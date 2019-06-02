«Живет воспоминаниями, как его гнали по улице»: В Крыму прокомментировали слова Порошенко о Симферополе

Экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в FB разместил поздравление Симферополя с 235-летием, которое отмечается 1 июня.

Он употребил такие обороты, как «славный Симферополь, сердце украинского Крыма», «Крым - это Украина», «Крым освободят от российской оккупации, а вы вернетесь домой, в Украину!» и тому подобное.

«Комсомольская правда - Крым» попросила прокомментировать пост первого заместителя главы Госсовета Республики Крым Ефима Фикса.

- Помните, как в знаменитой картине «Место встречи изменить нельзя» Жеглов, в исполнении Владимира Высоцкого, говорит своему оппоненту: «Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова!», - сказал Ефим Фикс.- И в связи с таким заявлением уместно сказать, что незалежная дырку получит от бублика, а не Крым.

Политик считает, что Украине пора принять действительность, какой бы она не была для них печальной.

- Петру Порошенко не дают покоя яркие воспоминания, как 28 февраля 2014 года жители Симферополя гнали его по улице Карла Маркса до самого железнодорожного вокзала, - считает первый вице-спикер. - Ему просто повезло, что нашелся таксист, который увез его от разъяренной толпы. Порошенко же решил, что таким образом крымчане выразили свою горячую любовь.

Пять лет тому назад Крымский полуостров стал частью Российской Федерации: на референдуме, который прошел в марте 2014 года, почти 98 процентов избирателей РК и 95,6% Севастополя одобрили вхождение в состав России.

Киев же все твердит, что полуостров - это временно оккупированная территория, хотя жители Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, соблюдая все международные законы и правила ООН.

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