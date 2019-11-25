Жизнь после Шурыгиной: чем занимается на свободе отсидевший за скандальное изнасилование Сергей Семёнов

Скандал вокруг дела об изнасиловании Дианы Шурыгиной давно угас, но ставшее нарицательным имя девушки до сих пор периодически мелькает в СМИ. О других фигурантах этой истории почти не вспоминают. Между тем Сергей Семёнов, которого в 2016 году осудили за изнасилование несовершеннолетней на тот момент Шурыгиной, досрочно вышел на свободу и пытается начать новую жизнь в Самаре. Там молодой человек, до сих пор считающий себя жертвой оговора и несправедливого суда, нашёл работу и занялся правозащитной деятельностью. Мы поговорили с Сергеем о его проекте и о том, как изменилась его жизнь после колонии.

Сейчас Сергей Семёнов, осуждённый в декабре 2016 года за изнасилование тогда ещё несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, живёт в Самаре — он уехал из родного Ульяновска, когда вышел на свободу в январе 2018 года. В общей сложности молодой человек провёл в заключении менее двух лет, из которых восемь месяцев находился под домашним арестом.

При этом изначально Семёнов был осуждён на восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала это решение, и апелляционная инстанция значительно смягчила приговор — его срок был снижен до трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима. Однако Семёнов отсидел ещё меньше, поскольку суд заменил ему неотбытую часть срока более мягким видом наказания.

Расследование и судебный процесс по делу об изнасиловании Шурыгиной сопровождались большой шумихой в прессе и выходом многочисленных скандальных выпусков телевизионных шоу с участием потерпевшей. После этого во многом из-за весьма неоднозначных обстоятельств инцидента имя девушки стало нарицательным. В итоге многие в этой истории встали на сторону Семёнова, сочтя его жертвой оговора со стороны Шурыгиной.

По словам самого Сергея, оказавшись на воле, он мечтал лишь о том, чтобы его оставили в покое. Тогда люди ещё не забыли скандал, и его часто узнавали на улицах.

«Первое время я был совсем не адаптирован, хотя сидел не десять, не 13 лет, а год. Но с учётом восьми месяцев домашнего ареста практически два года у меня не было обычной жизни. Хотелось элементарного: посидеть дома, телевизор посмотреть, поспать. А тут на меня всё обрушилось: Instagram, подписчики, куча левых страниц со мной. Люди узнавали меня, подходили на улице — для меня это дико было», — признаётся Семёнов.

Сергей Семёнов: «Я не ощущал обычной жизни»

Правозащитный проект

Помимо повышенного внимания Сергей столкнулся с трудностями при поиске работы — никто не хотел брать человека с судимостью. По словам Семёнова, даже если он успешно проходил собеседование, ему не удавалось пройти проверку служб безопасности компаний, которые готовы были его нанять.

«Было где-то пять собеседований, на которых мне отказали из-за судимости. Я не скрывал, что судим. Некоторые говорили: «Да, мы тебя знаем, мы на твоей стороне, но есть регламент, по которому в нашу компанию нельзя людям с судимостью», — рассказывает Сергей. — В конечном итоге (жить-то на что-то надо) я начал работать в такси».

По его словам, работа его устраивает — особенно потому, что он может сам планировать свой график. В свободное время Семёнов решил помогать людям, столкнувшимся с ситуациями, подобными той, в которой побывал он сам, — тем, кто считает, что был осуждён несправедливо.

«Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной — это не просто так. Почти невероятно, что меня вот так вот: раз — и отпустили спустя год. Теперь есть чувство, что мне помогли и мне надо что-то сделать в ответ», — объясняет Сергей.

После освобождения он получал много писем от людей, которые, по их мнению, были несправедливо осуждены по различным уголовным статьям. Сначала Семёнов задавал интересовавшие их вопросы знакомому адвокату Сергею Хальченко, с которым познакомился на одном из заседаний по собственному делу. Теперь они вместе разбираются с поступающими к ним обращениями.

Сергей Семёнов: «Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной — это не просто так»

Вскоре появилась идея создания полноценного правозащитного проекта. В беседе с RT адвокат Сергей Хальченко, с которым сотрудничает Семёнов, отметил, что сейчас в России есть спрос на правовую поддержку в подобном формате.

«Идея у Сергея хорошая, потому что с той судебной системой, которая сейчас существует, у людей есть потребность, чтобы их защищали ещё и со стороны общества. Нужно, чтобы оно как-то помогало, выражало своё мнение по конкретной ситуации», — поясняет Хальченко.

Правовая помощь и огласка

Сейчас Сергей Семёнов работает над созданием YouTube-канала проекта, к его команде уже присоединился оператор Виталий Бурмасов. Помимо оказания правовой помощи участники проекта стремятся предать огласке попадающие к ним истории. Сам Сергей уверен, что именно благодаря общественному резонансу ему удалось так быстро выйти на свободу.

«У нас два направления: правовое и собственно информационное. Надо, чтобы историю заметили, тогда есть шанс, что что-то изменится. Иногда мы пытаемся связаться с телевизионщиками, но они не всегда берутся за истории, всё-таки на телевидении важно устроить столкновение двух сторон, сделать шоу. При этом в большинстве случаев одна сторона как раз готова всё рассказать, а другая боится или стесняется», — отмечает Сергей.

Правовой частью работы занимается Сергей Хальченко. По его словам, люди могут звонить им, просто чтобы получить совет, узнать, как вести себя на суде. Но формат работы в целом довольно многогранный. Так, по некоторым обращениям команда может выехать в регион, откуда поступила просьба о помощи.

«Мы помогаем человеку сориентироваться в ситуации, можем подсказать, как себя вести. Можем также оказать конкретную помощь с изучением материалов уголовного дела, подготовкой жалоб, принять участие в судебных заседаниях, найти юристов и независимых экспертов в конкретном регионе», — рассказывает юрист.

Адвокат Сергей Хальченко

© RT

Первое дело

Первое дело, которым решил вплотную заняться Семёнов, пришло к нему из Нижнего Новгорода. В 2018 году там осудили двух молодых людей 17 и 18 лет за изнасилование несовершеннолетней. В полицию обратилась мать девушки, однако только спустя год после предполагаемого изнасилования.

По версии потерпевшей, 1 сентября 2017 года она пришла в гараж, где находились двое юношей. В какой-то момент старший из друзей попросил второго подростка оставить их с девочкой наедине. Позднее она заявила, что насильственные действия сексуального характера совершал и второй молодой человек, хотя сначала утверждала, что тот просто стоял на улице. Оставшийся в гараже юноша не отрицал, что у него была связь с несовершеннолетней, но по обоюдному согласию. Однако второй заявлял о полной непричастности к преступлению. Тем не менее к длительным срокам суд приговорил обоих.

Впоследствии всплыли переписки потерпевшей со знакомыми осуждённых — в них школьница признаётся, что ничего противозаконного со стороны младшего подростка не было. Теперь Семёнов и Хальченко пытаются добиться пересмотра дела.

Сложности в работе

Сергей признаётся, что иногда ему приходится сталкиваться с нечестными людьми. Некоторые, например, утаивают часть информации, рассказывая о своей проблеме, — в таких случаях команде Семёнова приходится долго выяснять все обстоятельства истории, обязательно искать и опрашивать все стороны конфликта.

«Где-то есть сомнения, где-то мы просим прислать дело целиком, а его, например, присылают кусками — то есть те фрагменты, которые выставляют людей не в лучшем свете, они скрывают», — рассказывает Семёнов.

© RT

Семёнов также сетует, что многие приходят за помощью слишком поздно, зачастую обращаются, когда суд уже вынес обвинительный приговор.

«Иногда люди обращаются, когда уже практически прошли через все инстанции и от безнадёжности начинают писать. А это сделать желательно сразу — либо ещё на этапе следствия, либо как только прошла апелляция», — отмечает он.

Все личные расходы, связанные с поездками в регионы, откуда приходят просьбы о помощи, Сергей оплачивает самостоятельно, но работа юристов и независимых экспертов на местах оплачивается уже теми, кто обратился к Семёнову со своей проблемой.

«Сам я таких расходов просто не смогу покрыть. Но для себя мы вознаграждения никогда не требуем. Если удастся доказать, что невиновный человек был осуждён несправедливо, это самая главная награда», — добавляет он.