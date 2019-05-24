Жизнь без России. Что происходит со странами, отвернувшимися от Москвы • 4 • Аналитика



Россия и Прибалтика

На протяжении нескольких столетий прибалтийские земли входили в состав российского государства, затем полвека были частью Советского Союза. Но именно в прибалтийских государствах сегодня больше всего говорят о ненависти к советскому прошлому, вплоть до уголовного преследования за советскую символику.





Но что представляла собой Прибалтика до России? Прибалтийские народы не имели собственной государственности, а находились под управлением немецких рыцарских орденов, а затем немецкой и шведской аристократии. Но не только верхушка Курляндии и Лифляндии была представлена этническими немцами.



В руках немцев находился практически весь бизнес (кроме еврейского), они же занимали главенствующие позиции в религиозной и культурной жизни, преобладали среди лиц свободных профессий и даже среди городских торговцев и ремесленников. Латыши, ливы, эстонцы жили в сельской местности, занимались крестьянским трудом, причем чаще всего в роли батраков у немецких помещиков. Отношение к коренному населению Прибалтики было крайне высокомерным.



Конечно, в Российской империи остзейские немцы сохраняли свои позиции, однако они стали занимать важные государственные и военные посты и в других губерниях, переселяясь туда из Прибалтики. В свою очередь, латыши и эстонцы стали постепенно обретать не только большие свободы, но и национальное самосознание. Многие представители прибалтийских народов именно в Российской империи стали получать военное образование, вливаться в военную элиту. Так появились, например, знаменитые латышские стрелки.







Кстати, столь ненавистный современной Латвии советский строй опирался отчасти и на поддержку латышских стрелков, а в партийной элите Советского Союза, особенно в 1920-х – 1930-х гг. было очень много представителей латышского и эстонского народов, причем они часто служили в органах государственной безопасности, в Красной Армии, в милиции, занимая ответственные посты.



Но настоящим расцветом для Прибалтики стало время включения ее в состав Советского Союза. Именно при советской власти в Латвии, Литве, Эстонии была создана большая часть промышленной и социальной инфраструктуры, проложены транспортные коммуникации. Но самое главное – простой народ смог вздохнуть спокойно, его представители получали высшее образование, овладевали самыми разными профессиями.



Прибалтика была образцовым и самым богатым советским регионом. Здесь всегда были лучшие товары, в том числе импортные, лучшая инфраструктура бытового обслуживания. Туристы ехали в Латвию, Литву и Эстонию со всего Советского Союза. Рига и, в меньшей степени, Таллин и Вильнюс были самыми продвинутыми городами после Москвы и Ленинграда, а в чем-то их и превосходили.



Советское время было для Прибалтики периодом расцвета. Сюда ехали туристы, здесь выпускали автомобили, радиоприемники, одежду и прочие товары, расходившиеся по всему Советскому Союзу. Кому сегодня нужны латвийские автомобили в Европе или Соединенных Штатах? Через порты Латвии и Эстонии переправлялось большое количество грузов, шедших из СССР на экспорт в другие страны. Точно также поступал через эти порты и импорт в Советский Союз.







Сейчас эстонские и латвийские порты не дают того оборота, который они имели в советское время. И, учитывая непростые политические отношения между Россией и прибалтийскими государствами, Латвия и Эстония рискуют полностью потерять российский транзит. Для них это чревато колоссальными убытками, поскольку сейчас, как бы в Риге или Таллине не обливали бы Россию грязью, без транзита из нашей страны и в нашу страну они имели бы куда меньший доход.



На протяжении столетий Прибалтика была интегрирована в единую экономическую систему с Россией (Советским Союзом) и попытки прибалтийских стран поломать эту традицию не привели ни к чему хорошему. Достаточно посмотреть на невероятные масштабы эмиграции из Прибалтики в страны Евросоюза. Причем уезжает, прежде всего, молодежь, готовая на любой труд в Великобритании, Германии, Польше, только бы не оставаться на родине, где нет ни работы, ни перспектив, ни денег.



Средняя Азия и Закавказье



Не менее примечательный пример – республики Средней Азии. Еще в советское время, в конце 1980-х годов, здесь также начала подниматься волна национализма, инспирированная заинтересованными силами – как зарубежной агентурой, так и местными националистами – выходцами из той самой «национальной интеллигенции», так пестовавшейся советской властью.



Рубеж 1980-х – 1990-х годов вошел в историю среднеазиатских республик как период массовых беспорядков, конфликтов на национальной почве, межклановой борьбы, сопровождавшихся, разумеется, притеснениями русского населения. Начиная еще с дореволюционных лет в Среднюю Азию стало прибывать большое количество русских – квалифицированных рабочих, инженеров, врачей, учителей. Они оседали здесь, вносили колоссальный вклад в развитие региона.



Очень многое в течение ХХ века было сделано в Средней Азии русскими. О том, что представляла собой жизнь в том же Бухарском эмирате, хорошо описано в произведениях классика таджикской литературы Садриддина Айни. С приходом России в регионе было запрещено рабство, началась борьба со многими дикими пережитками средневековья. В советское время Средняя Азия развивалась бурными темпами. Города среднеазиатских республик приобретали современный вид, кочевое население переходило на оседлый образ жизни, развивалась промышленность, появлялись учебные заведения – от школ до вузов.







Огромный вклад был внесен в здравоохранение, система которого прежде полностью отсутствовала. Благодаря советской власти началась массированная подготовка национальных кадров, в том числе и из числа женщин, которых прежде вообще не допускали к образованию и всячески дискриминировали. Появились свои врачи и учителя, инженеры и вузовские преподаватели.



Практически все, что мы видим в Средней Азии – от больниц до аэропортов, от железнодорожных вокзалов и самих дорог до школ, от университетов до предприятий, было создано с приходом России. И как только Россия из региона ушла, начался масштабный кризис. В наиболее тяжелом положении оказались Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, где отсутствовали нефть и газ и, соответственно, не было возможности их экспортировать за рубеж. Вследствие этого в названных республиках начался масштабный социально-экономический кризис. В Таджикистане он осложнился гражданской войной.



Миллионы выходцев из перечисленных республик ринулись в Россию на поиски работы и заработка, а то и просто лучшей жизни. Даже элита республик считает необходимым иметь квартиры в Москве, но вряд ли находящемуся в здравом уме обеспеченному россиянину придет в голову идея покупки квартиры в Намангане или Хороге. Наиболее удивляет то, что люди, еще двадцать пять лет назад кричавшие «Русские, убирайтесь!», сегодня вынуждены ехать в Россию, не гнушаясь здесь самыми тяжелыми и низкоквалифицированными работами. Кинозал. Такое «Братство» нам не нужно



Но власти республик не видят или не хотят видеть того, что без России их страны обречены на нищенское существование. Даже Казахстан, где русские еще остаются весьма многочисленной группой населения, переходит на латиницу. Хотя это и самая благополучная страна региона. Возможно, отказ от ориентации на Россию связан с надеждой на получение помощи от каких-то других стран. Но Китаю или США не нужны собственно республики с их проблемами и нищающим населением. Куда важнее им природные ресурсы, а для американцев еще и возможность размещать свои базы, «мутить воду» для дестабилизации ситуации на южных границах России.







Аналогичная ситуация – и в Закавказье. Самая «антироссийская» республика Грузия в советское время была и самой богатой. Из Грузии вышли многие советские руководители – от великого Сталина до одиозного Шеварднадзе. Но о советском прошлом грузинское руководство вспоминает теперь лишь с негативным оттенком. В Азербайджане ситуация получше, но и здесь не забывают лишний раз вспомнить о негативном влиянии советского прошлого. Даже в Армении находятся силы, выступающие против России, стремящиеся переориентировать республику на Запад.



Украина

Некогда одна из самых индустриально развитых и богатых республик Советского Союза, Украина после антироссийского поворота окончательно обнищала. В стране развернулась гражданская война, жертвами которой стали тысячи мирных жителей. Инфраструктура на Донбассе подверглась массовым разрушениям, что касается остальных регионов, то там ситуация не лучше. С Западной Украины – цитадели антироссийских настроений – население в массовом порядке эмигрирует в страны Европы, поскольку уровень жизни стремительно падает. В России находятся миллионы украинских граждан, многие из которых бежали от войны, но еще большее количество прибыло в поисках работы.



Сегодня украинские власти пытаются полностью отказаться от советского прошлого. Как и в Прибалтике, введены запреты на использование советской символики, идут переименования улиц, городов, националисты воюют с памятниками, в том числе и Владимиру Ильичу Ленину, которому Украина обязана своим статусом республики. Ведь до революции никакой Украины не существовало.



Кстати, если быть справедливым, то украинская власть, желая отмежеваться от советского наследия, должна отказаться на только от претензий на Крым. Неплохо было бы отдать Галицию Польше, а Буковину и Бессарабию – Румынии, Закарпатье – Венгрии. Ведь все эти земли были включены в состав Украины благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сегодня Сталина обвиняют в том, что он в 1939 году принял участие в «разделе» Польши, но ведь не было бы раздела – не видать Украине Львовской, Тернопольской и других западных областей. После Второй мировой войны они вернулись бы в состав польского государства.







Можно переименовывать города, сносить памятники, но куда деть более масштабное советское наследие – заводы, фабрики, железные дороги, шахты, больницы, школы, университеты. Даже военные училища, где сегодня готовят кадры для Вооруженных сил Украины, в большинстве своем появились в советское время и готовили кадры для Советской Армии. Что говорить, если многие действующие украинские политические лидеры и военачальники не имеют никакого отношения по своему происхождению к Украине – их предки или они сами прибыли на Украину как раз в силу того, что республика входила в состав СССР. Тот же Арсен Аваков – бакинский армянин, родители которого в 1966 году перебрались из Азербайджанской ССР в Украинскую ССР.



Понятно, что отторжение Украины от русского мира, России – «золотая мечта» Запада еще с XIX века. Но насколько оказалось зомбированным само население страны, значительная часть которого поддерживает существующую власть, выступает за разрыв с Россией, даже рвет личные отношения с собственными родственниками, проживающими в России! Это и есть главная катастрофа, по сравнению с которой меркнет ухудшение отношений с Прибалтикой и Средней Азией. Сегодня во многих странах мира Россию целенаправленно демонизируют. И понятно, когда негативный образ нашей страны создается в таких государствах как Великобритания или США, которые всегда были нашими оппонентами и ничем особо не обязаны России. Но как быть со многими странами Азии и Африки, Восточной Европы, с основной частью республик, возникших на постсоветском пространстве? Даже в таких вроде как дружественных государствах, как Казахстан или Кыргызстан, российское и советское прошлое критикуют, а порой и перевирают, стараясь затереть те заслуги, которые были у нашей страны перед народами республик. Но начнем по порядку.На протяжении нескольких столетий прибалтийские земли входили в состав российского государства, затем полвека были частью Советского Союза. Но именно в прибалтийских государствах сегодня больше всего говорят о ненависти к советскому прошлому, вплоть до уголовного преследования за советскую символику.Но что представляла собой Прибалтика до России? Прибалтийские народы не имели собственной государственности, а находились под управлением немецких рыцарских орденов, а затем немецкой и шведской аристократии. Но не только верхушка Курляндии и Лифляндии была представлена этническими немцами.В руках немцев находился практически весь бизнес (кроме еврейского), они же занимали главенствующие позиции в религиозной и культурной жизни, преобладали среди лиц свободных профессий и даже среди городских торговцев и ремесленников. Латыши, ливы, эстонцы жили в сельской местности, занимались крестьянским трудом, причем чаще всего в роли батраков у немецких помещиков. Отношение к коренному населению Прибалтики было крайне высокомерным.Конечно, в Российской империи остзейские немцы сохраняли свои позиции, однако они стали занимать важные государственные и военные посты и в других губерниях, переселяясь туда из Прибалтики. В свою очередь, латыши и эстонцы стали постепенно обретать не только большие свободы, но и национальное самосознание. Многие представители прибалтийских народов именно в Российской империи стали получать военное образование, вливаться в военную элиту. Так появились, например, знаменитые латышские стрелки.Кстати, столь ненавистный современной Латвии советский строй опирался отчасти и на поддержку латышских стрелков, а в партийной элите Советского Союза, особенно в 1920-х – 1930-х гг. было очень много представителей латышского и эстонского народов, причем они часто служили в органах государственной безопасности, в Красной Армии, в милиции, занимая ответственные посты.Но настоящим расцветом для Прибалтики стало время включения ее в состав Советского Союза. Именно при советской власти в Латвии, Литве, Эстонии была создана большая часть промышленной и социальной инфраструктуры, проложены транспортные коммуникации. Но самое главное – простой народ смог вздохнуть спокойно, его представители получали высшее образование, овладевали самыми разными профессиями.Прибалтика была образцовым и самым богатым советским регионом. Здесь всегда были лучшие товары, в том числе импортные, лучшая инфраструктура бытового обслуживания. Туристы ехали в Латвию, Литву и Эстонию со всего Советского Союза. Рига и, в меньшей степени, Таллин и Вильнюс были самыми продвинутыми городами после Москвы и Ленинграда, а в чем-то их и превосходили.Советское время было для Прибалтики периодом расцвета. Сюда ехали туристы, здесь выпускали автомобили, радиоприемники, одежду и прочие товары, расходившиеся по всему Советскому Союзу. Кому сегодня нужны латвийские автомобили в Европе или Соединенных Штатах? Через порты Латвии и Эстонии переправлялось большое количество грузов, шедших из СССР на экспорт в другие страны. Точно также поступал через эти порты и импорт в Советский Союз.Сейчас эстонские и латвийские порты не дают того оборота, который они имели в советское время. И, учитывая непростые политические отношения между Россией и прибалтийскими государствами, Латвия и Эстония рискуют полностью потерять российский транзит. Для них это чревато колоссальными убытками, поскольку сейчас, как бы в Риге или Таллине не обливали бы Россию грязью, без транзита из нашей страны и в нашу страну они имели бы куда меньший доход.На протяжении столетий Прибалтика была интегрирована в единую экономическую систему с Россией (Советским Союзом) и попытки прибалтийских стран поломать эту традицию не привели ни к чему хорошему. Достаточно посмотреть на невероятные масштабы эмиграции из Прибалтики в страны Евросоюза. Причем уезжает, прежде всего, молодежь, готовая на любой труд в Великобритании, Германии, Польше, только бы не оставаться на родине, где нет ни работы, ни перспектив, ни денег.Не менее примечательный пример – республики Средней Азии. Еще в советское время, в конце 1980-х годов, здесь также начала подниматься волна национализма, инспирированная заинтересованными силами – как зарубежной агентурой, так и местными националистами – выходцами из той самой «национальной интеллигенции», так пестовавшейся советской властью.Рубеж 1980-х – 1990-х годов вошел в историю среднеазиатских республик как период массовых беспорядков, конфликтов на национальной почве, межклановой борьбы, сопровождавшихся, разумеется, притеснениями русского населения. Начиная еще с дореволюционных лет в Среднюю Азию стало прибывать большое количество русских – квалифицированных рабочих, инженеров, врачей, учителей. Они оседали здесь, вносили колоссальный вклад в развитие региона.Очень многое в течение ХХ века было сделано в Средней Азии русскими. О том, что представляла собой жизнь в том же Бухарском эмирате, хорошо описано в произведениях классика таджикской литературы Садриддина Айни. С приходом России в регионе было запрещено рабство, началась борьба со многими дикими пережитками средневековья. В советское время Средняя Азия развивалась бурными темпами. Города среднеазиатских республик приобретали современный вид, кочевое население переходило на оседлый образ жизни, развивалась промышленность, появлялись учебные заведения – от школ до вузов.Огромный вклад был внесен в здравоохранение, система которого прежде полностью отсутствовала. Благодаря советской власти началась массированная подготовка национальных кадров, в том числе и из числа женщин, которых прежде вообще не допускали к образованию и всячески дискриминировали. Появились свои врачи и учителя, инженеры и вузовские преподаватели.Практически все, что мы видим в Средней Азии – от больниц до аэропортов, от железнодорожных вокзалов и самих дорог до школ, от университетов до предприятий, было создано с приходом России. И как только Россия из региона ушла, начался масштабный кризис. В наиболее тяжелом положении оказались Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, где отсутствовали нефть и газ и, соответственно, не было возможности их экспортировать за рубеж. Вследствие этого в названных республиках начался масштабный социально-экономический кризис. В Таджикистане он осложнился гражданской войной.Миллионы выходцев из перечисленных республик ринулись в Россию на поиски работы и заработка, а то и просто лучшей жизни. Даже элита республик считает необходимым иметь квартиры в Москве, но вряд ли находящемуся в здравом уме обеспеченному россиянину придет в голову идея покупки квартиры в Намангане или Хороге. Наиболее удивляет то, что люди, еще двадцать пять лет назад кричавшие «Русские, убирайтесь!», сегодня вынуждены ехать в Россию, не гнушаясь здесь самыми тяжелыми и низкоквалифицированными работами.Но власти республик не видят или не хотят видеть того, что без России их страны обречены на нищенское существование. Даже Казахстан, где русские еще остаются весьма многочисленной группой населения, переходит на латиницу. Хотя это и самая благополучная страна региона. Возможно, отказ от ориентации на Россию связан с надеждой на получение помощи от каких-то других стран. Но Китаю или США не нужны собственно республики с их проблемами и нищающим населением. Куда важнее им природные ресурсы, а для американцев еще и возможность размещать свои базы, «мутить воду» для дестабилизации ситуации на южных границах России.Аналогичная ситуация – и в Закавказье. Самая «антироссийская» республика Грузия в советское время была и самой богатой. Из Грузии вышли многие советские руководители – от великого Сталина до одиозного Шеварднадзе. Но о советском прошлом грузинское руководство вспоминает теперь лишь с негативным оттенком. В Азербайджане ситуация получше, но и здесь не забывают лишний раз вспомнить о негативном влиянии советского прошлого. Даже в Армении находятся силы, выступающие против России, стремящиеся переориентировать республику на Запад.Некогда одна из самых индустриально развитых и богатых республик Советского Союза, Украина после антироссийского поворота окончательно обнищала. В стране развернулась гражданская война, жертвами которой стали тысячи мирных жителей. Инфраструктура на Донбассе подверглась массовым разрушениям, что касается остальных регионов, то там ситуация не лучше. С Западной Украины – цитадели антироссийских настроений – население в массовом порядке эмигрирует в страны Европы, поскольку уровень жизни стремительно падает. В России находятся миллионы украинских граждан, многие из которых бежали от войны, но еще большее количество прибыло в поисках работы.Сегодня украинские власти пытаются полностью отказаться от советского прошлого. Как и в Прибалтике, введены запреты на использование советской символики, идут переименования улиц, городов, националисты воюют с памятниками, в том числе и Владимиру Ильичу Ленину, которому Украина обязана своим статусом республики. Ведь до революции никакой Украины не существовало.Кстати, если быть справедливым, то украинская власть, желая отмежеваться от советского наследия, должна отказаться на только от претензий на Крым. Неплохо было бы отдать Галицию Польше, а Буковину и Бессарабию – Румынии, Закарпатье – Венгрии. Ведь все эти земли были включены в состав Украины благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сегодня Сталина обвиняют в том, что он в 1939 году принял участие в «разделе» Польши, но ведь не было бы раздела – не видать Украине Львовской, Тернопольской и других западных областей. После Второй мировой войны они вернулись бы в состав польского государства.Можно переименовывать города, сносить памятники, но куда деть более масштабное советское наследие – заводы, фабрики, железные дороги, шахты, больницы, школы, университеты. Даже военные училища, где сегодня готовят кадры для Вооруженных сил Украины, в большинстве своем появились в советское время и готовили кадры для Советской Армии. Что говорить, если многие действующие украинские политические лидеры и военачальники не имеют никакого отношения по своему происхождению к Украине – их предки или они сами прибыли на Украину как раз в силу того, что республика входила в состав СССР. Тот же Арсен Аваков – бакинский армянин, родители которого в 1966 году перебрались из Азербайджанской ССР в Украинскую ССР.Понятно, что отторжение Украины от русского мира, России – «золотая мечта» Запада еще с XIX века. Но насколько оказалось зомбированным само население страны, значительная часть которого поддерживает существующую власть, выступает за разрыв с Россией, даже рвет личные отношения с собственными родственниками, проживающими в России! Это и есть главная катастрофа, по сравнению с которой меркнет ухудшение отношений с Прибалтикой и Средней Азией. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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