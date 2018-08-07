Живописец Трамп и обнажённый Китай • 81 • Аналитика



При этом Китаю предстоит ещё и выстоять в беспрецедентной торговой войне, навязанной ему администрацией Дональда Трампа. Многие эксперты считают, что Вашингтон таким образом всего-навсего ответил на политику «Сделано в Китае 2025», провозглашённую КПК. К тому времени, когда в Белый дом снова пришёл республиканец, причин для торгового противостояния США с Китаем накопилось очень много.



И как основную, очевидно, можно выделить завидную самостоятельность китайского юаня, который, несмотря на все усилия Федеральной резервной системы, так и не стал азиатским суррогатом доллара. Более того, юань даже потеснил в качестве региональной резервной валюты японскую иену – традиционную союзницу доллара.





Американских потребителей также перестала устраивать практика подмены относительно качественных китайских товаров аналогами из Малайзии, Вьетнама, Таиланда и других стран региона, давно превратившихся в экономических сателлитов Поднебесной. Вступление Китая в ВТО практически ничего не изменило – все его нормы и правила в Пекине научились обходить с завидной лёгкостью. А внутренний рынок для того же ВТО в Китае попросту закрыли.



Более того, за счёт масштабного кредитования и субсидирования Народным банком Китая компаний-экспортёров сложилась практика, когда китайские долги фактически перекладывались на американских покупателей. И вследствие этого напрямую отражались на объёмах безудержно растущего госдолга США.



В последние год-полтора, президент Трамп, а за ним и американские СМИ почти традиционно живописуют экономическую политику КНР в негативных тонах. И уже мало кто вспоминает такие «мелочи», как регулярные нарушения в Китае прав интеллектуальной собственности и «принудительную передачу технологий». Или же практику поглощения (по сути – экспроприации) иностранных производств, к примеру, в связи с неисполнением инвестиционных обязательств или же их недостаточной локализацией.



Но ни в коем случае нельзя забывать и о том, что в Пекине за последние годы сумели действительно заметно перенастроить свою внешнеэкономическую политику. Причём таким образом, что доля США в китайском экспорте стала достаточно стабильно и неожиданно быстро сокращаться. Многие проблемы и противоречия, которые могли бы решиться сами собой в случае реального отхода Китая от жёсткого госрегулирования экономики, только накапливались.



Вскоре после президентских выборов 2016 года старший научный сотрудник по проблемам международной экономики в американском Совете по международным отношениям Бред Сетсер опубликовал заявление, которое можно назвать программным именно для администрации Трампа:



«Коммунистическая партия Китая не уступила своих позиций в торговле. Партийное руководство по-прежнему твердо контролирует командные высоты китайской экономики прямо или косвенно путем влияния на крупные «частные» компании, которые могут оставаться как частными, так и успешными исключительно благодаря поддержке партии».







И тем не менее, «торговое наступление» Трампа оказалось большой неожиданностью для Китая. Европа тоже испытала от нового американского президента немалый шок, но ради победы в противостоянии с конкурентом с Востока США, по всей видимости, решили вернуться к экономической дружбе с ЕС. Данные о последних контактах Трампа и с европейскими лидерами, и с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером свидетельствуют об этом вполне отчётливо.



На этом фоне своеобразным дополнением смотрится очень активное цитирование западными СМИ новых идей едва ли не самого старого из мировых политиков – бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Он, очевидно, вспомнив свой опыт использования как раз Китая для сдерживания СССР, теперь предлагает нечто подобное, но в зеркальном варианте. МЗКТ: продать нельзя закрыть



А именно — использовать растущую Россию в качестве некоего рычага для воздействия на несговорчивый, а в экономическом плане и вовсе крайне агрессивный Китай. Политик-ветеран именно с таких позиций высоко оценивает итоги хельсинкского саммита Трампа и Путина.



По всей видимости, Киссинджера не смущает даже то, что сейчас под напором Трампа Китай оказался в положении обнажённой натурщицы. Но бывший госсекретарь при этом совершенно не желает принимать в расчёт тот факт, что Россия получает от США всё новые и новые порции санкций, в то время как от Китая – всё новые и новые предложения. Пусть даже не всегда реально России выгодные.



Не так давно китайский лидер Си Цзиньпин пообещал Вашингтону «ответный удар». Но ему сейчас очень сильно мешают снижение темпов экономического роста и не самые надёжные позиции национальной валюты. Она остаётся в подвешенном состоянии из-за колоссальной суммы кредитов и субсидий, выданных Народным банком Китая компаниям-экспортёрам.



Ранее, напомним, Китай довольно легко отбивал любые поползновения США к торговому противостоянию, манипулируя курсом юаня. Сейчас для девальвации тем более не самое подходящее время, так как на рыках отмечается затяжной тренд к снижению стоимости всех видов китайских активов. И самое неприятное для Пекина, что параллельно с этим дорожают американские бумаги.



В минувший вторник стали известны последние официальные данные китайского Национального бюро статистики. Индекс PMI составил в июле 51,2, что на 0,3 ниже июньского показателя. Индекс PMI принято считать ключевым барометром экономики, и именно он свидетельствует о снижении активности производства в Китае, хотя и не слишком существенном.



Ещё одним ударом по китайской экономике могут стать объявленные ещё в конце июня Белым домом планы установить пошлины практически на весь перечень китайского импорта. Общая сумма пошлин, больше похожих на санкции, может составить до 500 миллиардов долларов. Обычно Китай в таких случаях не тянет с жёсткими ответами, но пока ни о какой реакции из Пекина никто не сообщал. Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика?



У многих экспертов в связи с этим складывается впечатление, что в Пекине готовятся либо просто сразу выбросить белый флаг, либо всё-таки дождаться каких-то сопутствующих решений Евросоюза. Пока в Пекине поспешили объявить новые меры по стимулированию экспорта, которые фактически сводятся к дальнейшему наращиванию объёмов субсидирования и льготного кредитования.



Если же после этого в Европе в очередной раз предпочтут пойти в американском фарватере, ответные китайские меры могут оказаться настолько же неожиданными, как и жёсткими. Если же ЕС попытается как-то смягчить американский негатив, в разгорающейся торговой войне может даже случиться перемирие.



Очень многое теперь будет зависеть от того, насколько администрация США в сотрудничестве с ФРС готова и дальше позволять всему миру переоценивать доллар, что, вообще-то, ведёт лишь к дальнейшему наращиванию безразмерного американского государственного долга. А также от того, насколько ЦК КПК и Народный банк Китая готовы и дальше позволять европейцам и американцам недооценивать юань. Опережающие темпы роста китайской экономики давно остались в прошлом. Поддерживать его при растущем благосостоянии населения Поднебесной возможно только за счёт мощной экспансии в соседние страны, в том числе в Россию, а также за счёт реализации глобальных проектов наподобие инициативы «Один пояс, один путь».При этом Китаю предстоит ещё и выстоять в беспрецедентной торговой войне, навязанной ему администрацией Дональда Трампа. Многие эксперты считают, что Вашингтон таким образом всего-навсего ответил на политику «Сделано в Китае 2025», провозглашённую КПК. К тому времени, когда в Белый дом снова пришёл республиканец, причин для торгового противостояния США с Китаем накопилось очень много.И как основную, очевидно, можно выделить завидную самостоятельность китайского юаня, который, несмотря на все усилия Федеральной резервной системы, так и не стал азиатским суррогатом доллара. Более того, юань даже потеснил в качестве региональной резервной валюты японскую иену – традиционную союзницу доллара.Американских потребителей также перестала устраивать практика подмены относительно качественных китайских товаров аналогами из Малайзии, Вьетнама, Таиланда и других стран региона, давно превратившихся в экономических сателлитов Поднебесной. Вступление Китая в ВТО практически ничего не изменило – все его нормы и правила в Пекине научились обходить с завидной лёгкостью. А внутренний рынок для того же ВТО в Китае попросту закрыли.Более того, за счёт масштабного кредитования и субсидирования Народным банком Китая компаний-экспортёров сложилась практика, когда китайские долги фактически перекладывались на американских покупателей. И вследствие этого напрямую отражались на объёмах безудержно растущего госдолга США.В последние год-полтора, президент Трамп, а за ним и американские СМИ почти традиционно живописуют экономическую политику КНР в негативных тонах. И уже мало кто вспоминает такие «мелочи», как регулярные нарушения в Китае прав интеллектуальной собственности и «принудительную передачу технологий». Или же практику поглощения (по сути – экспроприации) иностранных производств, к примеру, в связи с неисполнением инвестиционных обязательств или же их недостаточной локализацией.Но ни в коем случае нельзя забывать и о том, что в Пекине за последние годы сумели действительно заметно перенастроить свою внешнеэкономическую политику. Причём таким образом, что доля США в китайском экспорте стала достаточно стабильно и неожиданно быстро сокращаться. Многие проблемы и противоречия, которые могли бы решиться сами собой в случае реального отхода Китая от жёсткого госрегулирования экономики, только накапливались.Вскоре после президентских выборов 2016 года старший научный сотрудник по проблемам международной экономики в американском Совете по международным отношениям Бред Сетсер опубликовал заявление, которое можно назвать программным именно для администрации Трампа:И тем не менее, «торговое наступление» Трампа оказалось большой неожиданностью для Китая. Европа тоже испытала от нового американского президента немалый шок, но ради победы в противостоянии с конкурентом с Востока США, по всей видимости, решили вернуться к экономической дружбе с ЕС. Данные о последних контактах Трампа и с европейскими лидерами, и с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером свидетельствуют об этом вполне отчётливо.На этом фоне своеобразным дополнением смотрится очень активное цитирование западными СМИ новых идей едва ли не самого старого из мировых политиков – бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Он, очевидно, вспомнив свой опыт использования как раз Китая для сдерживания СССР, теперь предлагает нечто подобное, но в зеркальном варианте.А именно — использовать растущую Россию в качестве некоего рычага для воздействия на несговорчивый, а в экономическом плане и вовсе крайне агрессивный Китай. Политик-ветеран именно с таких позиций высоко оценивает итоги хельсинкского саммита Трампа и Путина.По всей видимости, Киссинджера не смущает даже то, что сейчас под напором Трампа Китай оказался в положении обнажённой натурщицы. Но бывший госсекретарь при этом совершенно не желает принимать в расчёт тот факт, что Россия получает от США всё новые и новые порции санкций, в то время как от Китая – всё новые и новые предложения. Пусть даже не всегда реально России выгодные.Не так давно китайский лидер Си Цзиньпин пообещал Вашингтону «ответный удар». Но ему сейчас очень сильно мешают снижение темпов экономического роста и не самые надёжные позиции национальной валюты. Она остаётся в подвешенном состоянии из-за колоссальной суммы кредитов и субсидий, выданных Народным банком Китая компаниям-экспортёрам.Ранее, напомним, Китай довольно легко отбивал любые поползновения США к торговому противостоянию, манипулируя курсом юаня. Сейчас для девальвации тем более не самое подходящее время, так как на рыках отмечается затяжной тренд к снижению стоимости всех видов китайских активов. И самое неприятное для Пекина, что параллельно с этим дорожают американские бумаги.В минувший вторник стали известны последние официальные данные китайского Национального бюро статистики. Индекс PMI составил в июле 51,2, что на 0,3 ниже июньского показателя. Индекс PMI принято считать ключевым барометром экономики, и именно он свидетельствует о снижении активности производства в Китае, хотя и не слишком существенном.Ещё одним ударом по китайской экономике могут стать объявленные ещё в конце июня Белым домом планы установить пошлины практически на весь перечень китайского импорта. Общая сумма пошлин, больше похожих на санкции, может составить до 500 миллиардов долларов. Обычно Китай в таких случаях не тянет с жёсткими ответами, но пока ни о какой реакции из Пекина никто не сообщал.У многих экспертов в связи с этим складывается впечатление, что в Пекине готовятся либо просто сразу выбросить белый флаг, либо всё-таки дождаться каких-то сопутствующих решений Евросоюза. Пока в Пекине поспешили объявить новые меры по стимулированию экспорта, которые фактически сводятся к дальнейшему наращиванию объёмов субсидирования и льготного кредитования.Если же после этого в Европе в очередной раз предпочтут пойти в американском фарватере, ответные китайские меры могут оказаться настолько же неожиданными, как и жёсткими. Если же ЕС попытается как-то смягчить американский негатив, в разгорающейся торговой войне может даже случиться перемирие.Очень многое теперь будет зависеть от того, насколько администрация США в сотрудничестве с ФРС готова и дальше позволять всему миру переоценивать доллар, что, вообще-то, ведёт лишь к дальнейшему наращиванию безразмерного американского государственного долга. А также от того, насколько ЦК КПК и Народный банк Китая готовы и дальше позволять европейцам и американцам недооценивать юань. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 81 Источник Похожие новости Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика? Турция должна сделать выбор: НАТО или БРИКС Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?

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