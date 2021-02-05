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"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше
05 февраля 2021, 10:45 • 62 • Политика
Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода
Строительство "Северного потока-2" подходит к концу. Это констатировал польский эксперт Центра восточных исследований Шимон Кардащ. Американские санкции он считает эффективным инструментом, однако в данном случае они не сработали.
Все, чего удалось достичь США с помощью рестрикций, – это задержать реализацию проекта, указывает Кардащ. По его мнению, это не стало ударом для России, поскольку у нее были альтернативные маршруты поставки газа в Европу, а теперь есть и новое соглашение с Украиной по транзиту до 2024 года. Что касается Германии, то США, конечно, очень сильны, но в данном случае повлиять на российско-германское сотрудничество им не удалось.
"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен",
– признал Кардащ в интервью польскому изданию Interia. Он отметил, что полной уверенности в том, что "Северный поток-2" будет запущен, у него нет, но он все же полагает, что проект будет завершен уже в ближайшее время, "несмотря ни на что".
Ранее в Варшаве заметили смягчение позиции Вашингтона по "Северному потоку-2" и заявили о "разочаровании". При этом аналитики указывают, что в экономическом плане российский газопровод даже выгоден Польше, но она выступает против из политических соображений.
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