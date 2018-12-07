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Живой, пока президент: Политолог объяснил провокацию под Керчью и военное положение на Украине
07 декабря 2018, 15:39 • 219 • Политика
Провокация украинских ВМС в Керченском проливе, введение на Украине военного положения и преследование священников Московского Патриархата преследуют одну цель - продлить политическую и связанную с ней физическую жизнь президента Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
По его словам, у Порошенко на самом деле единственная цель - сохранить власть в своих руках, потому что только это гарантирует ему сохранение собственной жизни. «Другие варианты ставят это под вопрос», - отметил политолог.
Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российскими пограничниками были задержаны три корабля украинских ВМС, нарушившие границу России. Украинские суда совершали провокационные маневры и игнорировали требования российской стороны. Позднее на их борту были найдены неопровержимые доказательства сознательно готовившейся провокации.
Своим мнением Ищенко поделился с «Украина.ру».
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