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Жизнь певицы на волоске? Исполнительница песни "Ягода-малина" впала в кому

11 августа 2020, 19:00  •  106 • Политика
Исполнительница песни "Ягода-малина" впала в кому после травмы. У артистки диагностирован отёк мозга. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
Певица Валентина Легкоступова, прославившаяся исполнением песни "Ягода-малина", впала в кому. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. У артистки диагностирован отёк мозга, сообщают СМИ.
Причиной тяжёлого состояния Легкоступовой является серьёзная травма головы. Певицу - уже без сознания - обнаружила в квартире её дочь. На теле артистки были синяки, а рядом с ней находился её муж Юрий Фирсов. Полиция проводит проверку в отношении мужчины.
По имеющейся информации, Легкоступова и Фирсов несколько дней употребляли спиртное и не выходили на связь. Обеспокоенная дочь приехала проведать их и, застав мать без сознания, вызвала скорую. Легкоступову и Фирсова сначала увезли в наркологическую клинику, однако затем певицу срочно перенаправили в другую больницу - в неврологическое отделение, где прооперировали, сообщает РЕН ТВ.
Соседи сообщают, что Легкоступова и Фирсов часто ссорились. Предполагается, что после употребления спиртных напитков между супругами произошла ссора и Фирсов нанёс Легкоступовой тяжёлую черепно-мозговую травму.

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