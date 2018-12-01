«Живут в зазеркалье»: как в ЕС связали санкции с инцидентом в Керченском проливе

Председатель ЕС Дональд Туск, отвечая на вопрос об инциденте в Керченском проливе, заявил о намерении Евросоюза продлить антироссийские санкции. Действия России в ответ на провокацию со стороны Украины также осудили главы МИД G7, выпустившие совместное заявление. По мнению экспертов, ограничительные меры были бы пролонгированы в любом случае, а осуждение со стороны Запада стало очередным воспроизведением негативной модели России.

Председатель Европейского совета Дональд Туск анонсировал скорое продление санкций по решению лидеров ЕС. По его словам, такое решение будет принято из-за инцидента в Керченском проливе.

«Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России», — заявил он, отвечая на вопрос об инциденте.

Напомним, 25 ноября российская сторона помешала трём украинским судам и 24 членам экипажа пройти в закрытые территориальные воды РФ. В ходе обыска кораблей ВМС Украины обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что акция была спланирована и моряки знали, что идут на нарушение.

Комментируя намерение ЕС прологнировать санкции, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил, что «европейский мир живёт в зазеркалье».

«Чёрное они называют белым, а белое чёрным. Те, кто совершает провокации, молодцы, те, кто страдает, — плохие», — заметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, Евросоюз в любом случае не собирался отменять ограничительные меры против России.

«Санкции остались бы в любом случае до тех пор, пока в Америке политика будет руководствоваться русофобией, так же как в Англии и ряде других западных стран, которые задают тон. Не должно быть никаких иллюзий насчёт того, что здесь якобы виноват инцидент в Керченском проливе», — сказал Матвейчев.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что решительность действий российской стороны повлияла на исход украинского плана в Керчи.

«Создаётся впечатление, что эта авантюра затевалась как более широкое и громкое мероприятие. А вот решительные действия России развернули ситуацию в невыгодном плане и соответственно, среди западных стран произошло серьёзное разочарование. Им не хочется признавать, что они соучастники, и для того, чтобы не дать пространства для объективной оценки, они обращаются к механизму санкций», — считает эксперт.

Европейская позиция

Ранее в базе данных евроинститутов заметили рабочие документы, которые указывают на вероятность изменений в санкции против России. На сайте размещен файл с заголовком «Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Содержание документа скрыто.

30 ноября в пользу ужесточения санкций против РФ высказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она потребовала Россию освободить задержанные суда и украинских моряков.

«Мы всегда были в авангарде Евросоюза по части санкций против России за её поведение. Мы продолжим настаивать на подходящих для России ограничительных мерах», — приводит слова британского премьера газета The Independent.

Незадолго до этого, 29 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась, что санкции против России нужны для «объяснений».

«Сами по себе ограничительные меры не являются целью как таковой. Однако речь идёт о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить», — сказала Меркель на открытии германо-украинского экономического форума в Берлине 29 ноября.

По её словам, ограничительные меры ввели, «так как ясно, что вокруг России пояс государств, которые не могли развиваться так, как они хотели». «Европа не может закрывать на это глаза», — сказала канцлер.

Добавим, что перед заявлениями Туска о продлении санкций президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Еврокомиссия готова перечислить Киеву первый транш макрофинансовой помощи.

«Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 миллионов евро», — написал Порошенко в своем Facebook-аккаунте.

«Когда озвучивается сумма, становится понятно, сколько стоит авантюра и сколько стоит украинское молчание о том, кто является вдохновителями и организаторами. Провокация, видимо, стоит дорого и вот так за неё расплачиваются», — заметил Оленченко.

«Негативная модель России»

30 ноября с официальным заявлением относительно инцидента в Керчи выступили страны G7, призвав к сдержанности, соблюдению международного права и предотвращению эскалации.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа», — говорится в документе.

Профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта в разговоре с RT назвал заявление «ритуальным актом».

«Дело в том, что Украина считается страной, которая решительно порвала с коммунистическим прошлым и Россией, идёт в западное сообщество, хочет вступать во все структуры. Западные политики считают, что они опекают этот молодой демократический режим и ждут прогресса», — заметил эксперт.

По его мнению, главы МИД стран G7 «не пытаются вникать в суть происходящего».

«Это заявление не нацелено на политическое решение вопроса, на выяснение обстоятельств. В западной политике существует негативная модель России и она всё время воспроизводится», — заметил Почта.