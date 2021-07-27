Жизнь людей хотят превратить в "компьютерную игру": "Очень полезно, но…"

Жизнь людей хотят превратить в "компьютерную игру". Именно этим может обернуться внедрение системы социального рейтинга, считает Юрий Цветков: "Очень полезно, но…".

Когда писатели прошлых лет писали антиутопии, они пытались предупредить человечество, в каком направлении двигаться нельзя, заметила ведущая, журналист Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на Царьграде.

Система цифрового рейтинга, которую вводят в Китае, очень напоминает роман русского писателя Евгения Замятина "Мы", написанный 100 лет назад. Там действие разворачивалось в XXXII веке, но, похоже, человечество справилось быстрее.

Унификация, отказ от индивидуальности и, как закономерный итог, полный отказ от фантазии и творческой мысли, превращение людей, по сути, в биороботов, существующих по чётким правилам и не способных отклониться ни на шаг от заданной программы, - вот о чём предупреждал Замятин. И ровно к этому ведут человечество сторонники системы социального рейтинга, считает ведущая "Первого русского".

Возможно, для кого-то это рай, но мне кажется, что именно так может выглядеть ад, - добавила она.

Подробнее о данной идее в эфире программы рассказал советник президента "Сколтеха", эксперт в области международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий Юрий Цветков.

Он заметил, что новые технологические возможности позволяют с большой скоростью обрабатывать огромные массивы данных. Для государства кажется очень заманчивой схема, при которой все сведения о конкретном человеке, социуме анализируются, а затем выдаются конкретные выводы о том, что происходит с обществом, каковы его потребности и что нужно поменять.

С одной стороны, это очень полезно для планирования… Но эта система работает в две стороны: она может формировать мнение о человеке. И возникает большой соблазн разделить людей на категории, - добавил эксперт.

Система, давая оценку конкретному гражданину или социуму, также предлагает возможности для того, чтобы у человека была мотивация исправиться. Это как погоня за какими-то достижениями в компьютерной игре, но её переносят в реальный мир, заметил собеседник Царьграда.