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Жителям России помогут деньгами в сентябре? В Госдуме прокомментировали прогноз экономиста
25 февраля 2021, 22:20 • 49 • Политика
Экономист Руслан Гринберг предсказал новые пособия для граждан России в сентябре. В Госдуме не исключили такого развития событий.
Граждан России ждут новые пособия и выплаты в сентябре 2021 года. С таким заявлением выступил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
По словам экономиста, данные выплаты будут связаны с осенними выборами в Госдуму. А деньги для этого возьмут из Фонда национального благосостояния. Гринберг отметил, что в прошлом году объем фонда увеличился примерно в два раза, сообщает МК.
Примечательно, что в Госдуме не исключили подобного развития событий. Депутат Светлана Бессараб из парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов заявила, что выплата новых пособий из Фонда национального благосостояния вполне возможна.
- сказала она в интервью URA.RU.
При этом она отметила, что любая помощь не будет иметь никакого отношения к выборам в парламент. Депутат напомнила, что "распечатать" Фонд пришлось, чтобы помочь гражданам России, которые оказались в трудном положении из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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