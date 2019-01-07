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Жителям Сирии начали раздавать теплые вещи
07 января 2019, 01:39 • 37 • В России
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль- Хусуйния провинции Дейр-эз-Зор и Умм-Джурн провинции Алеппо, в ходе которых выдано 1000 продовольственных наборов и 500 комплектов теплых вещей", - отметил Соломатин.
Температура ночью в Дамаске уже не превышает 10 градусов.
Отмечается, что с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2032 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3197,4 тонны.
В Сирии продолжается возвращение беженцев. В места прежнего проживания возвратилось 214 607 человек. Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 5 января 2019 года восстановлено 30 987 жилых домов, 718 образовательных и 129 медицинских учреждений. Отремонтировано 963 км автомобильных дорог.
Но несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. В течение суток боевики совершили обстрелы нескольких населенных пунктов на окраинах Алеппо.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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