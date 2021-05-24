Животное из вашего ночного кошмара - часть сенсации: Оно учит нас жить вечно

Один из авторов на BuzzFeed сделал подборку животных из наших ночных кошмаров. Некоторые выглядят ещё более-менее, но не голый землекоп. Это часть сенсации, ведь данное существо учит нас жить вечно.

Автор признаётся: счастлив оттого, что эти животные ведут ночной образ жизни. Стоит их увидеть при свете дня - и кошмары до конца жизни обеспечены. Одним из таких животных является голый землекоп.

"Голые землекопы тоже намного более отталкивающие, чем их изображает Disney. Это вам не очаровательный Руфус в "Ким Пять-с-плюсом", - подмечает автор.

Это животное чем-то напоминает сырую сосиску. Обитает под землёй и заставляет многих учёных ломать голову. Феномен голого землекопа в том, что он не стареет. Учёные из Нью-Йоркского университета поймали одну такую зверушку летом 1974 года и установили, что ей около года. Крыса без шерсти вида Heterocephalus Glaber прожила больше 28 лет и умерла в апреле 2002-го.

По человеческим меркам немного, но по меркам обычных грызунов разница с крысами и мышами огромна. Сообщество голых землекопов умеет самоорганизовываться, особи помогают друг другу, способны кооперироваться для решения той или иной задачи. В семействе не все равны, есть разделение на касты: "работники", "солдаты", "няньки" и так далее. Во главе - самка-королева.

Учёные установили, что с годами у этих зверьков не проявляются возрастные признаки вроде диабета, атеросклероза. У них до самой смерти отличный иммунитет, сильные для их 10-сантиметрового размера мышцы. Сохраняется даже репродуктивная функция. Гибнут грызуны или от стычек с врагами, или от остановки сердца, чей ресурс уже выработан.