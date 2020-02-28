Жизнь после «абэномики»

Вступив в должность в конце 2012 года, премьер-министр Японии Синдзо Абэ преобразовал макроэкономическое управление в стране. Но вскоре эксперимент «абэномика» может ждать закат. Хотя срок полномочий Абэ в качестве главы правящей Либерально-демократической партии закончится минимум осенью 2021 года, дебаты о преемственности уже начались. Поэтому сейчас подходящее время для оценки эффективности его политики и того, что может произойти дальше.

Отличительной чертой «абэномики» было агрессивное смягчение денежно-кредитной политики при управляющем Банка Японии Харухико Курода, которого Абэ назначил в марте 2013 года. Курода, ранее являвшийся одним из ведущих интернационалистов в Минфине, сыграл важную роль в быстром увеличении баланса Банка Японии – со скоростью, сопоставимой с американскими и европейскими регуляторами. Это существенно разнится с политикой его предшественника Масааки Сиракавы, который принадлежал к представителям консервативной бюрократии.

По данным Международного валютного фонда, при руководстве Куроды среднегодовая инфляция в Японии в период с 2013 по 2019 год составляла 1,1%. Это явное улучшение по сравнению с предыдущими пятью годами правления Сиракавы, когда инфляция в среднем составляла -0,2%. На самом деле, как утверждают Такатоши Ито из Колумбийского университета и Такео Хоши из Токийского университета, в своей недавней книге «Экономика Японии», жесткая денежно-кредитная политика национального банка, до вступления в должность Абэ, усугубила проблемы дефляции.

Что касается фискальной политики, то администрация Абэ, под давлением МФ, повысила ставку налога на потребление с 5% до 8% в апреле 2014 года в соответствии с соглашением 2012 года с Демократической партией Японии (ДПЯ). Но неожиданно резкое замедление экономики, которое последовало за этим, привело к тому, что Абэ отложил следующий этап повышения (до 10%) с 2015 по 2017 год, несмотря на возражения чиновников Министерства финансов. 10-процентная ставка в конечном итоге была введена в октябре 2019 года.

Исключительно высокий уровень государственного долга Японии - почти 150% ВВП в 2018 году - означает, что любое правительство должно рассмотреть меры по увеличению доходов, признавая при этом, что они могут быть серьезным препятствием для экономического роста. Поэтому очень важна точная настройка размера и сроков таких мер, и для того, чтобы все было правильно, требуется грамотное управление.

Администрация Абэ очень осторожно подошла к повышению налога на потребление в октябре прошлого года, применив его наряду с противовесными мерами, такими как снижение ставок на продукты питания. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать негативные последствия налоговой политики. Испытывая напряжение из-за необходимости роста, а также из-за последствий тайфуна Хаджибис, экономика Японии сократилась в годовом исчислении на 6,3% по сравнению с предыдущим кварталом в октябре-декабре 2019 года.

Более долгосрочные последствия этого сокращения, которые могут усугубляться вспышкой COVID-19, еще предстоит выяснить. Тем не менее администрация Абэ одержала верх над мощным политическим учреждением Японии в Министерстве финансов и Министерстве юстиции, не в последнюю очередь из-за переноса политической власти на Кантей (название официальной резиденции премьер-министра). Кроме того, Абэ очень помогло отсутствие эффективной оппозиции в Сейме, так как повсеместное разочарование предыдущей администрацией, возглавляемой ДПЯ, позволило ему выигрывать одни выборы за другими.

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Но теперь, хотя предотвращение дефляции Японией в последние годы не было значительным достижением, преемник Абэ столкнется с двумя большими проблемами. Во-первых, это стимулирование экономического роста, область, в которой «абэномика» неэффективна. В то время как денежно-кредитная и фискальная политика усилили недостаточный совокупный спрос Японии, среднегодовой рост на 1,1% в период правления Абэ показывает, что одного этого недостаточно.

В частности, Япония должна работать над повышением производительности. Оценки ЦБ потенциальных темпов роста в период с 2013 по 2019 годы показывают, что значительная часть вклада была получена за счет увеличения рабочей силы и основного капитала страны, в то время как вклад в прирост производительности фактически снизился в ходе воплощения в жизнь «абэномики». Кроме того, Японии необходим более высокий рост для финансирования растущих расходов на социальное обеспечение. Если политика в интересах роста останется несфокусированной, фискальное бремя в конечном итоге разрушит экономику.

Главным приоритетом должно стать создание динамичного рынка труда и ускорение перехода экономики к более производительным секторам. Следующим императивом является смелая регулятивная реформа, призванная стимулировать новых участников рынка; например, в Японии по-прежнему действуют строгие непрозрачные правила, которые защищают ее старомодную индустрию такси от современных сервисов. Создание благоприятной среды для стартапов, которая в конечном итоге может заменить промышленных динозавров Японии, является еще одной проблемой, требующей нового правительственного агентства, занимающегося инновациями. Политики также должны срочно модернизировать систему образования страны в соответствии с требованиями цифрового века.

Эта политика потребует политической смелости для преодоления сильных корпоративных интересов и мудрости для постоянного совершенствования политики. Жаль, что Абэ не потратил свой огромный политический капитал на важнейшую экономическую повестку дня, за исключением торговых соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство. Его преемнику придется проявить гораздо большую приверженность политике роста.

Вторая задача - активизировать государственную бюрократию. В отличие от Соединенных Штатов, где учреждения и эксперты конкурируют за предоставление услуг по выработке политики, японская бюрократия является де-факто монопольным поставщиком. После институциональных реформ, нацеленных на эффективное политическое руководство бюрократией с ограниченным кругозором, центральный кадровый орган, контролируемый влиятельными политиками в кабинете, теперь проверяет высокопоставленных японских государственных служащих. Но многие критики утверждают, что эта система поощряет чиновников сообщать политикам только то, что они хотят услышать, и душит инициативы снизу вверх.

Это очень плохо, потому что Японии срочно нужен новый стиль формирования политики, при котором хорошо информированные, непредубежденные государственные служащие предлагают экспертные варианты для лиц, принимающих решения. Но возврат к традиционной кадровой практике, основанной на выслуге лет, в рамках министерской бюрократии - неприемлемый вариант. Вместо этого преемник Абэ должен попытаться перестроить бюрократию путем создания прозрачной системы оценки и назначения на основе заслуг.

Семь лет «абэномики» обеспечили некоторые заметные результаты. Но следующее правительство Японии должно сосредоточиться на административных реформах, необходимых для ускорения и поддержания экономического роста.