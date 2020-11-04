Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Главная / В России

«Живучесть и простота управления»: какими преимуществами обладает вертолётный двигатель ВК-2500П

04 ноября 2020, 15:00  •  22 • В России
Модернизированный двигатель для ударного вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник» успешно прошёл стендовые испытания. Об этом сообщили в «Ростехе», уточнив, что силовая установка готова к серийному выпуску и полностью отвечает заявленным характеристикам. Эксперты считают, что новый двигатель обеспечит «Ночному охотнику» повышенную манёвренность и живучесть.
 
Вертолётный двигатель ВК-2500ПС-03 РИА Новости © Виталий Белоусов
 

Стендовые испытания двигателя ВК-2500П для ударного вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник» успешно завершены. Об этом сообщили в «Ростехе». Уточняется, что новый двигатель «полностью соответствует заявленным характеристикам» и готов к серийному производству.

Силовая установка ВК-2500П разработана специалистами входящей в госкорпорацию «Ростех» петербургской компании «ОДК-Климов» на базе вертолётного двигателя ВК-2500, который устанавливается на многие российские вертолёты «Ми» и «Ка».

«Силовая установка имеет модернизированную систему автоматического управления и защитную систему, которая восстанавливает штатную работу двигателя при его остановке, при попадании пороховых и выхлопных газов и возникновении помпажа», — сообщили в «Ростехе».

Напомним, помпажем в двигателестроении называют нарушение устойчивой работы авиационного турбореактивного двигателя, при котором падает тяга и появляются вибрации, способные разрушить силовую установку.

  • Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» в Сирии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Испытания вертолётного двигателя ВК-2500П начались в октябре 2019 года.

Уточняется, что модернизация двигателя ВК-2500 проводилась с учётом опыта его использования в Сирии. Конструкторам удалось реализовать решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками машины в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Также отмечается, что по своим техническим возможностям и качествам новый двигатель отвечает самым современным требованиям.

Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» (предприятие-изготовитель двигателя) Александр Ватагин уточнил, что завод уже приступил к сборке первых серийных образцов.

«Настоящий прорыв»

 

Как сообщается на сайте компании-производителя, разрабатываемый двигатель ВК-2500П способен обеспечить повышенную надёжность эксплуатации вертолёта в различных природно-климатических условиях.

Основной особенностью нового двигателя конструкторы называют применение противопомпажной защиты и использование современной российской электронной системы управления и контроля типа FADEC (Full Authority Digital Engine Control System).

Как заявляют разработчики, управляемость нового двигателя сохраняется даже после полного отключения электроники, что повышает безопасность полётов.

  • АО «Климов»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» разрабатывался в ОКБ Миля совместно с НИИ Минобороны. Конструкторы задались целью создать одновременно неприхотливую и «интеллектуальную» машину. В результате новый вертолёт получил богатую электронную «начинку». «Ночной охотник» предназначен для выполнения разных задач — от разведки до уничтожения наземных и воздушных целей.

Опытно-конструкторские работы по Ми-28Н ОКБ Миля завершило в середине 2000-х годов. Серийное производство было организовано на Ростовском вертолётном заводе («Роствертол») в 2006 году. Вертолёт был испытан в реальных боевых условиях во время операции в Сирии. 

По мнению экспертов, новый двигатель значительно повысит возможности «Ночного охотника». Как отметил в комментарии RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, двигатель ВК-2500П позволит увеличить скорость вертолёта, его грузоподъёмность и способность быстро набирать высоту и .

«Кроме того, новый двигатель увеличивает манёвренность боевой машины, которая теперь сможет быстрее уйти с опасного места. ВК-2500П можно назвать настоящим прорывом и достижением российской оборонки. Особо нужно отметить создание системы управления типа FADEC. Это была сложная задача, которую российские конструкторы блестяще решили», — пояснил эксперт.

  • Вертолёты Ми-35М ВКС РФ
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Главные достоинства этого двигателя — живучесть и простота управления. Он увеличит боевые характеристики вертолёта, такие как маневренность и скорость. Автономная система управления позволяет вертолёту дотянуть до базы даже в случае частичного вывода из строя двигателя», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Быстрое замещение

 

Следует отметить, что до 2014 года основным поставщиком комплектующих для вертолётных двигателей была Украина. Однако резкое охлаждение отношений между странами и разрыв технологических связей стал стимулом для российского двигателестроения.

Россия располагала необходимой научно-технической базой, а также смогла достаточно оперативно развернуть производственные мощности. В 2014 году предприятие «ОДК-Климов» начало серийное производство турбовального двигателя ВК-2500 — предшественника ВК-2500П. В 2017 году было выпущено 130 таких силовых агрегатов.

  • Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В сентябре 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российский ВПК решил вопрос замещения импортных украинских двигателей для вертолётов и ВМС.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно мы ещё испытывали в 2014 году, пройдены», — заявил вице-премьер.

К сентябрю 2020 года «ОДК-Климов» завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, это позволит компании нарастить выпуск вертолётных двигателей семейств ТВ3-117 (двигатель используется в том числе на вертолётах Ми-24 и Ми-14. RT) и ВК-2500 на 30%. В компании рассказали, что теперь общие производственные мощности предприятия позволяют выпускать в год 300 двигателей, из них 250 — вертолётных.

«На развитие эпидемического процесса влияет множество факторов»: в России выявили 18 140 новых случаев COVID-19

Как отметил Виктор Баранец, в будущем российским оборонным предприятиям может понадобится нарастить объёмы выпуска вертолётных двигателей, особенно ВК-2500 и ВК-2500П, поскольку они ставятся на многие вертолёты.

«Но в любом случае, мы наблюдаем хороший старт», — добавил эксперт.

По словам Виктора Баранца, России удалось всего за пять лет полностью заместить импорт с Украины.

«Россия имеет двигатели, каких нет ни в одной стране мира, у неё есть гениальные изобретения в части двигателестроения. До сих пор сохраняются проблемы по части двигателей для самолётов, однако это не мешает России солидно смотреться на мировом рынке вооружений», — подчеркнул эксперт.

Схожего мнения придерживается и Юрий Кнутов.

«В данном случае свою позитивную роль сыграли советские наработки и то, что правительство сумело остановить отток талантливой молодежи, способной эффективно решать конструкторские задачи. Такой подход позволил России совершить технологический прорыв не только в вертолётостроении, но и других областях», — подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 00:40
«Защита и мобильность»: на что способна модернизированная машина пехоты БМП-2М с модулем «Бережок»
01 ноября 2020, 08:10
Документы для детских пособий, поддержка карт МИР и электронные ПТС: что изменится в жизни россиян c ноября
31 октября 2020, 22:05
«Позволит сохранить управленческий опыт»: Путин внёс в Госдуму проект закона о порядке формирования Совфеда
02 ноября 2020, 08:55
Катастрофа небывалых масштабов: как Россия справилась с произошедшим в 1994 году крупнейшим в истории разливом нефти
03 ноября 2020, 04:10
Высокий экспортный потенциал: как Россия борется за лидерство на мировом рынке вооружений
31 октября 2020, 12:55
«На развитие эпидемического процесса влияет множество факторов»: в России выявили 18 140 новых случаев COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
01 ноября 2020, 17:25
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.