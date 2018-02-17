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Живая река русской Украины

17 февраля 2018, 23:39  •  280 • Политика
Заметки киевлянина
В Киеве зима. Со снегом, морозом, холодным ветерком, от которого застывает лицо… На днях ещё раз с удовольствием перечитал замечательную январскую статью «Киевская колыбель русского просвещения». И подумалось: какие люди ходили по вот этой заснеженной киевской земле! Лазарь Баранович, Стефан Яворский, Феофан Прокопович. Святые Димитрий Ростовский, Феодосий Черниговский, Иоанн Максимович. Светочи. Духовное семя Русского мира…
«Но вы-то тут причём?» – слышу я голоса. И действительно, скачущий на майдане, одобряющий войну на востоке страны, забывший своё подлинное русское имя Киев иногда представляется символом беспамятства и предательства. А падение знаменитой Могилянской академии с высоты источника русского просвещения до уровня нынешней «могилянки», именуемой в народе «вашингтонским ПТУ», кому-то кажется отражением деградации Киева и киевлян, утраты ими русского, православного духа.
Однако это лишь на первый взгляд. На взгляд человека, пожелавшего поверить киевским «телевизионных дел мастерам». Но речь моя не о таких. Речь о друзьях. Когда я слышу, что русский Киев остался в прошлом, что он мёртв, я вспоминаю о друзьях, которых Бог дал немало. Они – свидетельство того, что вместо подлинной картины жизни нам пытаются навязать пропагандистские клише. А русский Киев, русская Украина живы. Они, как река, ушедшая в глубины земли. Река течёт в тишине. Чистая, полная жизни, иногда появляется на поверхности земли, чтобы напомнить о своей красоте, и снова уходит в глубины, сохраняя себя до времени.
И первым в памяти моей появляется мой друг Женя. Евгений Ч. Он доктор, литератор, уникальный знаток русской поэзии. Тридцать лет Женя лечит киевлян, которые души в нём не чают. Особенно старушки. Они даже бунт однажды устроили в его клинике, когда Евгений долго не выходил из отпуска. Не хотели идти к другому врачу. А кроме своего докторского призвания больше всего на свете мой друг любит русское слово, русскую поэзию. Много лет назад в далёкой Америке Иосиф Александрович Бродский узнал, что в Киеве живёт молодой врач, который провёл уже более ста вечеров его поэзии. Человек далеко не сентиментальный, Бродский был тронут. Он тут же подписал свою новую книгу со словами благодарности и попросил доставить её в Киев. Она и сейчас хранится у моего друга. А сам он с тех пор провёл ещё сотни вечеров русской поэзии. Ахматова, Евтушенко, Самойлов, Шпаликов, Вознесенский, Окуджава, Цветаева, Пастернак… Из года в год он собирает людей, читает им стихи любимых русских поэтов (стихов он знает тысячи), и не сомневаюсь, какой бы политический режим не был попущен нам за наши грехи, доктор Женя будет всегда вести людей в свой мир красоты русского слова, красоты русской души. Недавно, на вечере памяти Высоцкого, а чуть раньше на вечере поэзии Чичибабина, я опять видел глаза его молодых зрителей. В них – будущее русского Киева, русской Украины.
Мысленно прохожу мимо бывшего театра Бергонье, ныне театра Русской драмы имени Леси Украинки. Здесь много лет в качестве ведущего актёра служит народный артист Украины, участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Рушковский. Ему за девяносто, но он в строю. Вспоминая его блестящие актёрские работы, часто забывают о другой стороне его таланта – из года в год Николай Рушковский выпускает актёров «русского курса» театрального института. Его ученики играют во всём мире. Они создают новые театры (в том числе в Киеве). А главное, Николай Николаевич продолжает творить театр и людей театра, даже когда, казалось бы, всё против.
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Второй год подряд наблюдаю за развитием молодой труппы, учеников Рушковского, которые создали театральную мастерскую имени своего учителя и ставят спектакли на родном языке – на русском. И русских авторов. Помню, как «зацепили» меня эти молодые, только что выпущенные Н.Н. Рушковским ребята своим спектаклем по пьесе Константина Симонова «Четвёртый». Я сидел в маленьком, без сцены, зале Дома книги на улице Толстого и в который раз смотрел давно знакомую симоновскую историю о вечных русских вопросах – о верности и предательстве, честности и приспособленчестве. В самом центре постмайданного Киева.
А совсем недавно увидел ещё два спектакля актёров Театральной мастерской Николая Рушковского. И снова русские авторы, снова великое русского слово. Василий Шукшин. Спектакль «Чудики». Режиссёр Софья Письман. Арендованный зал «Молодого театра» на улице Прорезной полон. Снимает телевизионную версию телеканал «Интер». Я был с семьёй. Нам давно уже ничто так не приходилось по душе. Было чувство, владевшее всеми: русская культура жива. А недавно я получил ещё одно приглашение на спектакль учеников Николая Николаевича Рушковского. «По улице моей…». И снова русская поэзия. И снова Рождественский, Ахмадулина, Евтушенко, Окуджава. И снимает опять телеканал «Интер». Тот самый «Интер», часть творческого коллектива которого не впала в майданное безумие и продолжает снимать программы ко Дню Победы, за что постоянно подвергается угрозам и оскорблениям неонацистов.
Тут всё не случайно. Именно вокруг русской литературы и памяти о Великой Отечественной войне будет дальше формироваться ядро русского мира Киева, ядро незамутнённого националистической пропагандой самосознания. Эти люди, ограждённые памятью о подвиге в великой войне, ограждённые русским словом, сохранят русскую душу Киева и Украины.
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Впрочем, есть ещё одна, быть может, главнейшая человеческая составляющая этого духовного ядра. Говорю о священниках и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. И дело не только в том, что Церковь сегодня – последняя реальная связь единого народа и живая память об этом единстве. Пребывающие в церковной ограде сохранили душевную трезвость, сохранили способность отличать правду ото лжи. И когда я думаю об этой дорогой для меня «территории вменяемости», передо мной возникают десятки, сотни лиц. Знакомые и дорогие моему сердцу священники, киевские батюшки – отец Игорь, отец Валентин, отец Алексий, отец Дионисий… Я могу долго перебирать в памяти их лица. Их служение напоминает нам правду о нашем историческом русском единстве. Они не говорят пропагандистских речей, но, рассказывая о наших общих святых, о нашей общей Церкви, о наших общих бедах и победах, они утверждают эту правду – мы остаёмся одним народом.
И радостно, что в этом духовном единении много новых молодых людей. Радуюсь, когда читаю материалы Союза православных журналистов. Какие молодые лица! А телеканал «Перший Козацький». Какие чудесные сюжеты о Церкви они снимают. Как блестяще и правдиво показали крестный ход и недавний обмен пленными, который без Русской Церкви был бы невозможен. Как беспощадно были показаны 3 февраля несколько десятков радикалов, злобно оравших во время «Десятинного стояния», когда три тысячи верующих киевлян (среди них имел честь быть и автор этих строк) вышли защитить храм, стоящий на историческом месте, – там, где святой равноапостольный князь Владимир воздвиг свою Десятинную церковь. Тележурналистам угрожали, а они работали. И трём тысячам киевлян, вышедших с детьми 3 февраля, угрожали, а они молились и защитили святыню. И когда я слышу о «покорённых киевлянах», я вспоминаю этих людей.
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Не могу не вспомнить и Владимира Юрьевича Быстрякова. Мы знакомы много лет. Я всегда ценил и ценю его талант композитора. Музыка, написанная им для игровых и анимационных фильмов «Остров сокровищ», «Алиса в Зазеркалье», «Обвиняется свадьба», давно стала классикой русской советской культуры. И особое чувство справедливости, память об отце-фронтовике, человеческое мужество сделали сегодня Владимира Быстрякова, всеми любимого весельчака, защитником правды о русском, дорогом для него Киеве. Когда после эфира в программе телеканала «112 Украина» композитор был занесён новыми полицаями на их позорный сайт «Миротворец» (за правду о майдане, о гонениях на русский язык, о которых Быстряков начал говорить лет за двадцать до майданных событий), десятки тысяч киевлян и жителей Украины высказали ему слова поддержки.
Вот некоторые мысли, которыми публично поделился этот мужественный человек: «Я себе спокойно жил. Вдруг пришли какие-то люди, которые мне начали рассказывать, что я разговариваю не на том языке. Что я не так мыслю. Что хожу не в те церкви… Какое они имеют право? Как можно назвать этих людей? Конечно – оккупанты». И ещё более невыносимое для коричневой власти: «Если в суде будет юридически доказано, что в Донбассе есть присутствие российских войск, я повинуюсь конституции и буду считать Россию агрессором. Пока я её не считаю таковой. Пока это мнение людей. А знаете почему? Очень невыгодно называть события в Донбассе гражданской войной, признавать, что это подавление внутреннего мятежа людей, которые не хотели, чтобы их улицы переименовывали в честь Бандеры и Шухевича. Вот их и усмиряют».
В ответ Владимир Юрьевич получил тысячи сообщений со словами благодарности от своих земляков. Ему писали в социальных сетях:
Влад Ващенко. Как бы Владимира ни провоцировали эти "журнализдки", а он чётко, логически выстроено и никого не оскорбляя даёт понять, что всё что угодно, но не нацистско-бандерложье стадо должно быть на Украине. И вот тогда, может быть, и будет слава Украине
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Алекс Шерин. Не каждому дано так любить свою страну и не танцевать под барабаны дурновластия. А ведь уход Крыма и АТО – это прямое следствие именно безграмотного и дурного!!! Спасибо, Владимир!
Nikolay Bratko. Очень точные и смелые оценки, сильные и грамотные ответы на любые провокационные вопросы, меткое понимание всех трендов, знание геополитики и местных реалий, просто браво, Владимир!!). Ваш вклад в приближение мира в Украине неоценим!! Вы настоящий патриот и боец за свою страну!!
Да, русская культура на Украине в осаде, но она живёт. Я мог бы ещё вспомнить многих – тех, кто и не думал покоряться. Лидеры общественного мнения, известные блогеры Денис Жарких, Макс Бужанский, Мирослава Бердник… Их читают и поддерживают десятки тысяч граждан Украины. Вокруг людей такого склада и начнётся возрождение единого народа. Вспоминаю Мандельштама: «И море, и Гомер – всё движется любовью…» Любовью к нашему общему великому прошлому, нашим гениям, нашим святым. И верю: русский Киев и русская Украина возродятся!

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