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Жизнь украинского гастарбайтера в Польше: один выходной в неделю, на сон - шесть часов
24 мая 2019, 04:09 • 76 • В России
Продолжение
Часть 1
Часть 2
Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкой (так по-украински зовутся гастарбайтеры) и выяснила, как так вышло, что после майдана - «революции достоинства» миллионы украинцев стали искать лучшую жизнь вдалеке от родины.
В предыдущих частях наш корреспондент выяснила: с россиянами поляки не работают - не едут из нашей страны туда на заработки. Зато для украинца создана богатая инфраструктура для поиска работы. В том числе нелегальная. Именно так - незаконно - корреспондент устроилась к польскому богачу домработницей на далекий хутор. Несколько дней прошли в монотонной работе. Пока хозяин не стал делать странные предложения...
Корреспондент «КП» на себе проверила, как это - работать на польского пана.Фото: Иван МАКЕЕВ
УСЛУГА... ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Так как вся моя работа заканчивалась уже в районе обеда, то вторую часть дня я откровенно скучала. Если была одна. А если домой возвращался мой работодатель пан Якуб (разведенный, двое взрослых детей давно уже уехали из отчего дома), то мы с ним болтали. И пили. Он вообще был знатным выпивохой.
- А ты машину водить умеешь? - однажды спросил меня Якуб. Он уже еле стоял на ногах. Я же пригубила бокальчик виски.
- Мне тут надо в одно место съездить, но я уже никакой, - еле ворочал языком поляк. - Будешь моим водителем!
Черт, подумала я, список моих обязанностей растет. А зарплата (приличная, кстати, на наши деньги - 40 000 руб.) - нет.
- Да ты не бойся, начальник местной полиции - мой друг, - продолжал принуждать меня к нетрезвому вождению Якуб. Уж лучше бы приставал, что ли!
Пан вообще был знатным выпивохойФото: Мария БЕРК
НАДО БЕЖАТЬ!
Из домработницы я постепенно превращалась в сторожа, личного водителя. И список продолжал расширяться.
- Я хочу уволить повариху Татьяну, - заявил мне как-то Якуб. - У меня теперь есть ты. Молодая, хорошо готовить быстро научишься.
Интересно, а зарплату Татьяны (600 злотых - около 10 тыс. руб.) Якуб прибавит к моей, если я соглашусь? Но поляк не унимался:
- Мария! А ты умеешь работать в саду? Сажать цветочки? Всякую ...? - поляк смешно коверкал русский мат.
В какой-то момент я поняла - надо отсюда бежать. Иначе постепенно за те же деньги я превращусь в полного раба своего хозяина. Может быть, даже сексуального. Кто меня из этой глухомани вытащит?
Подговорила друга из Москвы сделать звонок, когда я буду вместе с Якубом.
Мужской голос представился сотрудником российского посольства в Варшаве и рекомендовал явиться к ним завтра со всеми личными вещами. Зачем? Объяснять отказался. Узнав, кто звонил, Якуб рассвирепел.
- Курва! - в сердцах вопил он. Но ничего поделать не мог. Или просто побоялся.
С хутора до главного города этой польской глухомани Слупска я добиралась на такси. Нужно было переночевать, чтобы сесть на утренний поезд до Варшавы.
Мои давние украинские друзья договорились, что я смогу перекантоваться на квартире у их знакомых заробитчан.
Хутор пана ЯкубаФото: Мария БЕРК
Каково быть заробитчанкой в Польше.
ЖЕНСКИЙ АД
На такси добираюсь до Слупска - в гости к украинке Лиле.
Трехкомнатная квартирка на окраине Слупска - крохотная и некогда уютная - превратилась в какой-то женский ад. Кругом разбросаны вещи, какой-то мусор.
- Шо встала? - бросила мне Лиля. Она туго затягивает иссиня-черные волосы в хвост. - В общаге не жила?
Лиля считается здесь главной, хотя делит жилье с такими же заробитчанками.
- Поспишь вот там, - Лиля кивнула на старый зеленоватый диван с вываливающимися поролоновыми внутренностями, стоящий в углу кухни. - Мы в квартире сами только ночуем. Целыми днями працюем. Приходим поздно, едим и спать. Встаем в 5 утра.
- И сколько вас тут?
- 10 человек.
Жильцы, вернувшиеся со смены, заслышав незнакомый голос, стали выползать на кухню. Все они работают на фабрике по упаковке филе лосося.
- А кто в третьей комнате? - спрашиваю Лилю.
- Оксанка с мужем. Мы Леху почти не видим. Он нашел подработку, даже по ночам тут не появляется. У них дочка осталась в деревне - у бабки живет. Оксанка иногда домой мотается, а Леха тут торчит безвылазно третий год.
Обитательницы «женского ада» весьма радостно отнеслись к моему появлению.
- Москалька, - нараспев растягивали они. - Шо, в Москве уже не все так хорошо?
Регламент работыФото: Мария БЕРК
ЛЮТЫЕ ПОЛЬКИ
После часа ночи в квартиру ввалились Оксанка с Лехой, селяне из Одесской области. За ними брел пьяный коллега Лехи Игорек, которого знали все обитатели женской части квартиры. Заглянув на кухню, мужчина сказал всем привет и уперся взглядом в планшет. Из динамиков раздавался чей-то сипловатый голос.
- Дядя Вова Зеленский, - заржал пьяно Игорек. - Красиво он прокатил Пороха на выборах.
Оксана тем временем подталкивала в сторону комнаты шатающегося супруга, который иногда жалобно звал: «Игорюха!»
- Ща Наташка еще подойдет, - зашептала заговорщицки Лиля. - Она у нас в готеле работает. Удачливая, курва.
Большинство автобусов с местного автовокзала следуют на УкраинуФото: Мария БЕРК
Женщины расползались по комнатам неспешно. Пьяного Игорька положили в комнате у одесситов. Возвращаться в хостел он отказывался: если заявится бригадир, а он пьяный, то штраф впаяют 500 злотых (8,5 тыс. руб.).
- Слупск - город хороший. Платят щедро. За час 15 - 18 злотых (260 рублей), - поясняет Лиля. - Работаем на фабрике: режем тушки лосося. Смены по 12 часов 6 дней в неделю. Выходит под 4 тыс. злотых (около 68 тыс. руб.), если штрафов не наберешь.
- А за что штрафы?
- Опоздала, шапочку не надела. Мужики-поляки понимающие, прощают, а вот бабы… Лютые. Сразу штраф. И постоянно тыкают: ты сюда приехала работать.
МОСКАЛЕЙ НЕ ОБИЖАЕМ
Сон как назло не шел. Тем более приходилось лежать смирно - при каждом движении прогнивший диван громко скрипел и пытался развалиться. Как уснуть?!
Я вспомнила, что перед побегом из деревни прихватила бренди. Глоток поможет?
Только я отбросила одеяло, как заметила, что дверь в кухню распахнулась. В проеме покачивался Игорек.
- Ждала меня? - расплылся в тупой улыбке мужик, уставившись на мои ноги. - Да ты не дергайся, я москалей не обижаю.
Я дернулась назад, не понимая, что делать.
- Может, свалишь? - строго спросила я.
Но заробитчанин меня не слышал и, покачиваясь, плыл к дивану.
- Твою мать! - взвыла я, вскакивая на ноги и подлетая к окну.
Продолжение следует
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