"Жизнь жестче": Лавров ответил шуткой в советском стиле на вопрос о Карабахе

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Глава МИД живо описал ситуацию

Министр иностранный дел РФ решил привнести толику юмора в обсуждение острых политических тем. На вопрос об обстановке в зоне нагорно-карабахского конфликта Сергей Лавров ответил шуткой времен СССР.

Комментируя ситуацию с трехсторонним соглашением по Карабаху, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что нынче стало модно проводить всевозможные параллели между анатомией человека и политикой.

Обсуждая соглашение и положение Армении, Лавров припомнил шутку про армянское радио, которое в советских анекдотах остроумно "отвечало" на всевозможные вопросы. Так, на вопрос, в чем состоит отличие "некоторых частей" человеческого тела от жизни, радио сообщало: "жизнь жестче". Такой анекдот Лавров рассказал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".





Кстати накануне повеселил народ российский лидер Владимир Путин. Главнокомандующий подколол военных на секретном совещании. Шутка главы государства мгновенно разлетелась в Сети.

