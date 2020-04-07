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Жизнь после карантина: Китай дождался и показал, как это - выйти из дома

07 апреля 2020, 13:35  •  24 • В мире
Китай дождался и показал, как это - выйти из дома. Тысячи жители Шанхая уже узнали, что такое жизнь после карантина. Они вышли в парки, чтобы встретить традиционный праздник поминовения усопших.
Отмена карантина в Шанхае вывела тысячи людей в парки. Агентство Ruptly опубликовало видеозапись, запечатлевшую картину после пандемии в китайском городе.
Снятие ограничений как раз совпало с традиционным праздником поминовения усопших. Кроме того, выдалась отличная погода, и потому на улицах можно заметить тысячи взрослых и детей, ранее сидевших дома на протяжении нескольких долгих и напряжённых недель.
Режим обязательной самоизоляции продолжался почти два месяца.
В провинции Хубэй, где располагается город Ухань, с которого и началось распространение коронавируса, 5 апреля не было зафиксировано ни одного нового эпизода заражения. Около 5,5 миллиона граждан там уже смогли вернуться к работе.
Карантин был снят ещё 25 марта. Тем не менее ряд ограничений ещё некоторое время оставались в силе, другие пока действуют до сих пор. Например, учебные заведения всё ещё закрыты. Они возобновят деятельность лишь после того, как учёные смогут дать произошедшему в регионе научную оценку.

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