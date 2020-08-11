Жизнь певицы на волоске? Исполнительница песни "Ягода-малина" впала в кому

Певица Валентина Легкоступова, прославившаяся исполнением песни "Ягода-малина", впала в кому. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. У артистки диагностирован отёк мозга, сообщают СМИ.

Причиной тяжёлого состояния Легкоступовой является серьёзная травма головы. Певицу - уже без сознания - обнаружила в квартире её дочь. На теле артистки были синяки, а рядом с ней находился её муж Юрий Фирсов. Полиция проводит проверку в отношении мужчины.

По имеющейся информации, Легкоступова и Фирсов несколько дней употребляли спиртное и не выходили на связь. Обеспокоенная дочь приехала проведать их и, застав мать без сознания, вызвала скорую. Легкоступову и Фирсова сначала увезли в наркологическую клинику, однако затем певицу срочно перенаправили в другую больницу - в неврологическое отделение, где прооперировали, сообщает РЕН ТВ.

Соседи сообщают, что Легкоступова и Фирсов часто ссорились. Предполагается, что после употребления спиртных напитков между супругами произошла ссора и Фирсов нанёс Легкоступовой тяжёлую черепно-мозговую травму.