Сопоставив информацию из открытых источников, журналисты и блогеры пришли к выводу, что "кротом" в российском правительстве, который был якобы "срочно эвакуирован" из Москвы в 2017 году, после встречи Лаврова и Трампа из-за опасений, что новый американский президент мог сдать всю агентуру, мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков.

Отмечается, 14 июня 2017 года Смоленков с женой и тремя детьми отбыл в отпуск в Черногорию, после чего больше его никто не видел. А 6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве чиновника. Об этом тогда сообщал Dailystorm.

Издание "Коммерсант", обратившись к собственным источникам, выяснило, что уголовное дело по факту убийства Смоленкова и членов его семьи действительно было возбуждено после проведения доследственной проверки одним из управления Следственного комитета по Москве. Однако позднее следователи узнали, что "убитый" и его семья вполне живы и неплохо устроились в другой стране.

Журналисты "Ъ" раскопали данные о том, что некие Олег и Антонина Смоленковы приобрели да 925 тысяч долларов особняк общей площадью в 760 квадратных метров с шестью спальнями в Стаффорде, штат Виргиния.

Информацию об этом была найдена в разделе о продаже недвижимости газеты The Washington Post . Сделка была проведена 5 июня 2018 года. Кроме того, в Сети также обнаружились данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

Что же до того, мог ли Смоленков действительно быть "ценным американским шпионом", окопавшимся в российском правительстве, то тут отзывы его коллег разнятся. Одни утверждают, что в его обязанности входила чисто техническая работа, такая, как организация поездок, выполнение поручений начальства, кое-какие закупки, то есть, ничего серьезного или секретного.

Другие же считают, что "здесь все очень серьезно". Дело в том, что в Вашингтоне, в российском посольстве, Смоленков некогда работал вместе с нынешним помощником президента России Юрием Ушаковым в бытность последнего послом России в США.

Как утверждают некоторые источники "Ъ", сотрудничество Смоленкова и Ушакова продолжалось и после возвращения на родину, в Москву. Более того, как поговаривают, он пользовался "огромным доверием" высокопоставленного чиновника, у которого есть "прямой доступ к президенту".

И еще одна деталь: как утверждает "Коммерсант", некий источник в государственных структурах США подтвердил, что речь в репортаже CNN шла именно о Смоленкове. Однако то, что "крот", которого в спешном порядке якобы "эвакуировали" из России, проживает в Соединенных Штатов под своим именем, совершенно не скрываясь.