Жизнь после карантина: Китай дождался и показал, как это - выйти из дома

Отмена карантина в Шанхае вывела тысячи людей в парки. Агентство Ruptly опубликовало видеозапись, запечатлевшую картину после пандемии в китайском городе.

Снятие ограничений как раз совпало с традиционным праздником поминовения усопших. Кроме того, выдалась отличная погода, и потому на улицах можно заметить тысячи взрослых и детей, ранее сидевших дома на протяжении нескольких долгих и напряжённых недель.

Режим обязательной самоизоляции продолжался почти два месяца.

В провинции Хубэй, где располагается город Ухань, с которого и началось распространение коронавируса, 5 апреля не было зафиксировано ни одного нового эпизода заражения. Около 5,5 миллиона граждан там уже смогли вернуться к работе.

Карантин был снят ещё 25 марта. Тем не менее ряд ограничений ещё некоторое время оставались в силе, другие пока действуют до сих пор. Например, учебные заведения всё ещё закрыты. Они возобновят деятельность лишь после того, как учёные смогут дать произошедшему в регионе научную оценку.