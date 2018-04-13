Животное, терроризирующее планету • 100 • Аналитика



«Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием», — заключил Трамп.









Действительно, мы видим опасное животное. Это животное убивает людей только потому, что ему это нравится. Ему нравится, когда весь мир покорно лежит у ног, а если кто-то отказывается — следует грозный рык и последующая демонстрация зубов и когтей. При этом животное приписывает другим свои черты и качества. Это животное съедает, одно за другим, целые города и государства. И у этого животного нет определенного имени.



Сказать, что его зовут США? Это это было бы неточно, потому что нельзя уподобляться этому животному и объявлять какую-либо страну «государством-изгоем». Даже такое государство, как США.



Может быть, его зовут Дональд Трамп? Но задолго до прихода к власти Трампа это животное убивало, бомбило, грабило, дискриминировало страны и народы, захватывало чужие ресурсы, устраивало государственные перевороты. Вот далеко не полный список стран и городов, где оно отметилось: Хиросима, Нагасаки… Корея, Вьетнам, Панама, Гренада, Чили, Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия… Да и сирийская война началась не при Трампе, а при его предшественнике Бараке Обаме.



Более того, нынешний американский магнат-президент, похоже, сам пал жертвой этого самого животного. А до него точно такой же жертвой стал Обама. Эти два политика шли к власти, критикуя своих предшественников. Они желали — хотя бы на словах — положить конец агрессивной политике США. Обама даже авансом получил Нобелевскую премию мира — столь «голубиными» были его высказывания. После чего ужасающие следы животного появились на Ближнем Востоке — грянула «арабская весна» со всеми вытекающими последствиями, которые еще долго предстоит разгребать. Тем, кто останется в живых.



В бытность Обамы президентом Дональд Трамп делал множество записей в свой микроблог в «Твиттере». Он пытался разъяснить, насколько губительны для США возможные удары по Сирии. Но затем загадочное животное съело и его мозг.



Не дано американским президентам ему противостоять всерьез. Судьба Кеннеди — вот участь, которая может ждать того, кто воспротивится этому животному.



Так как же его называть? Мировой олигархат? «Комитет трехсот», как в некоторых конспирологических трудах? Всемирный капитал? Империализм, как называли в советское время? Глобализм, как говорят сейчас? Или попросту — система?



Но, как ни назови этого животного, оно будет убивать, будет лгать, будет сыпать угрозами, будет шантажировать — и при этом рядиться в красивые шкуры «свободы» и «демократии». А в такие моменты, как сейчас — сбрасывать всю мишуру и демонстрировать исключительно жутковатый оскал.



Разбомбить целую страну якобы для того, чтобы защитить 70 предполагаемых погибших… которым уже все равно. Вот и вся логика Дональда Трампа, ставшего жертвой животного. В одном он только прав — с ним, с животным, нужно бороться. В самом себе. Но это намного сложнее, чем пускать ракеты.



В эти дни мы видим, насколько хрупок мир. Западные политики за один день могут сделать два противоположных заявления. Сначала ближайшему союзнику Дональда Трампа — британскому премьер-министру Терезе Мэй — вроде бы, требуется больше доказательств предполагаемой химической атаки в городе Дума. К вечеру — другое заявление. Так и не получив доказательств, она уже готова нарушить Конституцию собственной страны и дать согласие на соучастие в американской военной операции без разрешения парламента. Импровизация на тему Армагеддона



Ничем не лучше и сам Трамп. Сначала он уподобляется восхищается американскими «хорошими» ракетами, упоминает о загадочном «животном», а затем — пишет в том же блоге о готовности прекратить гонку вооружений с Россией.



Может быть, западные политики делают противоречивые заявления специально, чтобы мало кто мог предсказать их действия? Таким образом можно весь мир держать в ужасе неделями. Месяцами. Годами. Долгими годами. Сейчас семилетние дети Сирии не знают, что такое расти в мирной стране…



Это и называется террор. Может быть, потому Вашингтону и его союзникам так близки террористы, которых они постоянно финансируют, прикрывают и готовы защищать даже ценой глобальной конфронтации? Мелкий террорист, вооруженный гранатой, держит в заложниках ограниченное число людей. Глобальный террорист, в руках которого оказалась красная кнопка, держит в заложниках человечество. Но над этими террористами стоит главный террорист — то самое животное, не имеющее ни имени, ни ясного облика, но оставляющее по всей Земле четкие кровавые следы. Мир все ближе подходит к опасной черте, война может грянуть в любой момент. В одном из своих твитов президент США Дональд Трамп приказал нам «готовиться». Потому что «будет много ракет». Да не каких-нибудь, а «хороших». «Новых и умных». Словно это не президент одной из крупных мировых держав, а мальчишка-школьник, собравшийся поиграть в компьютерную игру с весьма продвинутой графикой.», — заключил Трамп.Действительно, мы видим опасное животное. Это животное убивает людей только потому, что ему это нравится. Ему нравится, когда весь мир покорно лежит у ног, а если кто-то отказывается — следует грозный рык и последующая демонстрация зубов и когтей. При этом животное приписывает другим свои черты и качества. Это животное съедает, одно за другим, целые города и государства. И у этого животного нет определенного имени.Сказать, что его зовут США? Это это было бы неточно, потому что нельзя уподобляться этому животному и объявлять какую-либо страну «государством-изгоем». Даже такое государство, как США.Может быть, его зовут Дональд Трамп? Но задолго до прихода к власти Трампа это животное убивало, бомбило, грабило, дискриминировало страны и народы, захватывало чужие ресурсы, устраивало государственные перевороты. Вот далеко не полный список стран и городов, где оно отметилось: Хиросима, Нагасаки… Корея, Вьетнам, Панама, Гренада, Чили, Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия… Да и сирийская война началась не при Трампе, а при его предшественнике Бараке Обаме.Более того, нынешний американский магнат-президент, похоже, сам пал жертвой этого самого животного. А до него точно такой же жертвой стал Обама. Эти два политика шли к власти, критикуя своих предшественников. Они желали — хотя бы на словах — положить конец агрессивной политике США. Обама даже авансом получил Нобелевскую премию мира — столь «голубиными» были его высказывания. После чего ужасающие следы животного появились на Ближнем Востоке — грянула «арабская весна» со всеми вытекающими последствиями, которые еще долго предстоит разгребать. Тем, кто останется в живых.В бытность Обамы президентом Дональд Трамп делал множество записей в свой микроблог в «Твиттере». Он пытался разъяснить, насколько губительны для США возможные удары по Сирии. Но затем загадочное животное съело и его мозг.Не дано американским президентам ему противостоять всерьез. Судьба Кеннеди — вот участь, которая может ждать того, кто воспротивится этому животному.Так как же его называть? Мировой олигархат? «Комитет трехсот», как в некоторых конспирологических трудах? Всемирный капитал? Империализм, как называли в советское время? Глобализм, как говорят сейчас? Или попросту — система?Но, как ни назови этого животного, оно будет убивать, будет лгать, будет сыпать угрозами, будет шантажировать — и при этом рядиться в красивые шкуры «свободы» и «демократии». А в такие моменты, как сейчас — сбрасывать всю мишуру и демонстрировать исключительно жутковатый оскал.Разбомбить целую страну якобы для того, чтобы защитить 70 предполагаемых погибших… которым уже все равно. Вот и вся логика Дональда Трампа, ставшего жертвой животного. В одном он только прав — с ним, с животным, нужно бороться. В самом себе. Но это намного сложнее, чем пускать ракеты.В эти дни мы видим, насколько хрупок мир. Западные политики за один день могут сделать два противоположных заявления. Сначала ближайшему союзнику Дональда Трампа — британскому премьер-министру Терезе Мэй — вроде бы, требуется больше доказательств предполагаемой химической атаки в городе Дума. К вечеру — другое заявление. Так и не получив доказательств, она уже готова нарушить Конституцию собственной страны и дать согласие на соучастие в американской военной операции без разрешения парламента.Ничем не лучше и сам Трамп. Сначала он уподобляется восхищается американскими «хорошими» ракетами, упоминает о загадочном «животном», а затем — пишет в том же блоге о готовности прекратить гонку вооружений с Россией.Может быть, западные политики делают противоречивые заявления специально, чтобы мало кто мог предсказать их действия? Таким образом можно весь мир держать в ужасе неделями. Месяцами. Годами. Долгими годами. Сейчас семилетние дети Сирии не знают, что такое расти в мирной стране…Это и называется террор. Может быть, потому Вашингтону и его союзникам так близки террористы, которых они постоянно финансируют, прикрывают и готовы защищать даже ценой глобальной конфронтации? Мелкий террорист, вооруженный гранатой, держит в заложниках ограниченное число людей. Глобальный террорист, в руках которого оказалась красная кнопка, держит в заложниках человечество. Но над этими террористами стоит главный террорист — то самое животное, не имеющее ни имени, ни ясного облика, но оставляющее по всей Земле четкие кровавые следы. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 100 Источник Похожие новости Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии Животное, терроризирующее планету Трамп ударил Россию по правой щеке

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