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Живые или мёртвые? Юрий Пронько показал реальную проблему России

16 декабря 2021, 07:45  •  289 • Политика
Разное было в нашей новейшей истории, но такой бедности и смертности в мирное время в стране не было никогда. Бедные стали нищими, средний класс практически исчез, доходы и покупательную способность "съела" инфляция. Долги населения перед банками достигли рекордных уровней. Каждый второй не имеет сбережений. Трети не хватает денег до новой зарплаты.
В начале ужасающие цифры по смертности. В этом году Россия стала одним из глобальных лидеров по "накопленной избыточной смертности". Наша страна на 9-м месте в топ-10 глобального антирейтинга среди 112 стран мира. Причина – не только ковид, но и проблемы, в первую очередь, с бедностью и нищетой, колоссальным социальным расслоением, которые копились десятилетиями. На конец 2021 года 43% наших граждан не имели вообще никаких сбережений, показал опрос, проведённый Superjob. По сравнению с кризисным 2008 годом доля семей, у которых нет денег на "чёрный день", выросла в 1,5 раза.
"Ковид очень многих людей заставил потратить сбережения, и людям, которые работали в секторах, столкнувшихся с ограничениями, пришлось очень непросто, особенно там, где это были не просто ограничения, а ещё и прямой запрет на работу. Это во многом общепит, сфера услуг, сфера развлечений, туризм, - пояснил президент портала Superjob Алексей Захаров. – Понятно, что всё восстанавливается очень быстро, но за времена ковида люди, конечно, подушку безопасности потратили. Это с одной стороны. С другой стороны, люди видят, что инфляция развивается достаточно быстро, и, если средства не инвестировать, прибыли не будет. А понятие инвестиции доступно, в лучшем случае, я думаю, процентам пяти. Для всех остальных очевидно, что копить деньги на старость сейчас бесполезно без инвестиционных вложений. Поэтому люди при возможности тратят деньги, живут сегодняшним днём. Более того, у нас очень закредитованная страна".
Вот это и пугает. Доходы стагнируют, инфляция растёт, долги перед банками превышают 20 трлн руб. И, судя по прогнозам Минэкономразвития и ЦБ, никакого рывка в экономике не будет. Все уже напрочь забыли про то, что рост ВВП России должен быть выше среднемировых показателей. Забыли и всё. У нас объявлена борьба с инфляцией, но думаю, что успех будет таким же, как и прорыв, который обогатит олигархов, но практически никак не скажется на доходах простых людей.
"Сейчас крестовый поход Центрального банка против инфляции. Сам ЦБ России говорит о том, что, если ничего не делать, то инфляция в следующем году будет в районе 6%, – подчеркнул в беседе с Царьградом экономист Антон Табах. – Соответственно, фактически мы наблюдаем за ломкой всего финансового рынка и процентных ставок через колено ради того, чтобы инфляция была 4%, а не 6%. С точки зрения ЦБ это благая цель. Но с точки зрения экономики и с точки зрения экономического роста – скорее нет".
Экономист Яков Миркин в то же время настаивает, что ЦБ может и должен стимулировать рост экономики:
"Первое: они (ЦБ – ред.) создают условия для роста, но никогда не говорят о том, что они стимулируют рост. Второе: роль ЦБ не сводится только к стабильности цен и валюты. Третье: инфляция в России не только денежная, преимущественно не монетарная, и ЦБ не может справиться с инфляцией".
И не сможет. Набиуллина и дальше нам будет рассказывать сказки. Между тем только 15% населения имеет сбережения на полгода. 15%! При этом почти половина – 47,8% – существуют на доходы до 27 тысяч рублей в месяц, а почти треть (29,8%) получают меньше 19 тысяч. У каждого шестого (17,3%) доходы оказались ниже 14 тысяч рублей в месяц.
"В 2008 году, когда страна была на подъёме и когда население было уверено, что в будущем будет всё лучше и лучше, идёт восстановление страны и благосостояния каждого отдельного человека, и возникло это движение "Русская весна" – на эмоциональном подъёме, – полагает социолог Александр Прудник. – А теперь мы сталкиваемся с обратной картиной – разочарование. Разочарование в результатах той же самой Русской весны. Разочарование в результатах экономической политики. И главное, исчезло ощущение, что государство – это мы. Что судьба государства, судьба высшего руководства страны, судьба элиты и судьба народа – она общая. Теперь пришло понимание, что она разная. Богатые становятся ещё богаче, остальное население беднеет".

Что с того?

В России гигантский запрос на социальную справедливость. Деньги есть, золотовалютные резервы, превышающие $600 млрд, сырьё вывозится, у государства профицитный бюджет, количество долларовых миллионеров растёт, только основная масса населения вообще не замечает этих "успехов". Это печально и позорно для такой богатой страны, как наша. Возможно ли изменить ситуацию? Ответ – положительный, были бы воля и желание.
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