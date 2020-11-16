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"Жизнь жестче": Лавров ответил шуткой в советском стиле на вопрос о Карабахе
16 ноября 2020, 11:25 • 59 • Политика
Глава МИД живо описал ситуацию
Министр иностранный дел РФ решил привнести толику юмора в обсуждение острых политических тем. На вопрос об обстановке в зоне нагорно-карабахского конфликта Сергей Лавров ответил шуткой времен СССР.
Комментируя ситуацию с трехсторонним соглашением по Карабаху, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что нынче стало модно проводить всевозможные параллели между анатомией человека и политикой.
Обсуждая соглашение и положение Армении, Лавров припомнил шутку про армянское радио, которое в советских анекдотах остроумно "отвечало" на всевозможные вопросы. Так, на вопрос, в чем состоит отличие "некоторых частей" человеческого тела от жизни, радио сообщало: "жизнь жестче". Такой анекдот Лавров рассказал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".
Кстати накануне повеселил народ российский лидер Владимир Путин. Главнокомандующий подколол военных на секретном совещании. Шутка главы государства мгновенно разлетелась в Сети.
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