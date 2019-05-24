Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова на примере парусника "Седов" показала нежелание Польши развив...
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим
За решетку на 175 лет: США дополнили список обвинений Ассанжа
Число евроскептиков растёт: Гаспарян объяснил, как выборы в ЕП отразятся на Росс...
Главная / В России

Жизнь украинского гастарбайтера в Польше: один выходной в неделю, на сон - шесть часов

24 мая 2019, 04:09  •  76 • В России

Продолжение

Часть 1

Часть 2

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкой (так по-украински зовутся гастарбайтеры) и выяснила, как так вышло, что после майдана - «революции достоинства» миллионы украинцев стали искать лучшую жизнь вдалеке от родины.

В предыдущих частях наш корреспондент выяснила: с россиянами поляки не работают - не едут из нашей страны туда на заработки. Зато для украинца создана богатая инфраструктура для поиска работы. В том числе нелегальная. Именно так - незаконно - корреспондент устроилась к польскому богачу домработницей на далекий хутор. Несколько дней прошли в монотонной работе. Пока хозяин не стал делать странные предложения...

Корреспондент «КП» на себе проверила, как это - работать на польского пана.Фото: Иван МАКЕЕВ

УСЛУГА... ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Так как вся моя работа заканчивалась уже в районе обеда, то вторую часть дня я откровенно скучала. Если была одна. А если домой возвращался мой работодатель пан Якуб (разведенный, двое взрослых детей давно уже уехали из отчего дома), то мы с ним болтали. И пили. Он вообще был знатным выпивохой.

- А ты машину водить умеешь? - однажды спросил меня Якуб. Он уже еле стоял на ногах. Я же пригубила бокальчик виски.

- Мне тут надо в одно место съездить, но я уже никакой, - еле ворочал языком поляк. - Будешь моим водителем!

Черт, подумала я, список моих обязанностей растет. А зарплата (приличная, кстати, на наши деньги - 40 000 руб.) - нет.

- Да ты не бойся, начальник местной полиции - мой друг, - продолжал принуждать меня к нетрезвому вождению Якуб. Уж лучше бы приставал, что ли!

Пан вообще был знатным выпивохойФото: Мария БЕРК

НАДО БЕЖАТЬ!

Из домработницы я постепенно превращалась в сторожа, личного водителя. И список продолжал расширяться.

- Я хочу уволить повариху Татьяну, - заявил мне как-то Якуб. - У меня теперь есть ты. Молодая, хорошо готовить быстро научишься.

Интересно, а зарплату Татьяны (600 злотых - около 10 тыс. руб.) Якуб прибавит к моей, если я соглашусь? Но поляк не унимался:

- Мария! А ты умеешь работать в саду? Сажать цветочки? Всякую ...? - поляк смешно коверкал русский мат.

В какой-то момент я поняла - надо отсюда бежать. Иначе постепенно за те же деньги я превращусь в полного раба своего хозяина. Может быть, даже сексуального. Кто меня из этой глухомани вытащит?

Подговорила друга из Москвы сделать звонок, когда я буду вместе с Якубом.

Мужской голос представился сотрудником российского посольства в Варшаве и рекомендовал явиться к ним завтра со всеми личными вещами. Зачем? Объяснять отказался. Узнав, кто звонил, Якуб рассвирепел.

- Курва! - в сердцах вопил он. Но ничего поделать не мог. Или просто побоялся.

С хутора до главного города этой польской глухомани Слупска я добиралась на такси. Нужно было переночевать, чтобы сесть на утренний поезд до Варшавы.

Мои давние украинские друзья договорились, что я смогу перекантоваться на квартире у их знакомых заробитчан.

Хутор пана ЯкубаФото: Мария БЕРК

Каково быть заробитчанкой в Польше.

ЖЕНСКИЙ АД

На такси добираюсь до Слупска - в гости к украинке Лиле.

Трехкомнатная квартирка на окраине Слупска - крохотная и некогда уютная - превратилась в какой-то женский ад. Кругом разбросаны вещи, какой-то мусор.

- Шо встала? - бросила мне Лиля. Она туго затягивает иссиня-черные волосы в хвост. - В общаге не жила?

Лиля считается здесь главной, хотя делит жилье с такими же заробитчанками.

- Поспишь вот там, - Лиля кивнула на старый зеленоватый диван с вываливающимися поролоновыми внутренностями, стоящий в углу кухни. - Мы в квартире сами только ночуем. Целыми днями працюем. Приходим поздно, едим и спать. Встаем в 5 утра.

- И сколько вас тут?

- 10 человек.

Жильцы, вернувшиеся со смены, заслышав незнакомый голос, стали выползать на кухню. Все они работают на фабрике по упаковке филе лосося.

- А кто в третьей комнате? - спрашиваю Лилю.

- Оксанка с мужем. Мы Леху почти не видим. Он нашел подработку, даже по ночам тут не появляется. У них дочка осталась в деревне - у бабки живет. Оксанка иногда домой мотается, а Леха тут торчит безвылазно третий год.

Обитательницы «женского ада» весьма радостно отнеслись к моему появлению.

- Москалька, - нараспев растягивали они. - Шо, в Москве уже не все так хорошо?

ЛЮТЫЕ ПОЛЬКИ

После часа ночи в квартиру ввалились Оксанка с Лехой, селяне из Одесской области. За ними брел пьяный коллега Лехи Игорек, которого знали все обитатели женской части квартиры. Заглянув на кухню, мужчина сказал всем привет и уперся взглядом в планшет. Из динамиков раздавался чей-то сипловатый голос.

- Дядя Вова Зеленский, - заржал пьяно Игорек. - Красиво он прокатил Пороха на выборах.

Оксана тем временем подталкивала в сторону комнаты шатающегося супруга, который иногда жалобно звал: «Игорюха!»

- Ща Наташка еще подойдет, - зашептала заговорщицки Лиля. - Она у нас в готеле работает. Удачливая, курва.

Большинство автобусов с местного автовокзала следуют на УкраинуФото: Мария БЕРК

Женщины расползались по комнатам неспешно. Пьяного Игорька положили в комнате у одесситов. Возвращаться в хостел он отказывался: если заявится бригадир, а он пьяный, то штраф впаяют 500 злотых (8,5 тыс. руб.).

- Слупск - город хороший. Платят щедро. За час 15 - 18 злотых (260 рублей), - поясняет Лиля. - Работаем на фабрике: режем тушки лосося. Смены по 12 часов 6 дней в неделю. Выходит под 4 тыс. злотых (около 68 тыс. руб.), если штрафов не наберешь.

- А за что штрафы?

- Опоздала, шапочку не надела. Мужики-поляки понимающие, прощают, а вот бабы… Лютые. Сразу штраф. И постоянно тыкают: ты сюда приехала работать.

МОСКАЛЕЙ НЕ ОБИЖАЕМ

Сон как назло не шел. Тем более приходилось лежать смирно - при каждом движении прогнивший диван громко скрипел и пытался развалиться. Как уснуть?!

Я вспомнила, что перед побегом из деревни прихватила бренди. Глоток поможет?

Только я отбросила одеяло, как заметила, что дверь в кухню распахнулась. В проеме покачивался Игорек.

- Ждала меня? - расплылся в тупой улыбке мужик, уставившись на мои ноги. - Да ты не дергайся, я москалей не обижаю.

Я дернулась назад, не понимая, что делать.

- Может, свалишь? - строго спросила я.

Но заробитчанин меня не слышал и, покачиваясь, плыл к дивану.

- Твою мать! - взвыла я, вскакивая на ноги и подлетая к окну.

Продолжение следует

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
23 мая 2019, 19:54
«Профессия существует в новых реалиях»: полковник СВР Елена Вавилова представила книгу о жизни семьи разведчиков
23 мая 2019, 21:39
Сергей Бабурин: Пора прекратить англо-американскую интерпретацию Второй мировой войны
24 мая 2019, 00:54
Филарет напрямую обвинил Порошенко и Варфоломея в обмане
23 мая 2019, 21:39
Евгений Герасимов: Стивен Сигал, глядя на огни Москвы сказал мне: "Я помню про вашу победу!"
23 мая 2019, 15:09
Путин не увидит британское шоу с пародией на него
23 мая 2019, 15:09
«Такое возможно только во сне»: В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести войска РФ с полуострова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2019, 08:54
Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
21 мая 2019, 09:39
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински
17 мая 2019, 04:54
Стрела в сердце: Загадочная смерть мужчины и четырёх женщин озадачила немцев
21 мая 2019, 06:24
"Попытка ввести цензуру": Британец выкриками прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
22 мая 2019, 01:54
"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит удар по Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.