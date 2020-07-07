«Жизненно важные функции в норме»: врачи рассказали о состоянии добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID-19

Испытания вакцин от коронавируса, которые проходят в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, проходят успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо, реакция на вакцины продержалась не более суток. Все добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов. Между тем за прошедшие сутки в России выявлены 6368 новых случаев коронавируса, 9551 человек выздоровел, 198 умерли.

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Елена Смолярчук.

По словам специалиста, пациенты чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток. На коже в месте инъекции появились покраснения, у некоторых зафиксировали головную боль, першение в горле, боли в суставах и повышение температуры. Однако степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому медицинского вмешательства не потребовалось. Все реакции были купированы в течение суток.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — отметила Смолярчук в комментарии «РИА Новости».

Как уточнила врач, первой группе добровольцев вакцина была введена более трёх недель назад, а второй группе — чуть более двух.

Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Сеченовском университете 18 июня. Выписка первой и второй групп добровольцев при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля соответственно.

В России также тестируют вакцину от коронавируса, созданную в НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи. Её клинические испытания начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве.

В Минобороны сообщили, что после двух недель с момента вакцинации у добровольцев отсутствуют осложнения или побочные реакции.

Все они находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов — им регулярно измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и лабораторные исследования «для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа», а также осматривают место введения препарата.

Между тем в оперативном штабе сообщают о 6368 новых случаях COVID-19 в России за последние сутки. Общее число выявленных за всё время случаев достигло 694 230. Из них 159 718 — в Москве, где за сутки зарегистрированы 2066 новых заболевших.

Всего в России после коронавируса выздоровели 463 880 пациентов, в том числе 9551 человек за последние сутки.

Летальных исходов зафиксировано 198, а за весь период от болезни умерли 10 494 человек.

Отслеживание больных

Тем временем Минкомсвязи разработало систему отслеживания контактов больных коронавирусом с помощью данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации. Об этом сообщается в тексте предложенного ведомством законопроекта.

Специализированные алгоритмы помогут выявлять людей, с которыми заразившийся контактировал в течение последних двух недель.

Gettyimages.ru

© Georgijevic

Перечень таких абонентов будет конкретизироваться с учётом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода. Таким образом, будет формироваться список людей, находящихся в группе риска.

Полученные данные будут собирать на информационных ресурсах Минкомсвязи России, а также направлять в оперативные штабы регионов, Росгвардию, МВД и Минздрав России.

Вторая волна в Москве

В свою очередь, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил в эфире Первого канала на вопрос о том, грозит ли российской столице вторая волна коронавируса.

«Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет», — сказал врач.

Он напомнил, что введённые в Москве ограничительные меры снимались поэтапно, и этот «пошаговый отказ от каких-то жёстких карантинных мер с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом», позволяет рассчитывать на оптимистичный прогноз.

Ограничения в регионах

Тем временем российские регионы продолжают смягчать либо продлевать введённые из-за коронавируса ограничения, исходя из эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области с понедельника, 6 июля, возобновили работу летние кафе и веранды. До этого общепит мог функционировать только навынос. Когда рестораны смогут открыть залы, пока неизвестно. В регионе также разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение продовольственных рынков.

В Приморском крае также сообщили о снятии ряда ограничительных мер.

«Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе», — заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании краевого оперштаба.

В Кемеровской области частично отменили обязательную 14-дневную изоляцию для прибывших воздушным транспортом. Находиться на карантине больше не должны пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Анапы и Симферополя.

Послабления не касаются тех, кто прибыл из перечисленных городов на поездах и автомобилях. Указанные ограничения по-прежнему действуют для жителей других регионов и стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

В то же время ограничения, введённые из-за пандемии в Свердловской области, были продлены до 13 июля. Губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что в регионе возобновили свою деятельность некоторые предприятия и многие магазины, а кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд, но это пока «максимум возможного».

«Полностью отказаться от ограничений мы не можем: вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье», — добавил он.