглашения в 1991 году независимости, украинский стал единственным государственным языком.

В 2012 году с подачи депутатов от «Партии Регионов» был принят закон «Об основах государственной языковой политики», позволявший предоставлять языкам национальных меньшинств (в том числе и русскому) официальный статус на уровне регионов, и дающий возможность использовать их в образовании, судопроизводстве, прессе и деятельности местной власти. Однако в текущем году этот закон был отменен, а Верховная Рада инициировала принятие ряда документов, жёстко ограничивших использование русского языка в официальной сфере, образовании, СМИ, кинематографии и даже рекламе.

«В стране, по разным данным, от 50 до 80% населения в быту разговаривают по-русски, но русский язык под предлогом развития украинского подвергается самой настоящей дискриминации. Это противоречит международно-правовым нормам, но никого не останавливает. Языковой вопрос превращается в средство подавление гражданской активности, трансформации части граждан в людей второго сорта. Власти западных стран считают практику многоязычия совершенно нормальной для себя, но на Украине имеют дело с людьми, проводящими репрессивную языковую политику», — подчеркнул эксперт.

На Украине не исключили «катастрофы» в случае прекращения торговли с Россией Примерно в 40 конституциях различных стран сегодня официально закреплено два или более государственных языка. В частности, это касается Бельгии, Швейцарии, Ирландии и Финляндии.

Ещё примерно в 90 странах мира помимо основного государственного существуют и официальные языки (чаще всего в отдельных регионах). В России на федеральном уровне государственным языком признан русский, однако республики и автономные округа, входящие в состав РФ, вправе устанавливать на своей территории собственные государственные языки.

РИА Новости

© Александр Кряжев

В США единый государственный язык отсутствует, однако в ряде штатов приняты нормативные акты об официальных языках. Таким образом, наряду с английским официальный статус имеют еще несколько десятков языков. Чаще всего это испанский.

В традиционно многоязычных исторических областях на личном уровне широко распространён билингвизм или даже полилингвизм. Это явление позитивно оценивает доктор филологических наук, профессор Адыгейского государственного университета Хазрет Багироков.

«Многоязычие позитивно сказывается на развитии мыслительных способностей человека. Мы с коллегами посещаем школы, детские сады, и не встречаем такого, чтобы одновременное владение двумя или более языками как-то негативно сказалось на детях, наоборот, это идёт им на пользу», — отметил эксперт.

По его мнению, многоязычие оказывает позитивное влияние не только на отдельные личности, но и на социум в целом.

«Распространение билингвизма или полилингвизма культурно обогащает общество и способствует налаживанию взаимопонимания. Зная язык представителей другой этнической общности, человек способен по-настоящему оценить и её культуру», — подчеркнул Хазрет Багироков.

Иногда в сети Интернет можно найти утверждения о том, что двуязычие якобы способно задержать речевое развитие ребёнка. Однако специалисты реагируют на подобные утверждения скептически.

«По современным научным данным и по нашему опыту двуязычие никак не задерживает и не влияет отрицательно на речевое развитие детей, за исключением одной ситуации — когда у ребёнка имеется врождённое или приобретённое в раннем возрасте нарушение речевых функций по объективным причинам вследствие неврологических повреждений или генетических факторов», — рассказывает на YouTube-канале «Союза педиатров России» заведующий лабораторией неврологии и когнитивного здоровья Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей Георгий Каркашадзе.

Таким образом жизнь в многоязыковом обществе и даже в многоязыковых семьях не несёт никакого негатива людям.

«Нормальность порождает реальность, в том числе и международно-правовую. Поэтому билингвизм и полилингвизм — это абсолютно нормальное, жизнеутверждающее явление в мировых масштабах, несущее человеческим обществам исключительно позитивный эффект», — подытожил Кирилл Коктыш.