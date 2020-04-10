Жизнь после самоизоляции: Как страны Европы выходят из карантина

Автор:

Латышев Сергей

Загибаться от инфекции, которая не так опасна, если в стране не экономили на медицине, или от экономического коллапса, вызванного локдаунами и карантинами? Вот в чём вопрос, который, наконец, пора задать. В Европе, большинство стран которой выбрали карантин, эту обоюдоострую проблему, с которой драматическим образом сталкивается и Россия, решают по-разному.

Некоторые страны – Австрия, Дания, Чехия и Германия – подошли вплотную к постепенному выходу из губительного для экономики и благосостояния граждан режима строгой изоляции, который Швеция, например, вообще не вводила.

Опыт и планы этих стран, безусловно, представляют интерес и для нас. Ибо чем дольше длится карантин, тем сложнее его психологически выдерживать, тем больший экономический и финансовый ущерб ожидает страну, всех нас, когда он закончится.

А ведь это будет также удар и по возможности финансировать в дальнейшем систему здравоохранения, снизит её способность противостоять новым атакам вирусов, эпидемий, массовым психозам. Когда экономика рухнула, откуда на это возьмутся деньги?

В то время как Россия пока не определилась, что ей делать после 1 мая, три европейские страны, сообщает "Немецкая волна" ( DW ), официально обнародовали конкретные планы того, что они собираются на этом пути предпринять. Стали известны на этот счёт и планы Германии.

Австрия – разумный карантин, разумные меры выхода

В Австрии все школы останутся закрытыми и продолжат дистанционное обучение минимум до середины мая. Однако с 14 апреля разрешено приступить к работе магазинам (площадью до 400 квадратных метров), а также специализированным торговым предприятиям, занимающимся продажей строительных материалов и садовых принадлежностей. Крупные магазины, торговые центры, парикмахерские намечено открыть с 1 мая. Окончательное решение на этот счёт власти примут в конце апреля. Отели и рестораны останутся закрытыми по меньшей мере до середины мая. Все массовые мероприятия отменены до конца июня. Об этом официально объявил 6 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц.

До 1 мая австрийцы имеют право покидать дом по четырём причинам: когда направляются на работу, за покупками, для помощи другим людям, для занятия спортом на свежем воздухе. Фото: Roland Weihrauch/dpa/Globallookpress

Эти меры весьма продуманы, хотя на первый взгляд могут показаться нелогичными, так как в небольшой парикмахерской, казалось бы, легче подцепить коронавирус, чем в большой школе. Разъясняя их, Курц отметил, что детей сложнее, чем взрослых, убедить сохранять дистанцию и носить маски, а в случае заражения в парикмахерской "проще проследить контакты инфицированного, чем в школе с тысячей учеников".

Следует отметить, что и сам карантин в Австрии весьма разумен: его цель – помочь людям, а не запугивать их. До 1 мая австрийцы имеют право покидать дом по четырем причинам: когда направляются на работу, за покупками, для помощи другим людям, для занятия спортом на свежем воздухе. C 6 апреля граждане обязаны носить при посещении супермаркетов защитные маски. Через несколько дней это правило будет действовать в общественном транспорте и во всех работающих магазинах.

Дания – выходим постепенно

В Дании принято решение, что детские сады и начальные школы возобновят работу 15 апреля. Остальные школьники вернутся в классы 10 мая. По словам премьер-министра Метте Фредериксен, эксперты в области здравоохранения считают эту меру "разумной и оправданной".

Тем не менее торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, бары, рестораны и дискотеки открывать пока не собираются. Гражданам по-прежнему запрещено собираться группами более десяти человек. Впереди, по словам премьерши, "ещё многие месяцы с большим числом ограничений".

Чехия – всё делаем вовремя

Власти Чехии, введшей одной из первых в ЕС жёсткие ограничительные меры против распространения COVID -19, с 7 апреля людям разрешили заниматься индивидуальными видами спорта на свежем воздухе – теннисом, гольфом, например. Это призвано, очевидно, помочь гражданам укрепить здоровье в условиях весны, когда становится психологически трудно усидеть дома.

С 9 апреля в стране откроются магазины, торгующие товарами для дома и сада, велосипедами. Продовольственные магазины в Чехии и не закрывались.

Германия – не как раньше, но терпимо

Карантинный режим в Германии, более мягкий, чем в Австрии, но гораздо более строгий, чем в Дании, согласно проекту МВД ФРГ, оказавшемуся 6 апреля в распоряжении агентства Reuters, планируется отменить в несколько этапов. Вначале будут открыты магазины, рестораны и школы в определённых регионах. Эти решения будут приниматься на уровне федеральных земель.

Все магазины и рестораны тоже откроются, но с ограничениями по числу покупателей. При этом народные праздники, свадебные торжества, другие массовые мероприятия "в обозримом будущем" допускаться не будут. После того как ФРГ накопит достаточное количество медицинских масок, будет введено их обязательное ношение в общественном транспорте, на предприятиях и в офисах.

Немецкая медицина – не та, что прежде, но пока справляется. Фото: Felix Kästle/dpa/Globallookpress

Конкретные решения по данному вопросу ожидаются на заседании федерального правительства 14 апреля – после пасхальных праздников. В большинстве земель ФРГ пасхальные школьные каникулы закончатся к 20 апреля. Предполагается, что после этой даты и начнётся смягчение карантина.

Несмотря на то что 83-миллионная Германия находится на пятом месте в мире по числу заражённых коронавирусом, благодаря развитой медицине, своевременным ограничительным мерам властей и дисциплине граждан число умерших в стране относительно невелико – чуть более двух тысяч человек (при 33 тысячах выздоровевших). Это в разы меньше, чем у её крупных соседей. По мнению главы немецкого Института вирусологии Кристиана Дростена, "дела идут относительно хорошо".

Важной предпосылкой предстоящего смягчения карантинного режима стал резкий рост в условиях кризиса, по данным опросов, рейтинга правящего блока ХДС/ХСС и канцлера Ангелы Меркель, которым нет никакого резона "убивать" чрезмерными мерами предосторожности экономику страны, чтобы народ озлобился против них уже теперь по этой причине.

Как показали результаты только что опубликованного исследования "Страхи немцев", проведённого крупной немецкой страховой компанией R+V, народ боится сейчас не коронавируса как такового и возможности заболеть, а того, как эта зараза ударит по экономике и кошельку граждан.

Подводим итоги

Все э ти обстоятельства следует, безусловно, иметь в виду и российской власти. Хотя причины жёсткого карантина в России у всех на виду (это, прежде всего, рукотворный кризис системы здравоохранения), будет намного страшнее, когда миллионы из-за локдауна (с которым совпал и нефтяной кризис) лишатся своих скудных сбережений, работы, не смогут оплачивать кредиты, начнут недоедать. Тогда они выйдут на улицу, презрев всякий карантин, и никто не сможет заставить их его соблюдать. О том, что наступит потом, даже страшно подумать.

Тем более что в научных кругах существует пока не опровергнутое жизнью мнение, которое вполне разделяют власти Швеции, что идея "всеобщего карантина" ошибочна, базируется на неверной информации и лишь усугубляет ситуацию, не давая при этом ответа на вопрос, а что произойдёт при повторении эпидемии? И это ещё один довод в пользу того, что поддаваться панике, создавать на годы вперед проблемы в экономике, погружать в отчаяние и доводить до ручки миллионы сограждан не следует. Так будет ещё хуже.

Ведь даже в благополучной Швеции, где жизнь внешне мало изменилась по сравнению с тем, что было раньше, из-за глубокой интеграции страны в мировую экономику прогнозируется падение ВВП на 4-8% и рост безработицы до 10%.