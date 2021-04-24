Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Бор...
Главная / Политика

Жизнь Лукашенко оценили в 11 миллионов долларов

24 апреля 2021, 19:35  •  60 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии рассказал о нескольких сценариях переворота в стране
Александр Лукашенко поведал журналистам подробности сорвавшегося покушения во время поездки в Гомельскую область.
По его словам, у тех, кто готовил переворот в Белоруссии, было несколько сценариев. По одному из них Лукашенко планировали убить 9 Мая, во время торжественных мероприятий. Однако в итоге идею отбросили как трудновыполнимую.
Еще одним вариантом была атака на кортеж главы республики. Автомобили собирались обстрелять из гранатометов, их уже закупили и привезли в страну. Однако и этот сценарий был обречен на провал. Лукашенко объяснил, что автомобили президентского кортежа едут очень быстро как раз из соображений безопасности. А потому прицелиться и попасть было бы очень сложно.
Рассматривалась и версия с нападением на резиденцию политика за городом. На осуществление этого плана планировали потратить 11 миллионов долларов.
Лукашенко сообщил, что в рядах тех, кто планировал переворот, был сотрудник спецслужб. Он играл якобы продавшегося генерала. Кстати, на него заговорщики возлагали большие надежды – рассчитывали с его помощью "поднять армию", пишет Белта.
Ранее президент Белоруссии ответил на слухи о поглощении республики Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии
24 апреля 2021, 07:40
Если бы это было при Трампе... Немцы пошутили над неловкой ситуацией с Путиным и Макроном
24 апреля 2021, 12:15
Турции - карантин, Словакии - птичий грипп. У русских чиновников "просто совпало"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверк...
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации...
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс...
24 апреля 2021, 07:40
Если бы это было при Трампе... Немцы пошутили над неловкой ситуацией с Путиным и Макр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2021, 08:45
Россия расставила точки над Україной
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
23 апреля 2021, 20:40
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.