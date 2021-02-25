Жителям России помогут деньгами в сентябре? В Госдуме прокомментировали прогноз экономиста

Экономист Руслан Гринберг предсказал новые пособия для граждан России в сентябре. В Госдуме не исключили такого развития событий.

Граждан России ждут новые пособия и выплаты в сентябре 2021 года. С таким заявлением выступил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По словам экономиста, данные выплаты будут связаны с осенними выборами в Госдуму. А деньги для этого возьмут из Фонда национального благосостояния. Гринберг отметил, что в прошлом году объем фонда увеличился примерно в два раза, сообщает МК.

Примечательно, что в Госдуме не исключили подобного развития событий. Депутат Светлана Бессараб из парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов заявила, что выплата новых пособий из Фонда национального благосостояния вполне возможна.

Я думаю, что Фонд национального благосостояния еще неоднократно послужит России и российским гражданам в случае тех или иных событий, которые угрожают их экономическому благосостоянию,

- сказала она в интервью URA.RU.

При этом она отметила, что любая помощь не будет иметь никакого отношения к выборам в парламент. Депутат напомнила, что "распечатать" Фонд пришлось, чтобы помочь гражданам России, которые оказались в трудном положении из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.