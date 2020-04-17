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«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
17 апреля 2020, 07:10 • 310 • Украина
Обвиняемой в поджоге офиса «Партии регионов» и умышленном убийстве во время Майдана в 2014 году Татьяне Черновол избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Соответствующее решение принял следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк.
Так, судья принял решение отправить Черновол под круглосуточный домашний арест по адресу ее проживания в селе Гора Бориспольского района Киевской области. Кроме того, на Черновол возложены обязанности являться к следователю, прокурору или в суд по первому вызову, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать свои документы для выезда за границу.
Скандал в своём Telegram-канале прокомментировал бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
«На больное маргинальное животное в суде нацепили ошейник. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
И вообще стало как-то не в тренде арестовывать за убийство. Дурной тон. Вчерашний день. Деревенщина», – язвительно отметил он.
В свою очередь, одесский журналист Юрий Ткачев возмутился тем фактом, что участие в Майдане продолжает оставаться смягчающим обстоятельством даже при страшных преступлениях.
«Понимаете, плохо даже не то, что её отпустили под домашний арест. Может, и правильно, что подозреваемый в убийстве в определённых обстоятельствах может находиться под домашним арестом. Плохо то, что майдановцев отпускают под домашний арест по статьям, по которым простые смертные сидели бы до приговора железно и без вариантов.
А ещё хуже то, что участие в майдане продолжает оставаться смягчающим обстоятельством и при новой власти. Хотя, конечно, на самом деле должно быть наоборот», – написал он в соцсети.
Напомним, ранее юрист Елена Лукаш заявила, что дело Татьяны Черновол является политической симуляцией, призванной продемонстрировать верность Владимира Зеленского идеалам Майдана.
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