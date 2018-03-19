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Жизнь взаймы: Госдолг США пробил потолок в 21 триллион долларов

19 марта 2018, 18:39  •  101 • В мире
По данным Минфина, это абсолютный антирекорд для экономики США.
Государственный долг США достиг рекордных размеров, превысив отметку в 21 триллион долларов. Такая информация была опубликована пресс-службой Министерства финансов США.
Отмечается, четверть этой суммы или 5,6 триллиона долларов приходится на внутренние долги США. Остальная часть, или 15,3 триллиона долларов, - это долги физических и юридических лиц.
Стоит отметить, что одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа было полностью ликвидировать госдолг страны. Тем не менее за первый год его работы в Белом доме госдолг уже дважды преодолевал психологический барьер и устанавливал антирекорд по величине.
Впрочем, за время правления предыдущего главы США Барака Обамы госдолг страны увеличился почти вдвое - с 10,6 триллиона до 19,9 триллиона долларов.

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Жизнь взаймы: Госдолг США пробил потолок в 21 триллион долларов

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