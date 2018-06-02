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«Живёт без связи в кишлаке»: МИД РФ проверяет информацию о найденном спустя 30 лет в Афганистане советском лётчике

02 июня 2018, 02:55  •  96 • В мире
Считавшийся более 30 лет пропавшим без вести советский лётчик, самолёт которого был сбит в Афганистане, может быть жив. Мужчину, чьё имя пока не раскрывается, обнаружил человек, занимающийся розыском пропавших без вести на территории Афганистана. По данным СМИ, речь может идти либо о старшем лейтенанте Александре Миронове, либо о пилоте истребителя Cу-17 Сергее Пантелюке. В посольстве России в Афганистане RT заявили, что проверяют эту информацию.
 
Су-17 © militaryarms.ru
 

Считавшийся пропавшим без вести советский лётчик, самолёт которого был сбит в Афганистане, предположительно, найден живым. Об этом сегодня РИА Новости сообщил глава Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин.

По его словам, мужчина находится на территории Афганистана. Имя лётчика и другую информацию Востротин уточнить отказался, отметив, что сейчас ведётся работа по возвращению бывшего военнослужащего. «Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — сказал Востротин. 

Заместитель главы Союза десантников России Валерий Юрьев подтвердил RT, что организация налаживает связь с Кабулом, чтобы уточнить данные ветерана.

«Этого лётчика обнаружил человек, который занимается военнопленными и пропавшими без вести на территории Афганистана, — сообщил RT Валерий Юрьев. — На данный момент известно, что пропавший лётчик проживает в одном из местных кишлаков. То есть оперативно связаться с ним будет проблематично, но мы будем собирать о нём информацию». 

Сам вышел на связь

Как выяснил RT, информация о том, что пилот может быть жив, поступила в Афганистане специалистам представительства Россострудничества. «Работа по возвращению бывших советских солдат велась с середины 1990-х. Вести поиски на территории Афганистана в то время помогал Руслан Аушев, возглавлявший Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, тогда общественникам удалось установить местонахождение нескольких десятков солдат, попавших в плен к моджахедам. Многие из них сейчас приняли ислам, обзавелись семьями и живут в Афганистане и Пакистане. 

«Пилот, о котором идёт речь, вышел на связь с представителями Россотрудничества через знакомых афганцев, — поясняет собеседник. — Говорить о том, что человек, назвавший себя пропавшим пилотом, является таковым, преждевременно. Сейчас вся информация проверяется. Дело в том, что периодически приходят сведения о якобы нашедшихся бывших советских солдатах, но чаще эта информация не подтверждается». 

Два лейтенанта

Между тем, по данным источников ТАСС в международном благотворительном фонде ветеранов «Боевое братство», речь на этот раз идёт именно о советском лётчике — Александре Миронове. 

  • 1989 год. Ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан. Лётчики на аэродроме Баграм после боевого вылета.
  • РИА Новости

Старший лётчик Александр Жоржевич Миронов мог попасть в плен к душманам 13 августа 1982 года. В этот день Миронов выполнял боевое задание окрестностях Кабула и был сбит. Сбитый МиГ Миронова нашли с пустым креслом, в котором были срезаны ремни безопасности.

Однако, по данным источников «Коммерсанта», найден был не Миронов, а старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, который пропал без вести в Афганистане в 1987 году.   

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Сергей Пантелюк, предположительно, жил ранее в городе Батайске Ростовской области. В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. Его Су-17 27 октября 1987 вылетел с аэродрома Баграм и, предположительно, был сбит ПЗРК в 180 км северо-восточнее Баграма. Самолёт и лётчика не нашли.

Александр Лаврентьев, член Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, руководитель рабочей группы по Афганистану и автор книг об афганской войне, считает, что строить предположения о личности пилота пока рано.

«Вот так с ходу заявлять, что это Пантелюк или Миронов, неэтично, — пояснил Александр Владимирович. — Кто-то публично освещает свои версии и предположения, которые в итоге всё равно не подтверждаются. Они, конечно, со временем забывают об этом. А мне ведь потом годами звонят родственники этих самых военнослужащих. Потому что им дали ложную надежду всё-таки увидеть живым члена своей семьи спустя столько лет».

Информация проверяется

В посольстве России в Афганистане RT подтвердили: обнаружен человек, называющий себя российским лётчиком. Однако на самом ли деле это бывший советский военный, и если да, то в каких военных операциях успел поучаствовать, ещё предстоит выяснить.

«Все спрашивают про этого лётчика, но точной информации о нём у нас пока нет, — прокомментировали RT ситуацию представители посольства. — Как только информацию о нём подготовим, сможем говорить о конкретном человеке». 

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