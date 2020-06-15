Жизнь под лозунгом "Господи, благослови Америку": Михалков объяснил, почему нужно менять Конституцию

"Мы пытаемся выйти из-под гнёта той Конституции, которая была создана под таким слоганом: "Господи, благослови Америку", - заметил он.

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Напомним, знаменитая фраза была произнесена первым президентом России Борисом Ельциным во время выступления в Конгрессе США 17 июня 1992 года. Политик заявил американским конгрессменам об окончательной победе над "идолом коммунизма" и о прекращении поставок вооружений в Афганистан.

При этом Ельцин отметил, что чувствует колоссальную ответственность перед российским народом и гражданами США, а закончил он свою речь словами: "Господи, благослови Америку! И Россию". Всё выступление бывшего президента России сопровождалось аплодисментами американских конгрессменов.