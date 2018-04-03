«Жизнь в ловушке»: Донбасс в депрессии от затянувшихся полумер

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Четвертый год войны население одной трети Донбасса, контролируемой народными республиками, встречает с разрушенной экономикой, без ясных перспектив, под постоянными обстрелами и угрозой крупномасштабного военного наступления Украины.

В день, когда тысячи людей в Воронеже вышли хоронить погибшего в Сирии русского пилота Романа Филипова, луганский журналист, писатель и в прошлом ополченец Юрий Чепурных написал в своем блоге:

«Первых добровольцев из России я встретил еще в апреле 2014-го в палаточном лагере возле луганского СБУ. Потом их будет много. Многие погибнут. Никто не скажет сколько. Погибнут при защите русских людей Донбасса, граничащего с Россией. О них не принято говорить (а тем паче – скорбеть) в официальных СМИ. Ах, да, не на Ближнем Востоке погибли…»

Были героями не там

Если кто не понял, Юрий нисколько не пытался умалить подвиг нашего летчика, до последних секунд жизни дравшегося с исламистами. Как и в целом подвига наших солдат, воюющих с террористической чумой на далекой ближневосточной земле. Он только лишь отметил, что память о таких же русских воинах, по своей воле отправившихся защищать русский Донбасс от Киева, в России почему-то оказалась невостребованной. И в честь погибших у самых границ государства бойцов не называют улицы, им не ставят памятников, этим людям не дают званий, на их похоронах не проводят многотысячных манифестаций. Вокруг их подвига – а они, отметим, не в составе регулярной армии, а, по сути, в рядах слабовооруженных полупартизанских отрядов ополчения встали на пути, пусть слабовыученной, но превосходящей их в разы и пусть не отлично, но достаточно вооруженной, как раз таки регулярной армии, существует словно заговор молчания. О них не принято говорить на официальном уровне как о прокаженных. И, кстати, когда гражданские активисты вышли к руководству города Ухта с предложением увековечить память легендарного командира ДНР, уроженца этого города – Арсена «Моторолы» Павлова, то муниципальная власть отказала им в этом, под предлогом нежелания портить отношений с украинскими партнерами…

И это только если говорить о добровольцах из России, луганский журналист деликатно молчит о подвешенном положении всего мятежного русского региона, исправно и практически ежедневно собирающего жатву украинских снарядов и мин (обычные автоматные и пулеметные патроны здесь давно уже не считают за что-то из ряда вон выходящее). А также смертей стариков, детей, подростков, случайных прохожих, и, естественно, мужчин, охраняющих рубежи на линии разграничения – все эти люди, по сути, живут в положении искусственных зайцев в тире, в режиме «прилетит – не прилетит». И от прилета не застрахован никто.

И все это жители Донбасса получили за то, что воодушевленные примером Крыма, хотели присоединиться к России, а получили ЛНР и ДНР с вероятностью превращения в некое ОРДЛО. Последнее, впрочем, возможно и не состоится даже, поскольку на подписи у Порошенко лежит так называемый законопроект «о деоккупации Донбасса», по сути, дающий украинской армии право творить на восставших территориях безграничный террор. Впрочем, киевские власти и раньше с этими землями и их жителями не церемонились особо: бомбили с самолетов, накрывали фосфорными бомбами, утюжили из РСЗО в формате АТО, выжигали поля, объявляли продуктовую и транспортную блокаду, которая, правда, со временем рассыпалась из-за жадности самих же блокирующих, перекрывали водо- и электроснабжение.

"Да уж, в Сирии народ заслужил защиты, а мы не так всё делали, оказывается" - написано в комментарии к сообщению Юрия Чепурных.

Жизнь в ловушке

И горечь этих слов вполне оправдана. Сегодняшний Донбасс - еще вчера самодостаточный промышленный и шахтерский регион, кормивший, вопреки наветами политиков-западенцев, всю Украину, сегодня представляет довольно жалкое зрелище: шахты частично стоят, частично затоплены, те же немногие, что продолжают работать платят шахтерам жалкие копейки, аналогичная ситуация и с промышленными предприятиями, которые либо стоят, либо разбомблены, либо разграблены. Некоторые из них власти республик пытаются запустить, где-то это удается, но в большинстве случаев, как в ситуации с Алчевским металлургическим комбинатом, не хватает соответствующих энергетических мощностей. А где-то из-за непонятного статуса Донбасса, официально не признанного ни Россией, ни уважаемыми западными партнерами заводы не работают просто из-за того, что потеряны рынки сбыта, равно как и легальные возможности поставлять продукцию через границы, не говоря уж о поставках сырья и комплектующих. Занятно, но в новейшей истории края имеются случаи, когда владельцы местных предприятий - граждане РФ, завладевшие ими еще при Украине, замораживают производства из-за боязни попасть под санкции.

При этом начерченная в Минске после принудительной остановки наступления ополчения в августе 2014-го года линия разграничения, проходящая аккурат мимо населенных пунктов, буквально разрезала Донбасс по живому. Например, на Луганщине под контролем ЛНР остались большинство шахт и предприятий, в то же время подавляющее большинство водоводов, мощнейшая, дававшая электричество всему региону и Харьковской области Луганская ТЭС в городе Счастье - под Украиной.

"Я с самого начала критиковал Минские соглашения, - рассказал "Царьграду", экс-руководитель организации "Народный собор Украины" и экс-советник министра обороны ДНР, в прошлом ополченец Игорь Друзь. - Я говорил, что они дадут возможность украинской армии перевооружится, усилиться, и они, безусловно, снова начнут атаковать Донбасс. К несчастью, это и произошло. Украинская армия сегодня представляет собой вовсе не ту вооруженную толпу, с которой мы когда-то сталкивались. Хотя и в то время она была намного больше ополчения. Мы знаем, что США уже вполне официально ведутся поставки летального оружия ВСУ. Что же касается народа Донбасса, то он находится в очень сложном, затруднительном положении. Потому что ситуация «ни мира, ни войны» не дает возможности нормально жить. И человек, отпуская своего ребенка в школу, не знает, не попадет ли этот ребенок под артиллерийский обстрел украинской армии, как это постоянно происходит. Даже в период великой отечественной войны не было такого положения, чтобы так долго населенные пункты Донбасса находились на линии обстрела. То есть жизнь там просто невыносима!"

При этом, по словам Друзя, в 2014-ом году, в период Русской Весны ополчению Новороссии при поддержке большой России было достаточно легко взять под контроль всю Украину.

"Я вовсе не преувеличиваю, - говорит Друзь. - Ситуация после путча была настолько тяжелой для путчистов, их никто не хотел слушаться, армия с такой неохотой отзывалась на их приказы, что можно было с легкостью занять все. Но даже сейчас, если Россия начнет вести наступательную политику в этом направлении, много можно добиться. И вот опять мы начинаем мямлить, пытаемся заморозить конфликт, договориться с путчистами, которые изначально не соблюдают никаких правил игры".

В итоге, население ЛНР и ДНР уже четвертый год не живет, а выживает. Люди с жадностью ловят высказывания российских политиков с голубых экранов ТВ, но даже в очередной раз услышав о "приверженности территориальной целостности Украины", пытаются уверить себя в том, что это очередной хитрый план, что у этих высказываний есть двойное дно, и читать следует между срок. Многие, впрочем, приходят к разочарованию, и подобный случай описал у себя на странице в социальной сети украинский оппозиционный политик, лидер "Левого фронта Украины" Василий Волга, процитировав свой разговор с московским таксистом - уроженцем Донбасса.

"Я уже десять лет как живу в Москве, отец с братом остались в Донецке, многие мои друзья воевали в ополчении, некоторые до сих пор воюют, - цитирует Волга слова этого таксиста. - Но основная масса тех, кто там с первых дней и кто не погиб, ушли из ополчения. Уехали в Россию. Не хотят они, да и не будут, больше ни своей крови проливать, ни чужой. К тому же всем уже все понятно. Война эта продолжается только ради денег. С одной стороны деньги, с другой стороны деньги, а люди в этой войне – так это так, расходный материал. Ребята разъехались – кто в Москве, кто на Камчатке, кто в Сибири. Брат мой работает юристом в администрации Донецка. Я хорошо знаю, что там происходит, и хорошо знаю настроения. Устали все. Устали так сильно, что им уже все равно с кем быть. Люди все сильнее убеждаются в мысли о том, что Россия их «кинула» и никому они не нужны".

Полумеры, заслоняющие будущее

Насчет "кинула" - это, конечно, сильно сказано, на сегодняшний день пусть негласно, но государство РФ взяло на себя все социальное обеспечение ЛНР и ДНР: платит пенсии, зарплату соцработникам, чиновникам, работникам культурной сферы, правоохранителям и военнослужащим. Вот только выжить на пенсию в две тысячи и зарплату - в восемь тысяч рублей, довольно сложно. Для мужчины единственный вариант - пойти в вооруженные силы, где рядовой получает 17 тыс. рублей, младший офицер - 23 тыс., либо не рисковать жизнью и здоровьем под обстрелами и уехать в Россию. При этом цены на продукты в ЛНР и ДНР практически равны московским, магазины забиты неликвидом с российских баз, но есть и качественного товары - собственного производства, а также из Белоруссии и Украины, которые через дыры в линии разграничения, за большие взятки, на свой страх и риск тянут с той стороны ушлые коммерсанты. Отчасти ситуацию выправляют украинские пенсии в гривнах, которые Киев продолжает хоть с оговорками, но платить местным старикам, а также доставляемые "в одни руки" оттуда продовольственные товары, которые стоят на подконтрольной Украине территории в разы дешевле.

Понятно, что о полноценной хозяйственной жизни непризнанного в региона в подобных условиях речь идти не может, разве только о выживании. Единственным чем может похвастаться Донбасс перед Украиной в этом вопросе могут быть только довоенные тарифы на ЖКХ. Ну и, конечно гуманитарная и политическая сфера: здесь не ходят строем с факелами, русский язык вернулся в образовательную систему в полном объеме, причем, в большем даже чем до второго майдана - школьники вновь открыли для себя имена Тютчева и Фета; тут не сносят памятников, не отбирают храмов канонической церкви и свободно празднуют 9 мая.

"Если бы меня спросили сейчас, вышел бы я в 2014-ом году на пророссийские митинги или стал бы организатором подобных акций, зная то, как мы будем жить сейчас, то я бы ни от чего не отказался, - признался луганский публицист, музыкант и участник "Русской Весны" Тихон Гончаров. - Люди выходили тогда за идею, а не за какие-то там материальные блага, за право остаться русскими и жить вместе с остальными русскими. Частично это реализовано, если посмотреть ситуацию в гуманитарной сфере, сравнивая как обстоят дела на Украине и у нас, это уже большая разница. Но если говорить об усталости, то многие устают ждать и уезжают искать лучшей жизни в другие регионы России. Конечно же народ Донбасса ждет когда решится его судьба и будут предприняты новые шаги на пути интеграции в Россию, возвращения в состав Русского Государства. Первый шаг признание паспортов и водительских удостоверений сделан уже год назад, и с того момент все застыло. Определенные надежды возлагаются и на президентские выборы в России, и на выборы, которые состоятся осенью на Донбассе".

Гончаров отмечает, что в условиях неопределенного статуса республик даже те инициативы, которые проявляют некоторые депутаты Государственной думы, такие как отмена трудовых патентов, упрощенная легализация граждан ЛНР и ДНР в России, без развития ситуации в самих республиках, - экономики, социальной сферы, конечно, спровоцируют еще больший отток специалистов и молодежи с Донбасса. Поэтому вопрос, по его мнению, нужно решать кардинально, а не полумерами.

"Эту тему - нашего неопределенного будущего, мы обсуждаем не то, чтобы ежедневно, а ежечасно, - признался "Царьграду" доцент кафедры госпитальной терапии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького Геннадий Тарандин. - Неопределенность, которая длится уже четвертый год, фактически сковывает нас. И, да, люди устали. От нерешенности бытовых, социальных и даже военных вопросов. Да анализируя информацию о готовящемся украинском военном наступлении, мы не имеем уверенности защитят ли нас. И прекрасно понимаем, что когда эта разномастная интернациональная бригада начнет нас атаковать, крови здесь будет много. Но об этом люди не говорят, а наступление Украины будет, рано или поздно. Но появляется вопрос, неужели нет внятных механизмов защиты наших городов, когда все это начнется, чтобы избежать прежде всего больших жертв. Вот почему Украина не воюет с Крымом? Мы прекрасно понимаем почему - потому что Крым находится под защитой российской армии. А почему Украина воюет с Донбассом? Да потому что у Донбасса нет такой защиты. И это очевидно всем".

При этом Тарадин считает, что повального разочарования в выборе, сделанном в 2014-ом году у народа Донбасса нет, а если есть - то это какие-то спорадические явления.

"Мы защищали и спасали себя и свою Родину, - вспоминает собеседник. - Знали ли мы, что за этим последуют материальные проблемы? Да, знали. Точнее предполагали. Может быть, мы думали, что вслед за референдумом процесс пойдет немного по-другому, что будет признание, действенная помощь нам.. Но ни одной секунды я не думаю, что мы сделали что-то зря. И что зря были принесены жертвы лучших русских воинов, я говорю не о национальности, я веду речь о русском духе, тех людей, что защищали Донбасс. Мы всегда понимали и продолжаем понимать что наша Родина – это Россия. И верим, что рано или поздно мы воссоединимся с нашей большой исторической Родиной".

На Донбассе это знают. Но вот вопрос, что же знают уважаемые партнеры, остается открытым. Уже четвертый год. Наблюдая как Киев откровенно игнорирует многочисленные перемирия, как наращивает военную силу и технику у линии разграничения, кричит об "агрессоре-России" и намеривается "деоккупировать" русские республики, а также видя настойчивые крики жителей Донбасса, переходящие в мольбы "мы хотим быть с Россией", продолжают твердить заученное "Минским соглашениям нет альтернативы". Не пора уже сейчас, когда все карты биты, а в Вашингтоне и Киеве закусили удила, все-таки иметь совесть и посмотреть в глаза, пусть пугающей, но реальности?

Алексей Топоров

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