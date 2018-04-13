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Животное, терроризирующее планету
13 апреля 2018, 07:09 • 100 • Аналитика
Мир все ближе подходит к опасной черте, война может грянуть в любой момент. В одном из своих твитов президент США Дональд Трамп приказал нам «готовиться». Потому что «будет много ракет». Да не каких-нибудь, а «хороших». «Новых и умных». Словно это не президент одной из крупных мировых держав, а мальчишка-школьник, собравшийся поиграть в компьютерную игру с весьма продвинутой графикой.
«Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием», — заключил Трамп.
Действительно, мы видим опасное животное. Это животное убивает людей только потому, что ему это нравится. Ему нравится, когда весь мир покорно лежит у ног, а если кто-то отказывается — следует грозный рык и последующая демонстрация зубов и когтей. При этом животное приписывает другим свои черты и качества. Это животное съедает, одно за другим, целые города и государства. И у этого животного нет определенного имени.
Сказать, что его зовут США? Это это было бы неточно, потому что нельзя уподобляться этому животному и объявлять какую-либо страну «государством-изгоем». Даже такое государство, как США.
Может быть, его зовут Дональд Трамп? Но задолго до прихода к власти Трампа это животное убивало, бомбило, грабило, дискриминировало страны и народы, захватывало чужие ресурсы, устраивало государственные перевороты. Вот далеко не полный список стран и городов, где оно отметилось: Хиросима, Нагасаки… Корея, Вьетнам, Панама, Гренада, Чили, Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия… Да и сирийская война началась не при Трампе, а при его предшественнике Бараке Обаме.
Более того, нынешний американский магнат-президент, похоже, сам пал жертвой этого самого животного. А до него точно такой же жертвой стал Обама. Эти два политика шли к власти, критикуя своих предшественников. Они желали — хотя бы на словах — положить конец агрессивной политике США. Обама даже авансом получил Нобелевскую премию мира — столь «голубиными» были его высказывания. После чего ужасающие следы животного появились на Ближнем Востоке — грянула «арабская весна» со всеми вытекающими последствиями, которые еще долго предстоит разгребать. Тем, кто останется в живых.
В бытность Обамы президентом Дональд Трамп делал множество записей в свой микроблог в «Твиттере». Он пытался разъяснить, насколько губительны для США возможные удары по Сирии. Но затем загадочное животное съело и его мозг.
Не дано американским президентам ему противостоять всерьез. Судьба Кеннеди — вот участь, которая может ждать того, кто воспротивится этому животному.
Так как же его называть? Мировой олигархат? «Комитет трехсот», как в некоторых конспирологических трудах? Всемирный капитал? Империализм, как называли в советское время? Глобализм, как говорят сейчас? Или попросту — система?
Но, как ни назови этого животного, оно будет убивать, будет лгать, будет сыпать угрозами, будет шантажировать — и при этом рядиться в красивые шкуры «свободы» и «демократии». А в такие моменты, как сейчас — сбрасывать всю мишуру и демонстрировать исключительно жутковатый оскал.
Разбомбить целую страну якобы для того, чтобы защитить 70 предполагаемых погибших… которым уже все равно. Вот и вся логика Дональда Трампа, ставшего жертвой животного. В одном он только прав — с ним, с животным, нужно бороться. В самом себе. Но это намного сложнее, чем пускать ракеты.
В эти дни мы видим, насколько хрупок мир. Западные политики за один день могут сделать два противоположных заявления. Сначала ближайшему союзнику Дональда Трампа — британскому премьер-министру Терезе Мэй — вроде бы, требуется больше доказательств предполагаемой химической атаки в городе Дума. К вечеру — другое заявление. Так и не получив доказательств, она уже готова нарушить Конституцию собственной страны и дать согласие на соучастие в американской военной операции без разрешения парламента.
Ничем не лучше и сам Трамп. Сначала он уподобляется восхищается американскими «хорошими» ракетами, упоминает о загадочном «животном», а затем — пишет в том же блоге о готовности прекратить гонку вооружений с Россией.
Может быть, западные политики делают противоречивые заявления специально, чтобы мало кто мог предсказать их действия? Таким образом можно весь мир держать в ужасе неделями. Месяцами. Годами. Долгими годами. Сейчас семилетние дети Сирии не знают, что такое расти в мирной стране…
Это и называется террор. Может быть, потому Вашингтону и его союзникам так близки террористы, которых они постоянно финансируют, прикрывают и готовы защищать даже ценой глобальной конфронтации? Мелкий террорист, вооруженный гранатой, держит в заложниках ограниченное число людей. Глобальный террорист, в руках которого оказалась красная кнопка, держит в заложниках человечество. Но над этими террористами стоит главный террорист — то самое животное, не имеющее ни имени, ни ясного облика, но оставляющее по всей Земле четкие кровавые следы.
Автор: Елена Громова
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