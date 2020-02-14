Живучие мифы о войне в Афганистане • 66 • Аналитика

Вот уже более тридцати лет в Сретение многие россияне отмечают не христианский праздник, а памятный День вывода советских войск из Афганистана, завершившегося 15 февраля 1989 года. Он начался за девять месяцев до этого – после того, как в Швейцарии при посредничестве ООН министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в Республике Афганистан.



Итоги и оценки

Сразу после вывода войск набравшие силу прозападные либералы затеяли в стране дискуссию на тему: с победой или поражением вернулась на Родину 40-я общевойсковая армия. Под влиянием этих настроений в декабре 1989 года Второй съезд народных депутатов СССР принял постановление о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан — в нём объявили, что вторжение в Афганистан «заслуживает политического и морального осуждения».







Много позже в своей книге «Ограниченный контингент» последний командующий 40-й армией генерал-полковник Борис Громов напишет: «Не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооружённые отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы — лишь то, что могли».



В самом деле, есть объективные факты, подтверждающие слова генерала Громова: до начала вывода советских войск 15 мая 1988 года моджахедам ни разу не удалось провести ни одной крупной операции и не удалось занять ни одного крупного города.



Попытка не засчитана

Незадолго до 30-летия вывода советских войск из Афганистана председатель комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов с согласия президента России Владимира Путина провёл парламентские слушания, на которых переосмысливались оценки войны в Афганистане. Прежде всего, начало афганских событий и осуждающее ввод войск постановление съезда народных депутатов.



По итогам слушаний депутаты подготовили проект постановления Госдумы в современной трактовке Афганской войны. Его одобрили представители всех фракций. Однако документ до пленарного заседания Думы не дошёл. Вместо него появилось заявление, подготовленное и утверждённое комитетом по обороне.



В документе, «основываясь на соображениях политической беспристрастности и исторической правды» прописывался такой тезис: «Госдума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года».



СМИ, распространившие эту выдержку из документа, утверждали, что полный текст заявления (после принятия его на пленарном заседании палаты) будет опубликован в день 30-летия вывода войск из Афганистана – 15 февраля 2019 года.







Однако в указанный день вместо документа из Думы в РИА Новости появился комментарий из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству: «Инициатива Госдумы о пересмотре оценки ввода советских войск в Афганистан не является темой повестки дня, главное – помнить героев, выполнявших интернациональный долг». Так провалилась попытка пересмотреть официальную оценку событий сорокалетней давности.



Мифы о войне в Афганистане

Эксперты объяснили провал думской инициативы тем, что за годы после Афганской войны на голову общества вывалили такой ушат мифов, что теперь уже не так просто отыграть назад, дать иную, правдивую трактовку тех давних событий. Однако попробуем.



К нашему времени сформировался, например, живучий миф о том, будто ввод советских войск в Афганистан спровоцировал в стране гражданскую войну, в которой Запад поддержал силы афганского сопротивления. В конечном итоге, эти силы одержали победу над советским воинским контингентом и вынудили его уйти.



Этот миф, вброшенный западными пропагандистами и поддержанный российскими либералами, имеет мало общего с правдой истории. Ссылка на генерала Громова достаточно чётко показывает, что было в Афганской войне на самом деле.







Можно привести мнение и представителя «другой стороны». После войны (в 1997 году) руководитель бюро разведки и исследований государственного департамента США Мортон Абрамовиц вспоминал: «В 1985 году нас реально тревожило то, что моджахеды проигрывают, их силы редеют, отряды распадаются. Они несли высокие потери, а ущерб, причиняемый советским войскам, был невелик».



Кстати, задача победить Афганистан перед советскими военными не ставилась. Это признают даже наши недруги на Западе. Они сами очень плотно «интересовались» афганскими событиями задолго до ввода в страну советских сил.



Дело в том, что Афганистан лихорадило лет шесть – после того, как в 1973 году здесь свергли короля Захир-шаха. К власти приходили то одни силы, то другие, пока в апреле 1978 года социалисты не совершили свою Апрельскую революцию.



Большой поддержки в народе она не получила, а тут ещё и революционеры меж собой перессорились, что и породило острый внутренний конфликт. Для Советского Союза он мог иметь тяжёлые последствия. В начавшуюся гражданскую войну включилось таджикское, узбекское, туркменское население Афганистана. (Между прочим, это порядка 15 млн. человек – более 40% населения страны). Дымом от новой войны потянуло на нашу сторону границы.



У Запада (прежде всего, у США) была своя игра в этом конфликте. Ещё задолго до него американцы пестовали в пакистанском Пешаваре пуштунскую оппозицию, лидеры которой получили позднее название «пешаварской семёрки».



Как вспоминает в своих мемуарах бывший министр обороны Роберт Гейтс, после апрельских событий в Кабуле ЦРУ (Гейтс тогда работал в этом управлении) провело специальное совещание. На нём решили помогать деньгами и оружием оппозиционным афганским силам.



Случившийся позднее ввод в Афганистан советских сил (опередивших американское развёртывание в Кабуле, как утверждают некоторые источники) западная пропаганда изобразила агрессию русских ради захвата территории. Собственно, на этом тезисе и строилась вся последующая политика американцев, пожелавших «затянуть Советы во вьетнамское болото».



Не признавать эту правду истории могут только люди вроде бывшего президент СССР Михаила Горбачева. В прошлом году Горбачёв сильно разволновался в связи с депутатской инициативой о переоценке Афганской войны. Стал раздавать интервью, в которых действия депутатов назвал «неприемлемыми и безответственными», фактически поддержав тех, кто плодит мифы о войне в Афганистане.



Вывод советских войск из Афганистана превратили в миф о "бегстве".



В реальности оставленный советскими войсками Афганистан перешёл под контроль проамериканских моджахедов. Зараза, которую сдерживала наша 40-я армия, переросла в исламское движение «Талибан» (*запрещено в РФ), радикальные террористические группировки и теперь стала мировой проблемой.



Не лишне напомнить, что создавший террористическую «Аль-Каиду»* саудит Усама бен Ладен вскормлен американцами в горах Афганистана. Здесь он построил для моджахедов тоннели-укрытия, в которых потом сам прятался от бывших своих покровителей.



Можно и дальше приводить в пример бытующие мифы об Афганской войне. В основном они отражают её, так сказать, верхний политический слой. О событиях самой войны сильно не пофантазируешь. Живы её ветераны. Они носители той, уже давней, истории и не дают её исказить и переврать. Вот уже более тридцати лет в Сретение многие россияне отмечают не христианский праздник, а памятный День вывода советских войск из Афганистана, завершившегося 15 февраля 1989 года. Он начался за девять месяцев до этого – после того, как в Швейцарии при посредничестве ООН министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в Республике Афганистан.Сразу после вывода войск набравшие силу прозападные либералы затеяли в стране дискуссию на тему: с победой или поражением вернулась на Родину 40-я общевойсковая армия. Под влиянием этих настроений в декабре 1989 года Второй съезд народных депутатов СССР принял постановление о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан — в нём объявили, что вторжение в Афганистан «заслуживает политического и морального осуждения».Много позже в своей книге «Ограниченный контингент» последний командующий 40-й армией генерал-полковник Борис Громов напишет: «Не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооружённые отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы — лишь то, что могли».В самом деле, есть объективные факты, подтверждающие слова генерала Громова: до начала вывода советских войск 15 мая 1988 года моджахедам ни разу не удалось провести ни одной крупной операции и не удалось занять ни одного крупного города.Незадолго до 30-летия вывода советских войск из Афганистана председатель комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов с согласия президента России Владимира Путина провёл парламентские слушания, на которых переосмысливались оценки войны в Афганистане. Прежде всего, начало афганских событий и осуждающее ввод войск постановление съезда народных депутатов.По итогам слушаний депутаты подготовили проект постановления Госдумы в современной трактовке Афганской войны. Его одобрили представители всех фракций. Однако документ до пленарного заседания Думы не дошёл. Вместо него появилось заявление, подготовленное и утверждённое комитетом по обороне.В документе, «основываясь на соображениях политической беспристрастности и исторической правды» прописывался такой тезис: «Госдума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года».СМИ, распространившие эту выдержку из документа, утверждали, что полный текст заявления (после принятия его на пленарном заседании палаты) будет опубликован в день 30-летия вывода войск из Афганистана – 15 февраля 2019 года.Однако в указанный день вместо документа из Думы в РИА Новости появился комментарий из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству: «Инициатива Госдумы о пересмотре оценки ввода советских войск в Афганистан не является темой повестки дня, главное – помнить героев, выполнявших интернациональный долг». Так провалилась попытка пересмотреть официальную оценку событий сорокалетней давности.Эксперты объяснили провал думской инициативы тем, что за годы после Афганской войны на голову общества вывалили такой ушат мифов, что теперь уже не так просто отыграть назад, дать иную, правдивую трактовку тех давних событий. Однако попробуем.К нашему времени сформировался, например, живучий миф о том, будто ввод советских войск в Афганистан спровоцировал в стране гражданскую войну, в которой Запад поддержал силы афганского сопротивления. В конечном итоге, эти силы одержали победу над советским воинским контингентом и вынудили его уйти.Этот миф, вброшенный западными пропагандистами и поддержанный российскими либералами, имеет мало общего с правдой истории. Ссылка на генерала Громова достаточно чётко показывает, что было в Афганской войне на самом деле.Можно привести мнение и представителя «другой стороны». После войны (в 1997 году) руководитель бюро разведки и исследований государственного департамента США Мортон Абрамовиц вспоминал: «В 1985 году нас реально тревожило то, что моджахеды проигрывают, их силы редеют, отряды распадаются. Они несли высокие потери, а ущерб, причиняемый советским войскам, был невелик».Кстати, задача победить Афганистан перед советскими военными не ставилась. Это признают даже наши недруги на Западе. Они сами очень плотно «интересовались» афганскими событиями задолго до ввода в страну советских сил.Дело в том, что Афганистан лихорадило лет шесть – после того, как в 1973 году здесь свергли короля Захир-шаха. К власти приходили то одни силы, то другие, пока в апреле 1978 года социалисты не совершили свою Апрельскую революцию.Большой поддержки в народе она не получила, а тут ещё и революционеры меж собой перессорились, что и породило острый внутренний конфликт. Для Советского Союза он мог иметь тяжёлые последствия. В начавшуюся гражданскую войну включилось таджикское, узбекское, туркменское население Афганистана. (Между прочим, это порядка 15 млн. человек – более 40% населения страны). Дымом от новой войны потянуло на нашу сторону границы.У Запада (прежде всего, у США) была своя игра в этом конфликте. Ещё задолго до него американцы пестовали в пакистанском Пешаваре пуштунскую оппозицию, лидеры которой получили позднее название «пешаварской семёрки».Как вспоминает в своих мемуарах бывший министр обороны Роберт Гейтс, после апрельских событий в Кабуле ЦРУ (Гейтс тогда работал в этом управлении) провело специальное совещание. На нём решили помогать деньгами и оружием оппозиционным афганским силам.Случившийся позднее ввод в Афганистан советских сил (опередивших американское развёртывание в Кабуле, как утверждают некоторые источники) западная пропаганда изобразила агрессию русских ради захвата территории. Собственно, на этом тезисе и строилась вся последующая политика американцев, пожелавших «затянуть Советы во вьетнамское болото».Не признавать эту правду истории могут только люди вроде бывшего президент СССР Михаила Горбачева. В прошлом году Горбачёв сильно разволновался в связи с депутатской инициативой о переоценке Афганской войны. Стал раздавать интервью, в которых действия депутатов назвал «неприемлемыми и безответственными», фактически поддержав тех, кто плодит мифы о войне в Афганистане.Вывод советских войск из Афганистана превратили в миф о "бегстве".В реальности оставленный советскими войсками Афганистан перешёл под контроль проамериканских моджахедов. Зараза, которую сдерживала наша 40-я армия, переросла в исламское движение «Талибан» (*запрещено в РФ), радикальные террористические группировки и теперь стала мировой проблемой.Не лишне напомнить, что создавший террористическую «Аль-Каиду»* саудит Усама бен Ладен вскормлен американцами в горах Афганистана. Здесь он построил для моджахедов тоннели-укрытия, в которых потом сам прятался от бывших своих покровителей.Можно и дальше приводить в пример бытующие мифы об Афганской войне. В основном они отражают её, так сказать, верхний политический слой. О событиях самой войны сильно не пофантазируешь. Живы её ветераны. Они носители той, уже давней, истории и не дают её исказить и переврать. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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