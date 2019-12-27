Жизнь с оглядкой на Запад. Кто такие либералы? • 69 • Аналитика

Они приватизировали право выражать «общественное мнение», они выступают от имени «прогрессивной общественности» и «российской интеллигенции». При этом к ценностям и мировоззрению большинства россиян их взгляды не имеют никакого отношения. Так кто они, либералы?



Истоки современного «либерализма»

Начнем с того, что те люди, которые сегодня именуют себя либералами и оцениваются также населением, в действительности имеют весьма опосредованное отношение к либерализму как к классической политической идеологии. Не случайно многие философы говорят о «смерти политического». И воспринимать либералов современной России как идейных наследников Джона Локка и иже с ним вряд ли стоит.







Классические западные либералы были при всем том патриотами своих стран. Они имели собственные взгляды на политическое и экономическое развитие своих стран, но никогда английским либералам не пришло бы в голову работать против Британской империи. Более того, и внешнюю, и внутреннюю политику они проводили довольно жесткую и в национальных интересах.





Либерализм в современной России – явление совершенно иного порядка. Во-первых, своими корнями оно восходит не к тому дореволюционному русскому либерализму, который хотел ограничить самодержавие и ввести определенные свободы. Истинная мама современного либерализма — советское диссидентство, да и то его наиболее кондовая, сумасшедшая часть. Ведь среди диссидентов были те же марксисты-коммунисты, были националисты и православные консерваторы, о которых, кстати, сегодня предпочитают не вспоминать, когда говорят о советских политических заключенных.



Были диссиденты, хотевшие сделать Советский Союз куда более радикальным «красным» государством, либо возродить Российскую империю. А наши «либералы» — наследники проамериканских диссидентов, граничивших с настоящими шпионами. Это они были готовы передавать любые сведения не только «Голосу Америки», но и тем хмурым людям, которые представлялись «Голосом Америки». Это они рукоплескали распаду Советского Союза, невзирая на те катастрофы, которые затем обрушились на миллионы людей, проживавших на постсоветском пространстве.





В октябре 1993 года поборники «прав человека» бесновались, требуя утопить в крови защитников Дома Советов. Когда простые люди – пенсионеры, рабочие, военные, студенты, — стояли на баррикадах во имя своей Родины, стояли под самыми разными флагами – от красных флагов анпиловцев до черно-желто-белых стягов монархистов, — «либералы» требовали расстрелять этих людей, задавить их танками. И тогдашний президент Борис Ельцин так и поступил, правда, несколько более мягко все сделал. Кстати, были среди жаждущих крови и те, кто затем приходил в деланный ужас от пары пинков на демонстрации на Болотной площади.



Зато тогда, в девяностые, либералов мало интересовали хронические невыплаты зарплат на гибнувших предприятиях, нищие старики, по году не получавшие ничтожную пенсию, беспризорные дети, рост наркомании и проституции. Все это объяснялось перегибами переходного периода, рыночной терапии. Сегодня либералы любой мелкий конфликт вроде застройки парка раздувают как проблему вселенского масштаба. Тогда они молчали.



Нелюбовь к России как кредо и патология

Самая мерзость тех, кто называет себя либералами, заключается в том, что они искренне ненавидят свое родное государство. Либерал может родиться в Москве или Воткинске, Новосибирске или Новошахтинске, быть этнически вполне себе русским человеком, но при этом он до одури будет ненавидеть Россию, презирать ее, называть «рашкой». Украинский нацист, дудаевец, прибалтийский фашист, даже игиловец – всяко ближе они будут ему, им он будет сочувствовать.



Отличительная черта либералов – ненависть к большинству российского населения. При этом они присваивают себе право говорить от имени этого большинства, называя себя «общественностью». Но простых людей либералы, считая себя некоей особой высшей кастой посвященных, ненавидят. Сколько раз приходилось читать в сети их заявления про то, что русский народ, мол, сам виноват в появлении Путина, что он заслуживает своей участи, что он недоразвитый и не может принять единственно верную либеральную модель.



Наверное, ни в одной стране мира нет столь многочисленной общественной силы, которая бы так усиленно ненавидела свою родину. Да, курдские националисты могут не любить Турцию, ирландские – Великобританию, бретонские – Францию, но ведь либералы – это не представители какой-то иной общности, претендующей на собственное, отдельное государство. Это вроде как такие же граждане, которые живут, работают, учатся вместе с нами, а иногда даже и членами одной семьи являются.





Но ненависть к России у них только нарастает, а вместе со страной ненавидят они и ее патриотов, и представителей всех тех политических течений, чьи взгляды в либеральную парадигму не вписываются, и даже простых обывателей – «за то, что голосуют за Путина», «за то, что не голосуют» и так далее.



Помимо идейного ядра политизированных либералов, есть и так называемые либеральчики. Как правило, это обыватели, которые могут никак и не быть связанными с оппозиционными политическими движениями либерального толка. Но по своему менталитету они являются этими самыми либералами и также стремятся страстно ненавидеть Россию.



Именно они постят в своих социальных сетях шуточки про Россию, мемы и демотиваторы, любят сравнивать Россию и другие страны, и эти сравнения – всегда не в пользу нашей страны. У нас для таких «либеральчиков» все плохо: если «либеральчик» женщина, то даже русские мужики для нее все сплошь алкаши, неряхи и импотенты, если мужчина, то женщины все сплошь продажные проститутки и лучше папуаску привезти, чем на нашей девушке жениться.







Монополия на слово

Самое опасное в российском «либерализме» — то, что сейчас либералы монополизировали право выступать от имени общественности. Почему-то под «общественным мнением» у нас сейчас понимается исключительно позиция либералов. И так в любом вопросе – от абортов до гей-парадов, от приватизации до миграции.



В определенном смысле это неудивительно, поскольку либерализмом поражена значительная часть представителей интеллектуальных профессий, в том числе и журналистской. Повышенная концентрация либералов – в Москве, Санкт-Петербурге, и там же находятся ведущие российские СМИ, которые и транслируют подобную позицию, выдавая ее за «общественное мнение».



Монополия на слово подпитывается колоссальными финансовыми возможностями либералов. За ними – зарубежные и отечественные олигархические структуры. Ни одна патриотическая и, тем более, левая сила не обладает такими колоссальными финансовыми средствами, которые есть у либералов. Нищими, голодными и больными выходят из российских тюрем отсидевшие там нацболы, анархисты, коммунисты. Зато либералы, благодаря колоссальным грантам, начинают жить припеваючи, даже модные линии одежды запускают. Коррупционное дежавю



Либералы сегодня поворачивают информацию в СМИ так, как выгодно им самим. Единственный плюс последних лет, связанный с распространением интернет-технологий – это появление патриотического сегмента масс-медиа, который изрядно потрепал монополию либералов на массовую информацию.



В 90-е годы никакие «Завтра», «Молнии», «Лимонки», «Русские порядки» не могли конкурировать с «Известиями», «Московскими комсомольцами» и так далее. Финансирование было несопоставимым. Тем более что в руках либералов полностью находилось российское телевидение. Сегодня роль телевидения заметно снизилась, молодые его смотрят все меньше и меньше, а значит, что и надежда на подрыв монополии на слово растет.



Кто здесь пятая колонна и кто ее командир?

Выражая интересы мировой финансовой закулисы, пятая колонна российских либералов пользуется не только щедрым финансированием. Она имеет колоссальное лобби во властных структурах и в этом еще одна ее главная опасность. Сегодня государственная пропаганда подает «либералов» исключительно как «героев» уличных баталий на Болотной и прочих площадях, либо как сетевых троллей, беспрестанно критикующих Владимира Путина.





На самом деле вокруг Владимира Путина либералов не меньше, если не больше, чем на площади. И эти либералы куда опаснее уличных, среди которых просто много позеров или заблудившихся людей. Во властных структурах с ельцинских времен работает большое количество людей, ориентированных на Запад и западные ценности, «живущих Западом».



Они точно так же ненавидят свою страну, свой собственный народ. У некоторых чиновников, действующих российских чиновников высшего ранга, дети носят иностранные имена. Зачем? Почему? Не из-за ненависти ли к России и всему русскому и стремления навсегда отправить своих детей жить за рубеж?



Чего стоит одна социальная политика, проводимая российскими властями! Это ли не либерализм? Когда рынок ставится на первое место, а про национальные интересы предпочитают не говорить (как про что-то неприличное). Ну и что, что в конкретном селе школа убыточная? Школа и не должна приносить прибыль, а должна учить будущих граждан, пусть в конкретном селе их всего пятеро – юных наших людей. Как могут быть убыточными больницы, детские сады, библиотеки?



Эти же либералы во власти спокойно, следуя своей мультикультуралистской идеологии, завозят мигрантов в огромных количествах – людей, выросших уже в чуждой культуре. Это не те советские люди, которые все же росли в единой политической системе, пусть и со своим национальным колоритом. Это ребята, не учившие в школе русский язык, воспитывавшиеся в своих странах в ненависти к России и русским. Но они – дешевая рабочая сила и масса для поэтапного замещения коренного населения, чем наши либералы и пользуются.



Кстати, сам глава российского государства до сих пор не сделал ни одного демонстративного жеста, который бы свидетельствовал о его собственном размежевании с либералами. Чего стоит активная забота о «Ельцин-центре», постоянное общение с ельцинистской «интеллигенцией»? Как бы грозно мы ни выступали по вопросам Крыма или Сирии, как бы ни отстаивали свои экономические интересы, прокладывая газопроводы, как бы ни перевооружали, переоснащали армию, но на первом месте должна стоять жизнь собственного народа.



Народ не должен быть подопытным кроликом для всевозможных либеральных экспериментов в виде модернизации образования, пенсионной реформы и так далее. Они приватизировали право выражать «общественное мнение», они выступают от имени «прогрессивной общественности» и «российской интеллигенции». При этом к ценностям и мировоззрению большинства россиян их взгляды не имеют никакого отношения. Так кто они, либералы?Начнем с того, что те люди, которые сегодня именуют себя либералами и оцениваются также населением, в действительности имеют весьма опосредованное отношение к либерализму как к классической политической идеологии. Не случайно многие философы говорят о «смерти политического». И воспринимать либералов современной России как идейных наследников Джона Локка и иже с ним вряд ли стоит.Классические западные либералы были при всем том патриотами своих стран. Они имели собственные взгляды на политическое и экономическое развитие своих стран, но никогда английским либералам не пришло бы в голову работать против Британской империи. Более того, и внешнюю, и внутреннюю политику они проводили довольно жесткую и в национальных интересах.Либерализм в современной России – явление совершенно иного порядка. Во-первых, своими корнями оно восходит не к тому дореволюционному русскому либерализму, который хотел ограничить самодержавие и ввести определенные свободы. Истинная мама современного либерализма — советское диссидентство, да и то его наиболее кондовая, сумасшедшая часть. Ведь среди диссидентов были те же марксисты-коммунисты, были националисты и православные консерваторы, о которых, кстати, сегодня предпочитают не вспоминать, когда говорят о советских политических заключенных.Были диссиденты, хотевшие сделать Советский Союз куда более радикальным «красным» государством, либо возродить Российскую империю. А наши «либералы» — наследники проамериканских диссидентов, граничивших с настоящими шпионами. Это они были готовы передавать любые сведения не только «Голосу Америки», но и тем хмурым людям, которые представлялись «Голосом Америки». Это они рукоплескали распаду Советского Союза, невзирая на те катастрофы, которые затем обрушились на миллионы людей, проживавших на постсоветском пространстве.В октябре 1993 года поборники «прав человека» бесновались, требуя утопить в крови защитников Дома Советов. Когда простые люди – пенсионеры, рабочие, военные, студенты, — стояли на баррикадах во имя своей Родины, стояли под самыми разными флагами – от красных флагов анпиловцев до черно-желто-белых стягов монархистов, — «либералы» требовали расстрелять этих людей, задавить их танками. И тогдашний президент Борис Ельцин так и поступил, правда, несколько более мягко все сделал. Кстати, были среди жаждущих крови и те, кто затем приходил в деланный ужас от пары пинков на демонстрации на Болотной площади.Зато тогда, в девяностые, либералов мало интересовали хронические невыплаты зарплат на гибнувших предприятиях, нищие старики, по году не получавшие ничтожную пенсию, беспризорные дети, рост наркомании и проституции. Все это объяснялось перегибами переходного периода, рыночной терапии. Сегодня либералы любой мелкий конфликт вроде застройки парка раздувают как проблему вселенского масштаба. Тогда они молчали.Самая мерзость тех, кто называет себя либералами, заключается в том, что они искренне ненавидят свое родное государство. Либерал может родиться в Москве или Воткинске, Новосибирске или Новошахтинске, быть этнически вполне себе русским человеком, но при этом он до одури будет ненавидеть Россию, презирать ее, называть «рашкой». Украинский нацист, дудаевец, прибалтийский фашист, даже игиловец – всяко ближе они будут ему, им он будет сочувствовать.Отличительная черта либералов – ненависть к большинству российского населения. При этом они присваивают себе право говорить от имени этого большинства, называя себя «общественностью». Но простых людей либералы, считая себя некоей особой высшей кастой посвященных, ненавидят. Сколько раз приходилось читать в сети их заявления про то, что русский народ, мол, сам виноват в появлении Путина, что он заслуживает своей участи, что он недоразвитый и не может принять единственно верную либеральную модель.Наверное, ни в одной стране мира нет столь многочисленной общественной силы, которая бы так усиленно ненавидела свою родину. Да, курдские националисты могут не любить Турцию, ирландские – Великобританию, бретонские – Францию, но ведь либералы – это не представители какой-то иной общности, претендующей на собственное, отдельное государство. Это вроде как такие же граждане, которые живут, работают, учатся вместе с нами, а иногда даже и членами одной семьи являются.Но ненависть к России у них только нарастает, а вместе со страной ненавидят они и ее патриотов, и представителей всех тех политических течений, чьи взгляды в либеральную парадигму не вписываются, и даже простых обывателей – «за то, что голосуют за Путина», «за то, что не голосуют» и так далее.Помимо идейного ядра политизированных либералов, есть и так называемые либеральчики. Как правило, это обыватели, которые могут никак и не быть связанными с оппозиционными политическими движениями либерального толка. Но по своему менталитету они являются этими самыми либералами и также стремятся страстно ненавидеть Россию.Именно они постят в своих социальных сетях шуточки про Россию, мемы и демотиваторы, любят сравнивать Россию и другие страны, и эти сравнения – всегда не в пользу нашей страны. У нас для таких «либеральчиков» все плохо: если «либеральчик» женщина, то даже русские мужики для нее все сплошь алкаши, неряхи и импотенты, если мужчина, то женщины все сплошь продажные проститутки и лучше папуаску привезти, чем на нашей девушке жениться.Самое опасное в российском «либерализме» — то, что сейчас либералы монополизировали право выступать от имени общественности. Почему-то под «общественным мнением» у нас сейчас понимается исключительно позиция либералов. И так в любом вопросе – от абортов до гей-парадов, от приватизации до миграции.В определенном смысле это неудивительно, поскольку либерализмом поражена значительная часть представителей интеллектуальных профессий, в том числе и журналистской. Повышенная концентрация либералов – в Москве, Санкт-Петербурге, и там же находятся ведущие российские СМИ, которые и транслируют подобную позицию, выдавая ее за «общественное мнение».Монополия на слово подпитывается колоссальными финансовыми возможностями либералов. За ними – зарубежные и отечественные олигархические структуры. Ни одна патриотическая и, тем более, левая сила не обладает такими колоссальными финансовыми средствами, которые есть у либералов. Нищими, голодными и больными выходят из российских тюрем отсидевшие там нацболы, анархисты, коммунисты. Зато либералы, благодаря колоссальным грантам, начинают жить припеваючи, даже модные линии одежды запускают.Либералы сегодня поворачивают информацию в СМИ так, как выгодно им самим. Единственный плюс последних лет, связанный с распространением интернет-технологий – это появление патриотического сегмента масс-медиа, который изрядно потрепал монополию либералов на массовую информацию.В 90-е годы никакие «Завтра», «Молнии», «Лимонки», «Русские порядки» не могли конкурировать с «Известиями», «Московскими комсомольцами» и так далее. Финансирование было несопоставимым. Тем более что в руках либералов полностью находилось российское телевидение. Сегодня роль телевидения заметно снизилась, молодые его смотрят все меньше и меньше, а значит, что и надежда на подрыв монополии на слово растет.Выражая интересы мировой финансовой закулисы, пятая колонна российских либералов пользуется не только щедрым финансированием. Она имеет колоссальное лобби во властных структурах и в этом еще одна ее главная опасность. Сегодня государственная пропаганда подает «либералов» исключительно как «героев» уличных баталий на Болотной и прочих площадях, либо как сетевых троллей, беспрестанно критикующих Владимира Путина.На самом деле вокруг Владимира Путина либералов не меньше, если не больше, чем на площади. И эти либералы куда опаснее уличных, среди которых просто много позеров или заблудившихся людей. Во властных структурах с ельцинских времен работает большое количество людей, ориентированных на Запад и западные ценности, «живущих Западом».Они точно так же ненавидят свою страну, свой собственный народ. У некоторых чиновников, действующих российских чиновников высшего ранга, дети носят иностранные имена. Зачем? Почему? Не из-за ненависти ли к России и всему русскому и стремления навсегда отправить своих детей жить за рубеж?Чего стоит одна социальная политика, проводимая российскими властями! Это ли не либерализм? Когда рынок ставится на первое место, а про национальные интересы предпочитают не говорить (как про что-то неприличное). Ну и что, что в конкретном селе школа убыточная? Школа и не должна приносить прибыль, а должна учить будущих граждан, пусть в конкретном селе их всего пятеро – юных наших людей. Как могут быть убыточными больницы, детские сады, библиотеки?Эти же либералы во власти спокойно, следуя своей мультикультуралистской идеологии, завозят мигрантов в огромных количествах – людей, выросших уже в чуждой культуре. Это не те советские люди, которые все же росли в единой политической системе, пусть и со своим национальным колоритом. Это ребята, не учившие в школе русский язык, воспитывавшиеся в своих странах в ненависти к России и русским. Но они – дешевая рабочая сила и масса для поэтапного замещения коренного населения, чем наши либералы и пользуются.Кстати, сам глава российского государства до сих пор не сделал ни одного демонстративного жеста, который бы свидетельствовал о его собственном размежевании с либералами. Чего стоит активная забота о «Ельцин-центре», постоянное общение с ельцинистской «интеллигенцией»? Как бы грозно мы ни выступали по вопросам Крыма или Сирии, как бы ни отстаивали свои экономические интересы, прокладывая газопроводы, как бы ни перевооружали, переоснащали армию, но на первом месте должна стоять жизнь собственного народа.Народ не должен быть подопытным кроликом для всевозможных либеральных экспериментов в виде модернизации образования, пенсионной реформы и так далее. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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