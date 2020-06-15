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Жизнь под лозунгом "Господи, благослови Америку": Михалков объяснил, почему нужно менять Конституцию
15 июня 2020, 22:00 • 43 • Политика
Известный российский режиссёр Никита Михалков заявил, что российская Конституция формировалась под сильным влиянием Запада, поэтому её необходимо изменить. Ведь жизнь после краха СССР протекала под лозунгом "Господи, благослови Америку".
Скриншот: Twitter/@YarProvincia
Напомним, знаменитая фраза была произнесена первым президентом России Борисом Ельциным во время выступления в Конгрессе США 17 июня 1992 года. Политик заявил американским конгрессменам об окончательной победе над "идолом коммунизма" и о прекращении поставок вооружений в Афганистан.
При этом Ельцин отметил, что чувствует колоссальную ответственность перед российским народом и гражданами США, а закончил он свою речь словами: "Господи, благослови Америку! И Россию". Всё выступление бывшего президента России сопровождалось аплодисментами американских конгрессменов.
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