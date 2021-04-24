|
Жизнь Лукашенко оценили в 11 миллионов долларов
24 апреля 2021, 19:35 • 60 • Политика
Президент Белоруссии рассказал о нескольких сценариях переворота в стране
Александр Лукашенко поведал журналистам подробности сорвавшегося покушения во время поездки в Гомельскую область.
По его словам, у тех, кто готовил переворот в Белоруссии, было несколько сценариев. По одному из них Лукашенко планировали убить 9 Мая, во время торжественных мероприятий. Однако в итоге идею отбросили как трудновыполнимую.
Еще одним вариантом была атака на кортеж главы республики. Автомобили собирались обстрелять из гранатометов, их уже закупили и привезли в страну. Однако и этот сценарий был обречен на провал. Лукашенко объяснил, что автомобили президентского кортежа едут очень быстро как раз из соображений безопасности. А потому прицелиться и попасть было бы очень сложно.
Рассматривалась и версия с нападением на резиденцию политика за городом. На осуществление этого плана планировали потратить 11 миллионов долларов.
Лукашенко сообщил, что в рядах тех, кто планировал переворот, был сотрудник спецслужб. Он играл якобы продавшегося генерала. Кстати, на него заговорщики возлагали большие надежды – рассчитывали с его помощью "поднять армию", пишет Белта.
Ранее президент Белоруссии ответил на слухи о поглощении республики Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 апреля 2021, 08:45
|
19 апреля 2021, 03:00
|
23 апреля 2021, 20:40
|
20 апреля 2021, 07:25
|
18 апреля 2021, 07:45
|
23 апреля 2021, 03:15
|
22 апреля 2021, 01:35