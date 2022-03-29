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Жизнь разделилась на "до" и "после": Как видео пыток пленных на Украине изменило всё

29 марта 2022, 19:25  •  89 • Политика
СК России возбудил дело о покушении на убийство восьмерых пленных на Украине после публикации видео, на котором украинские нацисты издеваются над пленниками.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных, сообщает пресс-служба ведомства. Царьград собрал всё, что известно на данный момент.
Поводом для уголовного дела стало видео, на котором украинские нацисты издеваются над пленниками. Им простреливают ноги, а одного затем пытают до смерти. Запись вызвала широкий резонанс и международное осуждение.
Совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных лиц, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести,
- классифицировали в СК действия украинских силовиков на видео.
По данным ведомства, эти преступления были совершены не позднее 27 марта 2022 года подразделениями Вооружённых сил Украины и других формирований.

Что известно

Пока СК только возбуждает уголовное дело, в Сети уже провели собственное расследование и вычислили не только место, где издевались над русскими пленными, но и тех, кто этим занимался.
Сообщается, что пытки осуществлялись украинскими нацистами на базе под Харьковом, а в издевательствах участвовали члены харьковского отделения украинской партии "Национальный корпус"*. В частности, на видео опознали Сергея Величко и Константина Немичева, пишет Telegram-канала Readovka. Также есть информация, что русский спецназ уже захватил радикалов. Об этом пишет политолог Руслан Осташко.

Реакция Запада

На Западе традиционно предпочли закрыть глаза на преступления Украины. Лишь немногие осмелились высказаться на тему. Из них большинство осудило действия украинских силовиков, но нашлись и те, кто их оправдывал.
Так, британский журналист Майк Грэм признался, что и сам готов был совершить военные преступления, будучи на Украине. Об этом он открыто написал на своей странице в Twitter.
Я просмотрел видеозапись. Понятия не имею, что происходит. Но, если бы я был на Украине и боролся с Россией, я бы, наверное, сделал то же самое. В чём проблема? Это зона кровопролитной войны,
- говорится в его сообщении.
В свою очередь греческие СМИ заявили, что потрясены видео пыток русских пленных на Украине. Они указали, что запись является прямым доказательством военных преступлений Украины. Новостной сайт newsbreak.gr полагает, что страшные кадры распространяются с целью сломить дух русских военных. И ради этого украинские нацисты не брезгуют ничем.
В данном случае цена чрезвычайно высока, так как это видео является доказательством военных преступлений,
- пишет интернет-издание.

Реакция России

Депутат Госдумы Олег Нилов обратился к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру и рассказал, как украинские нацисты издеваются над военнопленными, снимая всё это на видео. Подобные действия ВСУ и нацбатальонов являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными, напомнил русский политик и привёл некоторые положения из этого международного документа.
Простые граждане России также близко к сердцу восприняли опубликованное в Сети видео. Оно ещё больше укрепило уверенность в том, что спецоперация по денацификации Украины была суровой необходимостью.
Прислали видео, как украинствующие отстреливают нашим ребятам ноги. Жизнь, извините за пафос, разделилась на "до" и "после",
- признался автор Telegram-канала Карл Невеликий.
Он написал, что, когда всё только начиналось, он не мог себе представить, что может кого-то лишить жизни даже на поле боя. На что его знакомый ответил, что это только до тех пор, пока не увидишь кровь товарища. После этого нежелание убивать врага пройдёт.
Прав был собеседник в кафе у метро. И так теперь чувствую и думаю не только я,
- подчеркнул автор Telegram-канала.

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