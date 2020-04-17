«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест

Обвиняемой в поджоге офиса «Партии регионов» и умышленном убийстве во время Майдана в 2014 году Татьяне Черновол избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.Соответствующее решение принял следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк.Так, судья принял решение отправить Черновол под круглосуточный домашний арест по адресу ее проживания в селе Гора Бориспольского района Киевской области. Кроме того, на Черновол возложены обязанности являться к следователю, прокурору или в суд по первому вызову, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать свои документы для выезда за границу.В постановлении суда не указывается дата окончания домашнего ареста Черновол. Это означает, что мера пресечения будет действовать, как минимум, до следующего судебного заседания. Также указано, что решение обжалованию не подлежит.Скандал в своём Telegram-канале прокомментировал бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.«На больное маргинальное животное в суде нацепили ошейник. С паршивой овцы хоть шерсти клок.И вообще стало как-то не в тренде арестовывать за убийство. Дурной тон. Вчерашний день. Деревенщина», – язвительно отметил он.В свою очередь, одесский журналист Юрий Ткачев возмутился тем фактом, что участие в Майдане продолжает оставаться смягчающим обстоятельством даже при страшных преступлениях.«Понимаете, плохо даже не то, что её отпустили под домашний арест. Может, и правильно, что подозреваемый в убийстве в определённых обстоятельствах может находиться под домашним арестом. Плохо то, что майдановцев отпускают под домашний арест по статьям, по которым простые смертные сидели бы до приговора железно и без вариантов.А ещё хуже то, что участие в майдане продолжает оставаться смягчающим обстоятельством и при новой власти. Хотя, конечно, на самом деле должно быть наоборот», – написал он в соцсети.Напомним, ранее юрист Елена Лукаш заявила, что дело Татьяны Черновол является политической симуляцией, призванной продемонстрировать верность Владимира Зеленского идеалам Майдана.