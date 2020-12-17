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Живодёры без кавычек. Военнослужащие ВСУ используют в качестве пепельниц головы убитых котов
17 декабря 2020, 06:15 • 42 • Украина
В Сети появилось без преувеличения дикое видео, на котором украинский военный демонстрируют «удаль», используя в качестве пепельницы убитого кота.
В частности, для этой цели используется голова животного, простреленная насквозь.
Видео автор присвоил «статус» «лайфхака дня». Суть «лайфхака» не только продемонстрирована, но и описана: «Если у вас есть котик с простреленной головой, то из него может выйти п***атая пепельница».
Запись опубликовал телеграм-канал «Вартові еспресо».
Телеграм-канал указал, что данные «лайфхакера» уже известны. Это некто Головацкий Александ из города Ровно. Ему 25 лет и он служит в 14 ОМБр ВСУ.
«Видео 21+ не для слабонервных! Такие омерзительнейшие «лайфхаки» применяет один изверг в одной ОМБр. "Мужчина" на видео быстро нашелся. Головацкий Александр, город Ровно, 25 лет... Надеемся, что с ним в 14-й ОМБр проведут не только воспитательную работу по поводу вреда курения сигарет...», - отмечает ТК «Вартові еспресо».
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