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«Живём в первобытных условиях»: в Балашихе более десяти лет не могут расселить барак послевоенной постройки

04 июня 2018, 10:09  •  91 • В России
Рядом с современными высотками в микрорайоне Ольгино в подмосковной Балашихе стоят деревянные бараки послевоенной постройки. Жильцы ветхих домов десятилетиями требуют расселить их: в общежитиях одним туалетом и кухней пользуются полтора десятка семей, а мыться им приходится в бане. Недавно один из бараков значительно просел, и теперь его подпирают металлические швеллеры. Как рассказала RT Елена Тараканова, получившая комнату в этом доме в 1996 году, местные власти обещали расселить общежитие ещё в 2007-м. Затем срок сдвинулся до 2016-го, однако квартирный вопрос до сих пор не решён.
 
© Елена Тараканова
 

48-летняя Елена Тараканова вместе со своим 21-летним сыном проживает в доме №30 по улице Жилгородок уже более 20 лет. В 1996 году Горздрав выделил Таракановой, десять лет проработавшей медсестрой, комнату площадью 14 кв. м.

Уже тогда здание было в плачевном состоянии. На втором этаже, где живёт Елена, на 17 комнат приходится один полуразбитый туалет. Готовят соседи по очереди — кухня тоже одна.

«У нас нет источников воды, кроме раковин на кухне, — рассказала RT Тараканова. — Мы купили таз для цемента на строительном рынке и используем его вместо ванны. Воду приходится греть в вёдрах. В 2018 году мы живём в первобытных условиях».

  • © Елена Тараканова

Существенные опасения вызывает и система отопления. В холодное время года батареи еле работают, и многие жильцы часто пользуются обогревателями. В деревянном бараке со старой проводкой из-за этого может начаться пожар.

По словам Таракановой, за время её проживания здание ни разу не ремонтировалось. Кроме того, в доме серьёзные проблемы с канализацией. «Так как трубы забиваются, мы вынуждены постоянно вызывать слесаря», — говорит женщина.

«Там жить просто невозможно. Когда я там жила, в здании постоянно не было горячей воды. В этом бараке просто опасно находиться, — рассказывает бывшая соседка Елены Лариса Данилик. — Из опасений за здоровье детей мы решили переехать».

Несколько лет назад, после рождения второго ребёнка, поясняет Данилик, её семья приняла решение перебраться в съёмную квартиру. 

Постройка времён войны

Барак, в котором живёт Елена Тараканова, не единственный в этом микрорайоне. Во время и после Великой Отечественной войны их строили здесь немецкие военнопленные. Всего было возведено несколько десятков таких зданий.

После войны в эти дома заселяли строителей, медиков и учителей. Условия жизни в них даже по меркам того времени не отличались комфортом. Новосёлам выделяли комнаты площадью 12—14 кв. м. Коридорная система предполагала наличие общих кухни и туалета на полтора десятка комнат на каждом этаже.

Ванной комнаты или душа в бараке Елены никогда не было. Мыться жильцам приходилось либо в бане, либо в корыте прямо в своей комнате. 

Сегодня Ольгино, как теперь называют этот микрорайон, входит в городской округ Балашиха. Вокруг полуразрушенных деревянных домов стоят современные многоэтажки. 

  • © Елена Тараканова

Елена Тараканова рассказывает, что некоторым жильцам бараков удалось решить квартирный вопрос самостоятельно, и теперь они сдают свои комнаты — преимущественно мигрантам из Средней Азии. А тем старожилам, которые не могут никуда переехать, приходится годами ждать расселения. 

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В настоящий момент в 35-комнатном бараке живут лишь шесть семей, которые здесь прописаны. «В основном это люди в возрасте, которым просто некуда идти. Те, у кого была возможность, давно съехали», — отмечает Данилик.

«На нас смотрели как на тараканов»

 

Три года назад барак послевоенной постройки начал резко проседать. Сначала жильцы даже обрадовались: думали, что теперь их быстрее переселят в новостройку. Однако местные власти решили, что накренившийся дом необходимо укрепить.

«К нам начали ходить комиссии от организаций, занимавшихся укреплением здания, — рассказывает Елена. — Мнения жителей при этом никто не спрашивал, на нас смотрели как на тараканов. В комиссии был один мужчина, который пытался убедить остальных, что укреплять дом бесполезно. Его, впрочем, никто не послушал».

Чтобы минимизировать риск обрушения, здание начали укреплять железными швеллерами — как со стороны улицы, так и внутри. Даже после этого дому не был присвоен статус аварийного.

При этом местные власти обещали расселить барак ещё в 2007 году — в рамках программы переселения из ветхого жилья. Затем жильцам назвали новый срок: говорили, что они переедут в 2016-м, на этот раз уже в рамках муниципальной программы по развитию застроенных территорий в Ольгине. Однако до сих пор другой жилплощади им не предоставили.

  • © Елена Тараканова

По словам Елены Таракановой, и она, и её соседи неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой решить их проблему, однако всякий раз получали отписки. Отсрочку чиновники объясняли отсутствием жилья, пригодного для переселения.

В администрации обещают, что новые квартиры жильцы получат в 2020 году. Известен даже дом, в который они должны въехать, — это 23-этажное современное здание, которое строится неподалёку от барака.

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Впрочем, жильцы с недоверием относятся к этим заявлениям. «Нам уже много раз обещали расселение, — говорит Данилик. — Боюсь, что и в 2020 году откажут под каким-нибудь предлогом».

Балашихинский активист Евгений Ващенко на встрече с главой городского округа Сергеем Юровым передал мэру пакет документов, свидетельствующих о критическом состоянии здания. По словам Ващенко, Юров пообещал разобраться.

«Эти бараки не сносят, потому что на их месте нельзя построить новые многоэтажки. По этой причине люди и продолжают жить в невыносимых условиях», — считает активист.

В соответствии с графиком

В администрации городского округа RT пояснили, что дом №30 и другие ветхие жилые здания по соседству планировалось расселить и снести к 2016 году по программе развития застроенных территорий. Однако впоследствии решением Совета депутатов эта программа была продлена до 2023 года.

Согласно заключённым с администрацией договорённостям, расселением ветхого жилья в Ольгине занимается строительная компания «Скопа плюс». Мэрия Балашихи в ответе на запрос RT указала, что к настоящему моменту застройщик уже расселил десять ветхих домов, стоявших на улице Жилгородок.

  • © Кадр: видео YouTube / Евгений Ващенко

«В соответствии с графиком расселения объектов ветхой жилой застройки микрорайона Ольгино-центр расселение жилого дома, расположенного по адресу Московская область, г. Балашиха, мкр-н Ольгино, ул. Жилгородок, д. 30, планируется осуществить до июня 2020 года в строящийся жилой дом, корпус №14. ООО «Скопа плюс» начало процесс сбора информации о жителях ветхих жилых домов по ул. Жилгородок № 25, 27, 29, 30 для подготовки документации в целях дальнейшего переселения жителей в строящийся жилой дом, корпус №14», — говорится в документе.

Отметим, что в 2017 году руководство Балашихи полностью сменилось — после резонансного закрытия полигона бытовых отходов в Кучине в городской округ пришла новая команда. Это даёт жильцам бараков по улице Жилгородок надежду на скорое переселение в современные дома.

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