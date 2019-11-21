Живые деньги пустят в ход

Госдума РФ приняла закон, который расширяет перечень разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной и российской валютой, в том числе в рамках tax free.

Закон, согласно которому перечень разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной валютой расширяется, принят Госдумой РФ на этой неделе.

При этом важно отметить, что действие документа распространяется и на денежные операции в рамках режима tax free.Этот режим начал действовать на территории РФ с прошлого года, в результате чего иностранные граждане получили возможность вернуть НДС за сделанные в пределах государства покупки, как это можно сделать и в других государствах. Однако, в настоящее время НДС возвращают исключительно на платежные карты граждан - выдача наличных в рамках данного режима запрещена, хотя в других странах такая возможность предусмотрена.

Принятый же в минувшую среду закон позволит возмещать НДС и наличными, устранив, таким образом, различия между российской и международной практиками в этом отношении, пояснил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Кроме того, новый закон затрагивает деятельность российских юридических лиц, которые являются участниками бюджетного процесса и имеют лицевые счета, открытые в Федеральном казначействе. Теперь такие компании получат право вносить или снимать со счета наличную иностранную валюту, следует из сообщения РИА Новости. Это может потребоваться юридическому лицу для оплаты командировочных сотруднику или при зачислении в доход государства выморочного имущества.

Кроме того, отечественные юридические и физические лица теперь смогут осуществлять в банках операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за границу, без использования счетов.

Помимо этого, предлагается создать отдельную категорию, куда войдут лица, включенные в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности.

Напомним, несколькими месяцами ранее в России приняли закон, в соответствии с которым на счета россиян, открытые за рубежом в банках государств ОЭСР или ФАТФ, разрешили зачислять получаемые от нерезидентов денежные средства, причем без ограничений. С россиян одновременно сняли обязательство предоставлять в налоговую службу отчетность о движении средств по такому счету. Принятый же Госдумой на этой неделе закон уточняет, что указанные нормы теперь будут действовать только для банков из стране ЕАЭС и государств, являющихся участниками автоматического обмена финансовой информацией.